De juiste keuze om tijd en moeite te besparen

Keuzehulp voor de juiste accessoires

Het kiezen van de juiste accessoires is van vitaal belang. De juiste uitrusting helpt niet alleen om optimale reinigingsresultaten te behalen, maar zorgt er ook voor dat vloeren lang meegaan.

Afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type oppervlak, de mate van vervuiling en specifieke reinigingsdoelstellingen, biedt Kärcher een breed assortiment accessoires voor schrob-/zuigmachines.

Van speciale borstels tot pads voor verschillende vloeren en reinigingstaken, met de juiste accessoires kan uw machine worden aangepast aan uw behoeften.