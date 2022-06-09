Draadloze regentonpomp
Handig en milieuvriendelijk sproeien: Gebruik opgevangen regenwater uit een waterton, vijver of IBC-container met de flexibele, draadloze regentonpomp - zonder dat u een kraan, stopcontact of gieter nodig hebt.
Hoogtepunten
Voor tuineigenaars die het beu zijn om met zware gieters te zeulen, maar die geen stopcontact hebben in hun tuin:de BP 2.000-18 draadloze regentonpomp is speciaal voor u gemaakt. Hij kan met eender welke Kärcher 18 V Battery Power batterij bediend worden. Op deze manier kan u water uit alternatieve bronnen gebruiken overal waar u wil, zelfs als er geen stroomaansluiting in uw tuin beschikbaar is. Dit zorgt niet alleen voor een besparing van kostbaar drinkwater, maar ook voor een ontlasting van uw rug en een besparing voor uw portemonnee – ideaal voor kleine tuinen, landelijke tuintjes, volkstuintjes, en overal waar water is en dorstige planten, maar geen stroomvoorziening.
Voordelen
Geen wateraansluiting nodig
De draadloze regentonpomp is zelfvoorzienend: Het apparaat heeft geen aparte wateraansluiting nodig, maar gebruikt in plaats daarvan regenwater dat in een waterton, regenput of IBC-container is verzameld. Dit betekent dat u bijvoorbeeld uw bloemen en groentebedden in uw volkstuintje kunt besproeien zonder dat u een wateraansluiting nodig hebt.
Geen stroomvoorziening nodig
Een krachtige batterij in plaats van een kabel: De regentonpomp is batterij-aangedreven en heeft geen stroomvoorziening nodig. Dit zorgt voor een veel grotere flexibiliteit: Bij apparaten met een kabel, wordt het toepassingsgebied beperkt door de lengte van de kabel. De regentonpomp daarentegen maakt draadloos besproeien mogelijk, zelfs op plaatsen waar geen stroomvoorziening is.
Handig
Efficiënter, ergonomischer, eenvoudiger: In vergelijking met een gieter biedt de regentonpomp aanzienlijk meer comfort. De schakelaar zit op gelijke hoogte met de rand van de ton, zodat de gebruiker niet hoeft te bukken. Ook het dragen van zware gieters behoort tot het verleden, want het water wordt rechtstreeks uit de ton gehaald en kan worden gebruikt voor besproeiing via de tuinslang en tuinsproeiers.
Water-efficient
De regentonpomp past ook in smalle openingen zoals bij een IBC-container. Hiermee kan u tijd en water besparen omdat het opgevangen regenwater gemakkelijk kan worden hergebruikt.
Waterbronnen
Draadloze regentonpompen zijn ideaal voor een efficiënte bewatering van groentebedden en bloemen met regenwater uit een waterton of een IBC-container. Gebruiksmogelijkheden:
- Regenton
- Waterton
- IBC-container
Typische toepassingsgebieden voor de draadloze regentonpompen
Volkstuintjes
Vooral oudere percelen hebben vaak geen elektriciteit. Wie regelmatig zijn volkstuintje moet sproeien, kan dit veel eenvoudiger doen met een draadloze regentonpomp.
Groeten- en kruidentuin
Om ervoor te zorgen dat uw moestuin en uw kruidentuintje naast het terras of in de tuin achter het huis goed gedijen, kan u ze op een plantvriendelijke manier sproeien met kalkvrij regenwater door gebruik te maken van de regentonpomp.
Gazon sproeien
De draadloze regentonpomp is ook geschikt voor het sproeien van grotere oppervlakken, zoals het gazon. Water uit een regenton biedt een bronbesparend alternatief voor kraantjeswater.
Kenmerken van de batterij-aangedreven regentonpomp
Onmiddellijk klaar voor gebruik
De draadloze regentonpomp is een handig alternatief voor de gieter en is in slechts enkele stappen klaar voor gebruik.
Variabele positie van de slang
Het slangsysteem kan in 3 verschillende posities worden aangesloten aan de waterbron.
Veiligheid en comfort
De beugel van de batterij-eenheid wordt bovenaan de regenton geplaatst, zodat hij niet in contact kan komen met het water. De regentonpomp heeft een flexibele bevestiging aan de rand van de ton, zodat hij goed vastzit.
Slanggeleider
De slanggeleider op de rand van de ton zorgt ervoor dat de tuinslang niet geknikt of beschadigd wordt door eventuele randen.
Praktisch en energiebesparend
Dankzij de geïntegreerde aan/uitschakelaar op de bevestiging aan de rand van de regenton, kan de draadloze regentonpomp op elk moment worden aan- en uitgeschakeld. Dit bespaart energie.
Transparantie is belangrijk!
De doorzichtige hoes over de display zorgt ervoor dat u op elk moment het batterij-niveau kan aflezen.
Innovatief en handig
De Kärcher draadloze regentonpompen zijn uitgerust met een slang waarvan de lengte kan worden aangepast en met een voorfilter.
Afneembaar filtersysteem
De voorfilter voorkomt dat er vuildeeltjes worden opgezogen en zorgt zo voor een probleemloze werking. Als de voorfilter vuil is, kan hij in enkele eenvoudige stappen worden schoongemaakt.
FAQ voor de regentonpomp op batterijen
Kärcher Battery Power batterij-platform
De draadloze regentonpomp is een product uit het 18 V Kärcher Battery Power batterij-platform. Ontdek ons volledig productaanbod en zie welke andere producten compatibel zijn met uw 18 V Battery Power batterij.