Elektrische rolveger

Ongelukjes kunnen altijd gebeuren. Ze opvegen wordt nu kinderspel. Met de accu-rolveger van Kärcher KB 5 bent u op alles voorbereid. Beauty makeovers in huis zorgen vaak voor een puinhoop. De nieuwe accu-rolveger van Kärcher staat altijd klaar om de orde te herstellen eens de familie klaar is. Een plaatsbesparende opberging, de batterijaandrijving en een comfortabele bediening – dit toestel staat altijd klaar als u het nodig hebt. Snel schoon: de roterende borstel zorgt voor perfect schone veegresultaten in een mum van tijd. Geen gedoe – en alles in een wip opgeruimd!