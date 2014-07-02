Berekening van de pompcapaciteit

Zo vindt u de juiste pomp:

1. Teken de functiecurve die overeenkomt met de gebruikte slang (1/2" of 3/4") in het diagram met de karakteristieke curven van de pompen. Begin bij de gewenste opvoerhoogte (verticale as) voor uw toepassing (in het voorbeeldschema: 5 m).



2. Definieer het debiet van uw verbruik (in het voorbeeld: 1000 l/u). Om het debiet voor uw gebruik te bepalen, stelt u eerst het startpunt voor de verbruikswaarde in op de horizontale as.



3. Reken vervolgens de bij uw gebruik passende werkdruk om naar een opvoerhoogte (1 bar = 10 m). Voeg de opvoerhoogte toe aan uw startpunt en markeer het verkregen werkpunt voor uw gebruik.

De pompkarakteristiek boven het werkpunt toont u de ideale pomp voor uw toepassing. Om te profiteren van een voldoende vermogensreserve, kiest u best voor de pompmaat daar net boven.

Elke verbruiker/gebruik komt overeen met een specifiek werkingspunt. Om dit te bepalen, zijn hier enkele voorbeelden ter leidraad (gegevens afhankelijk van leveringshoogte, lijn-/slangsectie):