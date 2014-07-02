Kärcher stof- /waterzuigers: ontworpen voor professioneel en industrieel gebruik

Tact stofzuigers zijn ontwikkeld voor de hoogste eisen in industrie en handel en maken uw dagelijks werk gemakkelijker met maximale prestaties. De zelfreinigende filtersystemen bieden een uitstekende zuigkracht, zelfs bij grote hoeveelheden fijn stof.

De professionele stofzuigers van de Ap-serie zijn veelzijdige hulpmiddelen die vuil verwijderen, ongeacht of het droog, nat of vloeibaar is. Zij zijn bijvoorbeeld perfect geschikt voor alle reinigingstaken in de automobielsector.

Het robuuste standaardgamma wordt gekenmerkt door zijn duurzaamheid en gebruiksgemak. De standaardreeks wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het opzuigen van vloeistoffen bij de reiniging van gebouwen en in hotels en restaurants.

Onze speciale stofzuigers bieden oplossingen op maat voor specifieke toepassingen: bijvoorbeeld stofzuigers met geïntegreerde afzuigpomp voor brandweerkorpsen en bouwbedrijven, en onze bakkerijstofzuiger voor bakkers.

Veiligheidsstofzuigers beschermen de gezondheid overal waar de gebruikers worden blootgesteld aan inhaleerbaar stof van stofklasse M of schadelijk stof van stofklasse H. Daarnaast omvat ons assortiment explosieveilige NT-zuigers voor risicocategorie 22.