Hoogtepunten

Voor tuineigenaars die het beu zijn om met zware gieters te zeulen, maar die geen stopcontact hebben in hun tuin:de BP 2.000-18 draadloze regentonpomp is speciaal voor u gemaakt. Hij kan met eender welke Kärcher 18 V Battery Power batterij bediend worden. Op deze manier kan u water uit alternatieve bronnen gebruiken overal waar u wil, zelfs als er geen stroomaansluiting in uw tuin beschikbaar is. Dit zorgt niet alleen voor een besparing van kostbaar drinkwater, maar ook voor een ontlasting van uw rug en een besparing voor uw portemonnee – ideaal voor kleine tuinen, landelijke tuintjes, volkstuintjes, en overal waar water is en dorstige planten, maar geen stroomvoorziening.