Home & Garden

De producten van Kärcher bieden voor elk reinigingsprobleem de juiste oplossing. Het bekendste apparaat is waarschijnlijk de Kärcher hogedrukreiniger. Het Home & Garden assortiment bestaat uit drie segmenten: indoor, outdoor en garden. Het segment Outdoor bestaat onder andere uit hogedrukreinigers, terwijl het segment Indoor bestaat uit een ruim aanbod reinigingsapparaten zoals stoomreinigers en stofzuigers. Daarnaast biedt Kärcher in het assortiment Garden een waaier aan bewateringssystemen en pompen waarmee u uw tuin uiterst efficiënt en spaarzaam van water voorziet.