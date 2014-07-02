Bewateringspompen

De hydrofoorpompen van Kärcher zorgen voor een betrouwbare en stille watervoorziening, zowel als drukverhogers in huis als voor tuinbewatering. Met het Kärcher-pompassortiment kunt u wasmachines, toiletten en de tuin van water voorzien door water op te vangen uit een regenput, een bron, een reservoir of zelfs een eenvoudige regenton.

Kärcher !Druckerzeugende Pumpen!

Soorten bewateringspompen en hydrofoor groepen

Alle Kärcher hydrofoor groepen pompen onderscheiden zich door hun efficiënte doorstroming, laag energieverbruik, effectieve veiligheidsvoorzieningen en gebruiksgemak. Dankzij compatibele voorfilters zijn ze ook geschikt voor vuil water en zijn ze, afhankelijk van de toepassing, uitgerust met een watertekort-, overspannings- en oververhittingsbeveiliging.

Huishoud- en tuinpompen

Of het nu gaat om het besproeien van de tuin, het bevoorraden van de wasmachine of het toilet, de duurzame, stille en intelligente hydrofoorpompen uit de BP Home & Garden-serie bieden meer comfort dankzij hun automatische aan/uit-functie die zich aanpast aan de behoeften. Afhankelijk van de eisen zorgen deze meertrapspompen voor het nodige vermogen, rendement en stille werking. Bij hetzelfde debiet hebben ze minder motorvermogen nodig in vergelijking met conventionele jetpompen, met een energiebesparing van ca. 30%. Daarnaast zorgt de constante werkdruk van de pompen ook voor een betrouwbare besproeiing van de tuin.

Kärcher pompen die regenwater opvangen voor het besproeien van de tuin

Tuinpompen

De krachtige pompen uit het BP Garden-assortiment van Kärcher zijn perfect voor het transporteren van water uit alternatieve waterbronnen zoals stortbakken of regenwaterputten. Voor optimaal comfort zijn ze uitgerust met een praktische schakelaar. Deze tuinpompen kenmerken zich door een zeer hoog vermogen.

Kärcher pompen voor het besproeien van de tuin

Drukverhogingspomp

Getrouw aan de beproefde Kärcher-kwaliteit transporteren de krachtige drukverhogingspompen voor huishoudelijk gebruik uit het BP Home-assortiment volledig automatisch water uit alternatieve bronnen zoals putten of regenwaterreservoirs, zodat u voordelig huishoudelijk water kunt gebruiken voor bijvoorbeeld de wasmachine, het toilet of andere toepassingen. Bijzonder praktisch: de drukverhogingspompen schakelen automatisch in en uit naargelang de behoefte en zijn uitgerust met een geïntegreerd drukcompensatievat

Huishoudelijke drukverhogers die een wasmachine voeden

Vatpompen

De BP Barrel vatpomp met aan/uit knop geïntegreerd in de bevestiging aan de rand van de tank maakt het gemakkelijk, efficiënt en betaalbaar besproeien van tuinen met regenwater mogelijk. De voordelen liggen voor de hand: geen zware gieters meer om op te tillen en nooit meer uw kostbare drinkwater gebruiken. Het model op batterijen heeft ter plekke zelfs geen stopcontact nodig.

Pompen voor regenwateropvangsystemen van Kärcher

Schacht- en bronpompen

Met behulp van de duurzame roestvrijstalen pompen uit het BP Deep Well-assortiment wordt het mogelijk om waterbronnen zoals diepe putten en watertanks te exploiteren. De pomp wordt direct in het water geïnstalleerd en wordt beschermd door een voorfilter. Door hun compacte afmetingen en hoge werkdruk, geleverd door een meertraps hydraulisch systeem, zijn deze pompen de ideale oplossing voor smalle diepe putten. Uitgerust met een drukschakelaar met overbelastingsbeveiliging en een bijzonder lange stroomkabel, kunnen de pompen ook worden gebruikt voor huishoudelijke watervoorziening.
De BP Cistern schachtpomp wordt gebruikt voor geslagen putten of tanks met een grote diameter in de tuin. Het is vooral bedoeld voor het besproeien van de tuin.

Onderdompelpompen in een put of reservoir van Kärcher
Batterij-aangedreven regenwaterpompen van Kärcher

Regentonpomp op batterijen

Comfortabel en milieuvriendelijk sproeien: gebruik opgevangen regenwater uit een regenton, vijver of IBC-container met deze flexibele barrelpomp op batterijen - zonder kraan, stopcontact of gieter.

 

 

Hulp bij installatie of defect

Kärcher klantenservice

Iets mis met uw bewateringspomp (type BP) of lukt de installatie niet zo goed? Geen nood, we zijn er voor u! Registreer u met een klik hieronder en wij komen u ter plaatse helpen.

Onze technieker komt naar u en bekijkt wat er aangepast of geïnstalleerd moet worden. Indien er daadwerkelijk een defect is aan de pomp en dit binnen de (verlengde) garantie termijn valt, hoeft u zelfs helemaal niets te betalen!

Enkel geldig voor toestellen aangekocht in België of Luxemburg.

Berekening van het vermogen van een Kärcher pomp

Berekening van de pompcapaciteit

Zo vindt u de juiste pomp:

1. Teken de functiecurve die overeenkomt met de gebruikte slang (1/2" of 3/4") in het diagram met de karakteristieke curven van de pompen. Begin bij de gewenste opvoerhoogte (verticale as) voor uw toepassing (in het voorbeeldschema: 5 m).

2. Definieer het debiet van uw verbruik (in het voorbeeld: 1000 l/u). Om het debiet voor uw gebruik te bepalen, stelt u eerst het startpunt voor de verbruikswaarde in op de horizontale as.

3. Reken vervolgens de bij uw gebruik passende werkdruk om naar een opvoerhoogte (1 bar = 10 m). Voeg de opvoerhoogte toe aan uw startpunt en markeer het verkregen werkpunt voor uw gebruik.

De pompkarakteristiek boven het werkpunt toont u de ideale pomp voor uw toepassing. Om te profiteren van een voldoende vermogensreserve, kiest u best voor de pompmaat daar net boven.

Elke verbruiker/gebruik komt overeen met een specifiek werkingspunt. Om dit te bepalen, zijn hier enkele voorbeelden ter leidraad (gegevens afhankelijk van leveringshoogte, lijn-/slangsectie):

  • Sproeier: ca. 1.000 l/u bij 2 bar (opvoerhoogte 20 m)
  • Spuitpistool: ca. 750 l/u bij 2 bar (opvoerhoogte 20 m)
  • Toilet doorspoelen: ca. 400 l/u bij een minimale druk van 0,5 bar (bij voorkeur 1 bar [10 m opvoerhoogte])
  • Wasmachine: ca. 800 l/u bij een minimale druk van 0,5 bar (bij voorkeur 1 bar [10 m opvoerhoogte])
Karakteristieke curve van de BP-pomp

BP Home & Garden

 
Karakteristieke curve van de BP-pomp

BP Garden

 
Karakteristieke curve van de BP-pomp

BP Home

 
Karakteristieke curve van de BP-pomp

BP Deep Well

 
Karakteristieke curve van de BP-pomp

BP Barrel

 
Karakteristieke curve van de BP-pomp

BP Cistern

 
Karakteristieke curve van de BP-pomp

BP Battery

 

Toebehoren

Dankzij de combinatie van de pompen met de correcte toebehoren van Kärcher kunnen deze toestellen snel en eenvoudig in gebruik worden genomen. Vacuümbestendige spiraalslangen, aanzuigkits, voorfilters, adapters, droogloopbeveiliging, ... – met het uitgebreide aanbod aan toebehoren bent u zeker dat elke taak in uw huis of tuin op de best mogelijke manier kan worden uitgevoerd. 

Pompen die water opvangen voor het besproeien van de tuin

Veelzijdig en veilig

BP-aanzuigslangen kunnen water overal vandaan transporteren - bijvoorbeeld uit PE-buizen of rechtstreeks uit alternatieve waterbronnen.

Koppelingen en adapters voor Kärcher waterpompen

Gemakkelijke verbinding

Door adapters en aansluitingen van Kärcher te gebruiken, kunt u slangen en pompen veilig en probleemloos met elkaar verbinden.

Drukverhogers van Kärcher in de kelder voor de wasmachine

Optimale bescherming

Filters beschermen de pompen tegen vuil en verstoppingen en zorgen voor ongehinderde prestaties. Kärcher biedt voor elke toepassing de juiste filter.

Hydroforpompen beschermd tegen drooglopen

Perfect uitgerust

De juiste accessoires, van een droogloopbeveiliging tot een elektronische drukschakelaar, zorgen voor een comfortabele en veilige bediening.

De juiste accessoires voor elke pomp vind u op de productpagina.

Veelgestelde vragen over bewateringspompen voor huis en tuin

Onze bewateringspompen beschikken over een motorvermogen tussen 400 en 1.150 Watt: maar welke pomp moet u kopen? Kärcher heeft modellen voor elke behoefte of taak. Vind hier antwoorden van onze Kärcher-experts op een aantal vaagestelde vragen.

Afhankelijk van de druk of opvoerhoogte is het van belang om te weten hoeveel meter een dompelpomp in een put kan worden gelaten, of om te weten wat de maximale lengte is die een tuinslang voor een put moet hebben.

De eerste keer dat de pomp wordt gebruikt, moet het met water worden gevuld.

Onze pompen zijn allemaal relatief licht en draagbaar en wegen tussen de 1 en 13 kg.

Verlenging van de garantie

Bekijk hier de garantieverlenging voor uw BP Garden-, BP Home-, BP Home & Garden- en SP Dirt-, SP Dual- en SP Flat-pompen tot vijf jaar!

 

Man leunt tegen een muur met een waterpomp in de hand