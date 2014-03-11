Herinner je nog dat gevoel dat je had toen je auto nieuw was en je oprit net aangelegd was? Toen je tuinmeubelen voor het eerst het daglicht zagen en je muren nog mosvrij waren? Dat was een echt WOW-moment! Maar hey, stof en vuil zijn geen partij voor je Kärcher hogedrukreiniger: bestrijd vuil met een serieuze kracht en beleef er plezier aan. Verander een vuile klus in puur plezier. Bring back the WOW!

En gedurende het hele jaar 2025 geniet je van een verlengde garantie tot 5 jaar na registratie van je aankoop!