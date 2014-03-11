Elektrische rolveger

Ongelukjes kunnen altijd gebeuren. Ze opvegen wordt nu kinderspel. Met de accu-rolveger van Kärcher KB 5 bent u op alles voorbereid. Beauty makeovers in huis zorgen vaak voor een puinhoop. De nieuwe accu-rolveger van Kärcher staat altijd klaar om de orde te herstellen eens de familie klaar is. Een plaatsbesparende opberging, de batterijaandrijving en een comfortabele bediening – dit toestel staat altijd klaar als u het nodig hebt. Snel schoon: de roterende borstel zorgt voor perfect schone veegresultaten in een mum van tijd. Geen gedoe – en alles in een wip opgeruimd!

Kärcher Go!Further verantwoorde innovaties
0 Producten

Sneller dan een stofzuiger.

We kennen allemaal het probleem: zodra we gedaan hebben met stofzuigen, liggen er alweer kruimels op de vloer. De accu-rolveger van Kärcher is ideaal voor een tussentjdse reiniging – zonder de stofzuiger opnieuw te moeten bovenhalen. Dankzij zijn compact en modern design, kan de accu-rolveger overal worden opgeborgen waar u hem nodig hebt en is hij altijd klaar voor gebruik.

Akku

Altijd klaar voor gebruik: de lithium-ion batterijtechnologie van de KB 5 zorgt ervoor dat het apparaat tot wel 30 minuten kan gebruikt worden op harde vloeren.

KB 5 immer griffbereit

Perfect voor de kleine dingetjes: de KB 5 is compact, zeer wendbaar en onmiddellijk klaar voor gebruik - ideaal dus voor overal in huis.

KB 5 Bauform

Altijd netjes opgeruimd, maar toch ook altijd bij de hand: de compacte KB 5 k kan overal worden opgeborgen, waardoor u hem altijd precies daar bij de hand hebt waar u hem nodig hebt.

Uitzonderlijke reinigingsprestaties in een compact design.

Het innovatieve adaptieve reinigingssysteem van de  Kärcher accu-rolveger levert schitterende reinigingsprestaties. Dankzij zijn instelbare veeghoek, zijn optimale vuilgeleiding en de speciale reinigingsborstel, wordt het vuil efficiënt naar het vuilreservoir geleid zonder rest- en vuilverspreiding.

Comfortabeler dan een gewone borstel.

De unieke kenmerken van de accu-rolveger KB 5 maken van dit toestel het perfecte compromis tussen een stofzuiger en een gewone borstel. Klik op de cirkels en ontdek de kenmerken en de functies die ervoor zorgen dat dit toestel eruit springt.

icon_arrow

Ontelbare toepassingsmogelijkheden

De Kärcher accu-rolveger schiet te hulp om de alledaagse ongelukjes, groot of klein, op te vegen – om dierenharen te verwijderen of bijvoorbeeld kruimels op te vegen na het eten. De KB 5 kan op alle harde vloeren en tapijten gebruikt worden.

KB 5 Hartboden

Grondige reiniging: het vuil wordt écht opgeveegd, en niet enkel in het rond geveegd.

KB 5 Teppich
Ideaal voor tapijten: de borstels reiken tot diep in de vezels, waardoor ze helemaal geen vuil achterlaten.
KB 5 Hund
Perfect voor gezinnen met huisdieren: elk dierenhaartje wordt opgeraapt, hoe lang de haren ook zijn.
KB 5 Ecke
De accu-rolveger verwijdert moeiteloos alle vuil, zelfs uit hoeken en kanten.
KB 5 Treppe
Zelfs op kleine plaatsen comfortabel te gebruiken, zoals op trappen.
KB 5 Kommode
Zelfs moeilijk bereikbare plaatsen, zoals onder kasten en zetels vormen geen enkel probleem.
KB 5 Stuhl
Ook ideaal om rond objecten te manoeuvreren, zoals stoelpoten.