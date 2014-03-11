Elektrische rolveger
Ongelukjes kunnen altijd gebeuren. Ze opvegen wordt nu kinderspel. Met de accu-rolveger van Kärcher KB 5 bent u op alles voorbereid. Beauty makeovers in huis zorgen vaak voor een puinhoop. De nieuwe accu-rolveger van Kärcher staat altijd klaar om de orde te herstellen eens de familie klaar is. Een plaatsbesparende opberging, de batterijaandrijving en een comfortabele bediening – dit toestel staat altijd klaar als u het nodig hebt. Snel schoon: de roterende borstel zorgt voor perfect schone veegresultaten in een mum van tijd. Geen gedoe – en alles in een wip opgeruimd!
Sneller dan een stofzuiger.
We kennen allemaal het probleem: zodra we gedaan hebben met stofzuigen, liggen er alweer kruimels op de vloer. De accu-rolveger van Kärcher is ideaal voor een tussentjdse reiniging – zonder de stofzuiger opnieuw te moeten bovenhalen. Dankzij zijn compact en modern design, kan de accu-rolveger overal worden opgeborgen waar u hem nodig hebt en is hij altijd klaar voor gebruik.
Altijd klaar voor gebruik: de lithium-ion batterijtechnologie van de KB 5 zorgt ervoor dat het apparaat tot wel 30 minuten kan gebruikt worden op harde vloeren.
Perfect voor de kleine dingetjes: de KB 5 is compact, zeer wendbaar en onmiddellijk klaar voor gebruik - ideaal dus voor overal in huis.
Altijd netjes opgeruimd, maar toch ook altijd bij de hand: de compacte KB 5 k kan overal worden opgeborgen, waardoor u hem altijd precies daar bij de hand hebt waar u hem nodig hebt.
Uitzonderlijke reinigingsprestaties in een compact design.
Het innovatieve adaptieve reinigingssysteem van de Kärcher accu-rolveger levert schitterende reinigingsprestaties. Dankzij zijn instelbare veeghoek, zijn optimale vuilgeleiding en de speciale reinigingsborstel, wordt het vuil efficiënt naar het vuilreservoir geleid zonder rest- en vuilverspreiding.
Ontelbare toepassingsmogelijkheden
De Kärcher accu-rolveger schiet te hulp om de alledaagse ongelukjes, groot of klein, op te vegen – om dierenharen te verwijderen of bijvoorbeeld kruimels op te vegen na het eten. De KB 5 kan op alle harde vloeren en tapijten gebruikt worden.
Grondige reiniging: het vuil wordt écht opgeveegd, en niet enkel in het rond geveegd.