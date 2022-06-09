Draadloze regentonpomp

Handig en milieuvriendelijk sproeien: Gebruik opgevangen regenwater uit een waterton, vijver of IBC-container met de flexibele, draadloze regentonpomp - zonder dat u een kraan, stopcontact of gieter nodig hebt.

Battery Barrel Pump

Voor tuineigenaars die het beu zijn om met zware gieters te zeulen, maar die geen stopcontact hebben in hun tuin:de BP 2.000-18 draadloze regentonpomp is speciaal voor u gemaakt. Hij kan met eender welke Kärcher 18 V Battery Power batterij bediend worden. Op deze manier kan u water uit alternatieve bronnen gebruiken overal waar u wil, zelfs als er geen stroomaansluiting in uw tuin beschikbaar is. Dit zorgt niet alleen voor een besparing van kostbaar drinkwater, maar ook voor een ontlasting van uw rug en een besparing voor uw portemonnee – ideaal voor kleine tuinen, landelijke tuintjes, volkstuintjes, en overal waar water is en dorstige planten, maar geen stroomvoorziening.

Voordelen

Geen wateraansluiting nodig

De draadloze regentonpomp is zelfvoorzienend: Het apparaat heeft geen aparte wateraansluiting nodig, maar gebruikt in plaats daarvan regenwater dat in een waterton, regenput of IBC-container is verzameld. Dit betekent dat u bijvoorbeeld uw bloemen en groentebedden in uw volkstuintje kunt besproeien zonder dat u een wateraansluiting nodig hebt.

Kärcher battery barrel pump, no need for a water connection

Geen stroomvoorziening nodig

Een krachtige batterij in plaats van een kabel: De regentonpomp is batterij-aangedreven en heeft geen stroomvoorziening nodig. Dit zorgt voor een veel grotere flexibiliteit: Bij apparaten met een kabel, wordt het toepassingsgebied beperkt door de lengte van de kabel. De regentonpomp daarentegen maakt draadloos besproeien mogelijk, zelfs op plaatsen waar geen stroomvoorziening is.

Kärcher battery barrel pump, no need for a power supply

Handig

Efficiënter, ergonomischer, eenvoudiger: In vergelijking met een gieter biedt de regentonpomp aanzienlijk meer comfort. De schakelaar zit op gelijke hoogte met de rand van de ton, zodat de gebruiker niet hoeft te bukken. Ook het dragen van zware gieters behoort tot het verleden, want het water wordt rechtstreeks uit de ton gehaald en kan worden gebruikt voor besproeiing via de tuinslang en tuinsproeiers.

Watering with the battery barrel pump

Water-efficient

De regentonpomp past ook in smalle openingen zoals bij een IBC-container. Hiermee kan u tijd en water besparen omdat het opgevangen regenwater gemakkelijk kan worden hergebruikt.

Save water with the Kärcher battery barrel pump

Waterbronnen

Draadloze regentonpompen zijn ideaal voor een efficiënte bewatering van groentebedden en bloemen met regenwater uit een waterton of een IBC-container. Gebruiksmogelijkheden:

  • Regenton
  • Waterton
  • IBC-container

Typische toepassingsgebieden voor de draadloze regentonpompen

Schrebergarten - Fasspumpe

Volkstuintjes

Vooral oudere percelen hebben vaak geen elektriciteit. Wie regelmatig zijn volkstuintje moet sproeien, kan dit veel eenvoudiger doen met een draadloze regentonpomp.

Gemüse- und Kräutergarten - Fasspumpe

Groeten- en kruidentuin

Om ervoor te zorgen dat uw moestuin en uw kruidentuintje naast het terras of in de tuin achter het huis goed gedijen, kan u ze op een plantvriendelijke manier sproeien met kalkvrij regenwater door gebruik te maken van de regentonpomp.

Rasenbewässerung - Fasspumpe

Gazon sproeien

De draadloze regentonpomp is ook geschikt voor het sproeien van grotere oppervlakken, zoals het gazon. Water uit een regenton biedt een bronbesparend alternatief voor kraantjeswater.

Kenmerken van de batterij-aangedreven regentonpomp

Kärcher: Barrel Pump

Onmiddellijk klaar voor gebruik

De draadloze regentonpomp is een handig alternatief voor de gieter en is in slechts enkele stappen klaar voor gebruik.

Kärcher: Barrel Pump - Variable hose position

Variabele positie van de slang

Het slangsysteem kan in 3 verschillende posities worden aangesloten aan de waterbron.

Kärcher: Barrel Pump

Veiligheid en comfort

De beugel van de batterij-eenheid wordt bovenaan de regenton geplaatst, zodat hij niet in contact kan komen met het water. De regentonpomp heeft een flexibele bevestiging aan de rand van de ton, zodat hij goed vastzit.

Kärcher: Barrel Pump - Hose guide

Slanggeleider

De slanggeleider op de rand van de ton zorgt ervoor dat de tuinslang niet geknikt of beschadigd wordt door eventuele randen.

Kärcher: Barrel Pump - Battery Display

Praktisch en energiebesparend

Dankzij de geïntegreerde aan/uitschakelaar op de bevestiging aan de rand van de regenton, kan de draadloze regentonpomp op elk moment worden aan- en uitgeschakeld. Dit bespaart energie.

Kärcher: Barrel Pump - transparent lid

Transparantie is belangrijk!

De doorzichtige hoes over de display zorgt ervoor dat u op elk moment het batterij-niveau kan aflezen.

Kärcher: Barrel Pump with ergonomic carrying handle

Innovatief en handig

De Kärcher draadloze regentonpompen zijn uitgerust met een slang waarvan de lengte kan worden aangepast en met een voorfilter.

Kärcher: Barrel Pump - Removable filter system

Afneembaar filtersysteem

De voorfilter voorkomt dat er vuildeeltjes worden opgezogen en zorgt zo voor een probleemloze werking. Als de voorfilter vuil is, kan hij in enkele eenvoudige stappen worden schoongemaakt.

FAQ voor de regentonpomp op batterijen

De opvoerhoogte is max. 20 m.

De BP 2.000-18 Barrel kan tot 2000 l/u oppompen.

De kabel van de pomp naar de batterijhouder is ontworpen voor een dompeldiepte tot 1,8 m.

De diameter van de BP 2.000-18 barrel is 100 mm. Hierdoor kan de draadloze regentonpomp ook in smalle openingen worden gebruikt, zoals bij IBC-containers.

De pompcapaciteit is 2 bar.

Er is een slang van 1 m inbegrepen bij de levering van de pomp. Deze kan eventueel worden vervangen door een langer slangsysteem.

De draadloze regentonpomp is compatibel met alle 18 V Kärcher Battery Power en 18 V Kärcher Battery Power Plus batterijen.

18 V 2.5 Ah Kärcher Battery Power batterij → max. 25 min

18 V 5.0 Ah Kärcher Battery Power batterij → max. 50 min

Kärcher Battery Power batterij-platform

De draadloze regentonpomp is een product uit het 18 V Kärcher Battery Power batterij-platform. Ontdek ons volledig productaanbod en zie welke andere producten compatibel zijn met uw 18 V Battery Power batterij.

