Schrobmachines en schrob-/zuigmachines : welke kiezen ?
Voor een verbluffend resultaat. Met de professionele Kärcher schrobmachines en schrob-/zuigmachines worden vloeren hygiënisch en vlekkeloos schoon. Sprankelende resultaten gegarandeerd. Een allround en gespecialiseerde schrob-/zuigmachine voltooit alle reinigingstaken snel en economisch. Deze machines zorgen voor consistent onberispelijke vloeren, met een onberispelijke hygiëne, netheid en glans. Of ze nu zelfrijdend, met staand bestuurder, geleid of compact zijn, ze onderscheiden zich allemaal door hun veelzijdigheid en gebruiksvriendelijkheid. Dankzij hun geavanceerde ergonomie en kleurcodering zijn ze eenvoudig en veilig in gebruik en tegelijkertijd milieuvriendelijk. Omdat veiligheid een prioriteit is, voldoen Kärcher schrob-/zuigmachines aan alle huidige wettelijke normen.
De kosteneffectieve reinigingsoplossing voor elke toepassing
Vergeleken met handmatige vloerreiniging zijn schrob-/zuigmachines sneller, kosteneffectiever en grondiger als het gaat om het reinigen van alle soorten vloeren. Met een schrob-/zuigmachine bespaart u tijd en reinigingsmiddelen en dat is niet alleen goed voor uw medewerkers en uw portemonnee maar ook voor het milieu. Daarnaast zijn de machines gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm. Voor elke toepassing hebben wij het juiste ontwerp, stuk voor stuk perfect afgestemd op het type en formaat van uw vloer en uw wensen. Of het nu gaat om een klein bedrijf, café of restaurant, een grote supermarkt of winkelcentrum, of een zeer groot oppervlak in een luchthaven of productiehal, schrobzuigmachines zijn de meest efficiënte reinigingsoplossing voor alle vloeren, of het nu 30 of 30.000 m² groot is.
Welke schrob-/zuigmachine is de juiste voor u?
Onze vloerreinigingsmachines zijn verkrijgbaar in verschillende maten en worden geleverd met veel configuratie-opties voor een breed scala aan toepassingen - onze speciaal ontwikkelde accessoires helpen u meer te doen dan alleen schoon te maken. Andere speciale reinigingsoplossingen en eenvoudigere schrobbers maken ons assortiment compleet. Hier vindt u niet alleen alle informatie over de afzonderlijke categorieën, maar ook de schrob-/zuigmachine die bij u past in ons assortiment.
Schrob-/zuigmachines
Zelfs de inkepingen schitteren. Met behulp van hoge contactdruk, kunnen schrobmachines zowel gladde als oneven vloeren reinigen, strippen en polijsten of tapijten wassen.
Eénschijfsmachines
Of het nu om een harde ondergrond of een textiele vloerbedekking gaat: bij Kärcher vindt u gegarandeerd de juiste éénschijfsmachine. Wij hebben alle machines in voorraad voor al het gespecialiseerd en all-round werk.
Polijstmachines
Wanneer schoenen een spoor achterlaten: De Kärcher polijstmachines doen vloeren opnieuw schitteren. Doordat ze batterij aangedreven zijn, kunnen ze ook worden gebruikt tijdens de normale werkuren.
Trappenreinigers
Vlekkeloos schoon in een mum van tijd: de Kärcher trap- en roltrapreinigers geven een grondig schoon resultaat voor roltrappen, loopbanden, trappen en vensterbanken.
Hoe werken schrobmachines precies?
Alle moderne schrobmachines met een rol- of discborstelkop of zuig functie werken in wezen op dezelfde manier. De reinigingsoplossing wordt ofwel in de verswatertank gemengd wanneer er reinigingsmiddelen aan worden toegevoegd of, in het geval van automatische doseersystemen, vlak voor de borstelkop zelf. De rotatie en contactdruk van de borstel werken samen om vuil te verwijderen. Dankzij de zuigkracht van de turbine wordt het vuile water vervolgens door de zuigbalk opgezogen en opgevangen in de vuilwatertank. Schrobmachines daarentegen hebben geen zuigmond of turbine. Daarom wordt losgemaakt vuil achteraf opgevangen door bijvoorbeeld de nat- en droogzuigers van Kärcher.
Maar niet alle schrob-/zuigmachines zijn hetzelfde
Schrob-/zuigmachines zijn als auto's - ze werken allemaal hetzelfde, maar niet elk model is geschikt voor elk toepassingsgebied. Maar dankzij verschillende ontwerpen, maten, opzetborstelsystemen en aandrijftechnologieën is het heel eenvoudig om een machine te vinden die precies aan uw individuele eisen voldoet. U weet hoe groot uw oppervlakken zijn en of ze gevuld zijn met objecten of niet. U kent de structuur van uw vloeren en hun mate van vervuiling. En we hebben de juiste vloerreinigingsmachine voor wat u nodig heeft. Beloofd.
Welke schrob-/zuigmachine voor welke vloer?
Een schrob-/zuigmachine met rolborstelkop is door zijn hoge borstelsnelheden en een hogere aandrukkracht per cm² bijzonder geschikt voor uitgebreide dieptereiniging van gestructureerde en sterk vervuilde vloeren. Deze borstelkoptechnologie biedt ook aanzienlijke voordelen bij het omgaan met grof vuil, omdat de tegengesteld draaiende rollen de deeltjes absorberen, die vervolgens worden teruggevoerd naar de grofvuilcontainer. Dit betekent dat voorvegen als voorbereidende stap niet meer nodig is.
Schrob-/zuigmachines met discborstelkoppen worden over het algemeen gebruikt voor onderhoudsreiniging en lichte vervuiling. Deze vloerreinigingsmachines zijn vooral populair voor gladde vloeren en geluidsgevoelige ruimtes, zoals in ziekenhuizen of de hotel- en gastronomiesector.
Welke energiebron voor welke schrob-/zuigmachine?
Afhankelijk van de grootte en het model werken de schrob-/zuigmachines van Kärcher op het elektriciteitsnet, op accu of worden aangedreven door een motor. Ook hier geldt: de toepassing speelt een sleutelrol bij het bepalen van de meest verstandige aandrijftechniek voor u.
Verkrijgbaar in de compacte klassen en alleen in walk-behind schrob-/zuigmachines, machines met netvoeding (d.w.z. met snoer) zijn betaalbaar en ideaal voor het reinigen van kleinere binnenruimtes buiten kantooruren.
Schrob-/zuigmachines op accu bieden maximale flexibiliteit en voorkomen struikelgevaar. Groot en klein: Kärcher biedt accu-aangedreven versies in elk ontwerp.
Wij raden onze milieuvriendelijke versies met verbrandingsmotor (diesel of LPG) aan voor grote buiten- of goed geventileerde binnenruimtes. Vloerreinigingsmachines met verbrandingsmotoren van Kärcher zijn alleen verkrijgbaar in de zitschrob-/zuigmachine reeks.
Schrob-/zuigmachines met of zonder geïntegreerde tractieaandrijving?
Comfort, gewicht en gebruiksvriendelijkheid zijn cruciale factoren om te beslissen of de machine moet worden uitgerust met of zonder geïntegreerde tractie-aandrijving. Een lichtere schrob-/zuigmachine met een tankinhoud tot ca. 50 liter kan eenvoudig worden bediend zonder tractieaandrijving. Bij grotere modellen raden wij geïntegreerde tractie-aandrijving aan, omdat het niet mogelijk is om een machine van dat formaat voor langere tijd met uw eigen lichaamsgewicht te bedienen zonder moe te worden.
Vloerreinigingsmachines zonder tractiemotoren gebruiken de rotatie van de borstels om de machine vooruit te bewegen. De inspanning die de bediener hiervoor nodig heeft, wordt tot een minimum beperkt.
De actieve en instelbare tractiemotor op een vloerreinigingsmachine met tractie-aandrijving beweegt de machine daarentegen naar voren, waardoor zeer lange gebruiksperioden mogelijk zijn zonder moe te worden.
Schrob-/zuigmachines op maat
Een Kärcher vloerreinigingsmachine kan ook voor speciale toepassingen worden gebruikt, zoals kristallisatie of coatingverwijdering, mits uitgerust met de juiste accessoires. Naast de beschikbaarheid van alle slijtdelen, bieden we ook een uitgebreid assortiment pads, schijf- en rolborstels, zuiglippen, vloertrekkers, accu's en acculaders, zodat u uw machine kunt uitrusten voor uw exacte reinigingseisen. Er zijn ook verschillende opzetsets verkrijgbaar, zoals onze Home Base Kit, voor het gemakkelijk vervoeren van handmatige reinigingstools. Zo krijgt u een schrob-/zuigmachine die precies op uw wensen is afgestemd.
Het juiste reinigingsmiddel voor uw schrob-/zuigmachine
Ongeacht het vloertype, de vloerreinigingsmachine of de mate van vervuiling, Kärcher biedt een breed scala aan reinigingsmiddelen die zijn ontwikkeld om perfect aan uw verschillende eisen te voldoen. Niet alleen zuinig in gebruik en zeer effectief tegen alle soorten vuil, maar natuurlijk ook milieuvriendelijk en zacht genoeg om te voldoen aan de nieuwste onderzoeksnormen.
Efficiënte kiemreductie voor verhoogde hygiëne-eisen
Onze aanbouwset voor schrob-/zuigmachines voor het desinfecteren van oppervlakken met een spray helpt u om met weinig geld en materiaal een heel nieuw reinigingsniveau te bereiken. Het doseren van een geschikt desinfectiemiddel via de spuitlans of handsproeier kan het aantal ziektekiemen op vloeren, muren en meubels effectief verminderen. Met inachtneming van de geldende richtlijnen is het mogelijk om professionele spraydesinfectie te realiseren met een geschikt desinfectiemiddel. De accessoires zijn geschikt voor gebruik in treinstations, luchthavens, kantoren en bedrijfsgebouwen, bejaarden- en zorginstellingen, kinderdagverblijven, scholen, zwembaden en sportfaciliteiten. Retrofitten is momenteel mogelijk voor zowel de schrob-/zuigmachines B 150 R als B 200 R.
Nu nog beter
Efficiënt, duurzaam en zuinig – de nieuwe zitschrob-/zuigmachine B 110 R maakt het reinigen van grote oppervlakken, zoals in supermarkten, luchthavens en magazijnen, nu nog eenvoudiger. Dankzij de bijgewerkte componenten biedt het nu een nog beter reinigingsresultaat voor maximaal gemak.
Briljante vooruitzichten
Compact, wendbaar, handig: onze zitschrob-/zuigmachines kunnen met gemak grote oppervlakten vanaf 1500 m² reinigen zoals in magazijnen, parkeergarages of winkelcentra. Door de hoge zitpositie heb je altijd een goed overzicht over de te reinigen ruimtes. Mocht het echter ooit krap worden, dan zorgt de kleine draaicirkel voor een ongelooflijke wendbaarheid. Dankzij het overzichtelijke bedieningspaneel zijn de machines intuïtief te bedienen - dus ga gewoon zitten en ga aan de slag.
Snel en flexibel
Obstakels en met voorwerpen gevulde ruimtes vormen geen probleem meer bij het schoonmaken: de compacte schrob-/zuigmachines reinigen in een handomdraai kleine tot middelgrote ruimtes, zoals restaurants, keukens, winkels en hotels. Door hun wendbaarheid zijn ze gemakkelijk te besturen - zelfs smalle doorgangen kunnen nu gemakkelijk worden gereinigd. De verschillende modellen bereiken optimale resultaten op een grote verscheidenheid aan oppervlakken en brengen de glans terug in alle vloerbedekkingen. Dankzij hun zuigliptechnologie zijn vloeren niet alleen schoon, maar ook droog en direct daarna beloopbaar.
Kärcher heeft de oplossingen om te voorkomen dat kunststofgranulaat in het milieu terecht komt
Het concept van duurzaamheid is diep verankerd in het familiebedrijf van Kärcher. We nemen verantwoordelijkheid voor het milieu, onze producten, de toeleveringsketen, het bedrijf, de samenleving en onze medewerkers. We geloven dat we op deze manier een verschil kunnen maken voor onze samenleving. Be the difference!Meer weten over Operation Clean Sweep