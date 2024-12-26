Accessoires voor schrob-/zuigmachines
Het kleine extraatje: originele accessoires van topkwaliteit voor schrob-/zuigmachines
Nog meer keuze voor nog meer netheid! Ons brede assortiment accessoires betekent dat u uw schrob-/zuigmachine flexibel kunt uitbreiden om aan uw behoeften te voldoen. De topklasse originele accessoires omvatten borstels, zuigbalken, kits of pads voor verschillende reinigingsdoeleinden. Rust uw machine uit met de beste apparatuur voor uitstekende reinigingsresultaten.
De juiste keuze om tijd en moeite te besparen
Keuzehulp voor de juiste accessoires
Het kiezen van de juiste accessoires is van vitaal belang. De juiste uitrusting helpt niet alleen om optimale reinigingsresultaten te behalen, maar zorgt er ook voor dat vloeren lang meegaan.
Afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type oppervlak, de mate van vervuiling en specifieke reinigingsdoelstellingen, biedt Kärcher een breed assortiment accessoires voor schrob-/zuigmachines.
Van speciale borstels tot pads voor verschillende vloeren en reinigingstaken, met de juiste accessoires kan uw machine worden aangepast aan uw behoeften.
Welke opzetborstel moet ik kiezen?
Rolborstelkop :
Een schrob-/zuigmachine met rolborstelkop is ideaal voor een grondige reiniging van sterk vervuilde en gestructureerde vloeren. Dankzij de hoge rotatiesnelheid van de borstels en de verhoogde contactdruk per vierkante centimeter levert de rolborstelkop uitzonderlijke resultaten. De technologie erachter biedt ook aanzienlijke voordelen bij het verwijderen van grote stukken afval. Dankzij de tegengestelde rotatie van de rollen worden vuildeeltjes efficiënt opgepikt en verzameld in een aparte tank voor grof vuil. Hierdoor is een extra veegstap voor het reinigen overbodig. Dit bespaart je tijd en moeite.
Discborstelkop :
De schrob-/zuigmachines met discborstelkop zijn ideaal voor de meeste routinematige reinigingstoepassingen, maar ook voor het reinigen van kleinere vervuilingen en lichtere vuildeeltjes. Discborstels zijn bijzonder effectief op gladde vloeren en hebben de voorkeur voor geluidsgevoelige omgevingen zoals ziekenhuizen, hotels en horecagelegenheden.
Krachtige borstelharen voor hoogwaardige resultaten: de juiste borstel voor elk oppervlak
Dankzij het veelzijdige borstelsysteem van Kärcher kan de schrob-/zuigmachine optimaal worden uitgerust voor verschillende schoonmaaktaken. De keuze van de juiste borstel is essentieel: de verschillende soorten haren en hardheidsgraden van de borstels zorgen voor een uitstekend reinigingsresultaat, perfect afgestemd op de desbetreffende vloer en garanderen een lange levensduur van de borstels bij correct gebruik. Of het nu gaat om dagelijkse reiniging of dieptereiniging, of u nu een borstelkop met rollen of schijven nodig hebt, het borstelsysteem van Kärcher biedt de juiste oplossing voor uw eisen.
Brillant: de juiste reinigingspad voor nog meer reinheid
Ontdek de vele variaties van Kärcher vloerreinigingspads voor je schrob-/zuigmachine. Met de pads kunt u vloerbedekkingen effectief reinigen, strippen of polijsten terwijl de waarde in het gebouw behouden blijft. Onze originele pads garanderen een efficiënte, langdurige werking van uw reinigingsmachines en verhogen hun bruikbaarheid aanzienlijk.
Perfect drogen tot de laatste druppel: de juiste zuiglippen voor meer efficiëntie
Rust je schrob-/zuigmachine uit met de juiste zuiglippen - voor optimale zuigresultaten. Afhankelijk van de eigenschappen van de vloer en het soort vuil dat moet worden gereinigd, bieden wij u een selectie van professionele zuiglippen van topkwaliteit. Deze zijn speciaal ontworpen voor een lange levensduur en uitstekende zuigresultaten. Van voordelige natuurrubber zuiglippen en scheurbestendige Linatex® zuiglippen tot koolwaterstofbestendige PU zuiglippen, wij hebben de perfecte accessoires voor uw schrob-/zuigmachine, wat uw behoeften ook zijn.
Onbeperkte energie: maximaal vermogen met de juiste batterij
Om ervoor te zorgen dat je schrob-/zuigmachine niet zonder stroom komt te zitten terwijl je aan het werk bent, bieden we een ruime keuze aan batterijen. Deze energiebronnen zijn specifiek afgestemd op uw reinigingsbehoeften en -uitdagingen en zorgen voor een lange autonomie, hoge beschikbaarheid en minder stilstandtijd voor uw machine. Van afneembare accu's voor compacte machines tot AGM-, gel- of natte accu's voor langere looptijden, wij hebben de juiste energiebron voor uw machine. Onze nieuwe lithium-ion accu's hebben een garantie van vijf jaar - voor maximale veiligheid en betrouwbaarheid.
Om het leven gemakkelijker te maken: onze individuele kits
Naast verbruiksartikelen biedt Kärcher ook speciaal ontwikkelde kits om het gebruik van uw schrob-/zuigmachine nog comfortabeler, efficiënter en flexibeler te maken. De keuze omvat een extra stootrand, een zijschrobblad, hulpstukken voor het dragen van handmatige reinigingsapparatuur en nog veel meer. Wat uw behoeften ook zijn, met onze kits kunt u uw machine aanpassen aan uw specifieke ideeën en is deze in een handomdraai eenvoudig te bedienen en te gebruiken.