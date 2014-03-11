Hogedrukreinigers
De krachtige Kärcher hogedrukreinigers zijn dankzij hun veelzijdigheid in te zetten voor diverse schoonmaakklussen rondom je huis. Of je nu een Kärcher hogedrukreiniger nodig hebt voor de lichte vervuiling zoals het schoonmaken van je fiets of tuinmeubilair of voor zware klussen zoals het reinigen van gevels of terrassen, voor elke taak hebben we de juiste hogedrukreiniger.
Onze hogedrukreinigers
K 7 - Onze krachtigste hogedrukreiniger voor hardnekkige vervuiling
- Verwijderen van hardnekkig vuil
- Reinig 60 m² per uur
- Hoogwaardige, krachtige aluminium pomp
- Watergekoelde motor voor uitzonderlijke duurzaamheid
K 5 - Voor hardnekkig vuil
- Verwijderen van hardnekkig vuil
- Reinig 40 m² per uur
- Robuuste pomp met aluminium onderdelen
- Watergekoelde motor voor uitzonderlijke duurzaamheid
K 4 - Voor matige vervuiling
- Verwijdering van matige vervuiling
- Reinig 30 m² per uur
- Watergekoelde motor (Smart & Power Control) voor uitzonderlijke duurzaamheid
K 3 - Voor lichte tot matige vervuiling
- Verwijderen van lichte tot matige vervuiling
- Reinig 25 m² per uur
K 2 - Voor occasioneel gebruik
- Verwijderen van lichte vervuiling
- Reinig 20 m² per uur
Welke hogedrukreiniger kiezen ?
Vijf krachtige modellen. Ons productgamma.
Onze hogedrukreinigers zijn zeker professionals in reiniging en onderhoud, maar daar houden hun sterke punten niet op. Ze kunnen bijvoorbeeld bijzonder compact of zelfs licht, praktisch, mobiel en draadloos zijn. Elk productgamma heeft zijn sterke punten en voldoet perfect aan specifieke eisen.
Comfort
Ontworpen voor kracht. Bedacht voor comfort. Dankzij het Easy!Motion™-apparaatconcept en een groot aantal slimme comfortfuncties – waaronder de 4-in-1 meervoudige spuitlans, het COMFORT!Hold-pistool, het 2Way!Wash™-reinigingsmiddelconcept en de PremiumFlex-hogedrukslang – wordt het gebruik merkbaar eenvoudiger, flexibeler en comfortabeler dan ooit
Power Control
Grote kracht, ondersteuning voor de Home & Garden-toepassing, krachtige gereedschappen zoals het Power Control-pistool met display of de Vario Power-besproeiingslans: zoveel voordelen die zachte en grondige reiniging tot een echt spelkind maken.
Standard
Alles wat je nodig hebt voor een goede reiniging: een eenvoudige bediening, voldoende kracht voor uiteenlopende schoonmaakklussen, en dit alles gecombineerd met slimme opbergmogelijkheden voor de meegeleverde accessoires.
Classic
Een model van compactheid en mobiliteit voor optimaal comfort. Hij neemt weinig ruimte in beslag, is gemakkelijk op te bergen en altijd binnen handbereik. Met slim geïntegreerd slangopbergsysteem.
Battery
Voor alle plaatsen zonder stopcontact in de buurt. Draadloos voor meer comfort, mobiel en veelzijdig, deze apparaten hebben geen gebrek aan stroom wanneer dat nodig is.
IN ÉÉN OOGOPSLAG
De juiste productcategorie voor iedereen. Een snel overzicht.
Comfortabel
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Ergonomisch gebruik
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Klaar voor gebruik
Classic
⬛⬛⬛⬛⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬜⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Opbergen van accessoires
Classic
⬛⬛⬜⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬜⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Gemakkelijk te vervoeren
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬜⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Beschikbaar in
Classic
K 2 - K 5
Standard
K 2 - K 7
Power Control
K 2 - K 5
Comfort
K 4 - K 7
De prestatieklassen
Logisch: hoe meer water en hoe hoger de druk, hoe groter de reinigingsprestatie van het oppervlak. Maar niet iedereen heeft het maximale vermogen nodig. Daarom hebben wij verschillende prestatieklassen gedefinieerd. Het resultaat: de juiste hogedrukreiniger voor elk gebruik.
Druk (bar)
K 2
110
K 3
120
K 4
130
K 5
145
K 6
160
K 7
180
Oppervlakteprestatie (m²/u)
K 2
20
K 3
25
K 4
30
K 5
40
K 6
50
K 7
60
Waterdebiet (l/u)
K 2
360
K 3
380
K 4
420
K 5
500
K 6
510
K 7
600
Lengte van de hogedrukslang (m)
K 2
3-5
K 3
5-7
K 4
6-8
K 5
8-10
K 6
8-10
K 7
10
Toepassingsgebieden
K 2
Tuinmeubilair
Tuingereedschap
Vuilnisbak
Terras en balkon
K 3
Tuinmeubilair
Tuingereedschap
Vuilnisbak
Terras en balkon
Motor
Schutting
K 4
Tuinmeubilair
Tuingereedschap
Vuilnisbak
Terras en balkon
Motor
Schutting
Auto
K 5
Tuinmeubilair
Tuingereedschap
Vuilnisbak
Terras en balkon
Motor
Schutting
Auto
Buitentrappen en paden
K 6
Tuinmeubilair
Tuingereedschap
Vuilnisbak
Terras en balkon
Motor
Schutting
Auto
Buitentrappen en paden
Campers
K 7
Tuinmeubilair
Tuingereedschap
Vuilnisbak
Terras en balkon
Motor
Schutting
Auto
Buitentrappen en paden
Campers
Zwembad
Boten
Gevels
Beschikbaar in de Classic-reeks
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
–
K 7
–
Beschikbaar in de Standard-reeks
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
⬛
K 7
⬛
Beschikbaar in de Power Control-reeks
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
-
K 7
-
Beschikbaar in de Comfort-reeks
K 2
–
K 3
–
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
⬛
K 7
⬛
Belangrijkste kenmerken
Altijd goed gekoeld
Met zijn innovatieve watergekoelde motortechnologie stelt Kärcher nieuwe normen voor hogedrukreinigers voor consumenten. Voordat het water voor de reiniging wordt gebruikt, circuleert het rond de motorbehuizing, wat zorgt voor een constante koeling. Het voordeel: de motor onderscheidt zich door uitzonderlijke prestaties, een lange levensduur en een aangenamer geluidsniveau*.
* Geldig voor bepaalde apparaten uit de klassen K 4 – K 7 met watergekoelde asynchrone motor. ** Vergeleken met universele Kärcher-motoren in dezelfde vermogensklasse. Gebaseerd op interne tests.
Hoogwaardige pompen "Made by Kärcher"
Omdat de pomp het hart van een hogedrukreiniger is, laten we niets aan het toeval over: alle pompen, afgestemd op de verschillende vermogensklassen van onze apparaten, worden door ons eigen team ontwikkeld en geproduceerd. We gebruiken zorgvuldig geselecteerde hoogwaardige materialen, zoals aluminium* en gepolijst roestvrij staal. Het voordeel: de pompen onderscheiden zich door hun efficiëntie en lange levensduur**.
* Geldig voor bepaalde apparaten uit de klassen K 5 – K 7 met aluminium pomp. ** Aluminium ** Kärcher-pompen vergeleken met N-Cor Kärcher-pompen in dezelfde vermogensklasse. Gebaseerd op interne tests.
Nauwkeurig sproeierontwerp voor maximale reinigingskracht
Perfecte reinheid is gegarandeerd. Ons handelsmerk: een nauwkeurig sproeierontwerp dat de druk en de wateropbrengst tot op de millimeter nauwkeurig aanpast – voor maximale reinigingskracht en een onberispelijk resultaat. De hoogtepunten van onze sproeiertechnologieën: de vuilfrees voor het moeiteloos verwijderen van hardnekkig vuil, en de eco!Booster, die een 50%* hogere reinigingsprestatie levert.
* Vergeleken met de reinigingsprestaties van de standaard vlakstraalsproeier van Kärcher.
Innovatieve comfortfuncties
Bij Kärcher geloven we dat geavanceerde technologie niet alleen uitzonderlijke prestaties moet leveren, maar ook een onvergelijkbaar comfortabele reinigingservaring. Daarom zijn onze hogedrukreinigers uitgerust met tal van innovatieve functies die uw werk gemakkelijker, sneller en aangenamer maken. Een voorbeeld: het pistool met COMFORT!Hold™, voor een betere wendbaarheid en ergonomie, zelfs bij lange reinigingsbeurten.*
* Kenmerken en accessoires variëren afhankelijk van het type apparaat.
Volledig programma originele toebehoren
Benut het volledige potentieel van uw hogedrukreiniger met de juiste accessoires. Wat de reinigingstaak ook is, u behoudt altijd de controle: geen muur is te hoog, geen hoekje te verborgen en geen vuil te hardnekkig voor u, uw hogedrukreiniger en de juiste toebehoren. Ontdek de volledige diversiteit en de verschillende toepassingen.
Comfort
De nieuwe Premium-klasse van Kärcher
Ontworpen voor kracht en bedacht voor comfort – de nieuwe Comfort-reeks stelt de norm op het gebied van krachtige en moeiteloze reiniging. Elk detail is geoptimaliseerd om uitstekende prestaties en een premium reinigingservaring te bieden. Met een focus op innovatieve functies en verbeterde wendbaarheid bieden deze hogedrukreinigers maximaal comfort en zijn ze daarom de perfecte keuze voor iedereen die zijn apparaat regelmatig gebruikt en hoge prestaties verwacht.
Hogedrukreiniging, dat is Kärcher
De nieuwe Comfort-reeks stelt nieuwe normen dankzij innovatieve functies zoals de app-verbinding, bediening via het pistool, de 4-in-1 meervoudige spuitlans, het nieuwe 2Way!Wash™-reinigingsmiddelconcept en het Easy!Motion™-productconcept. Deze apparaten weerspiegelen onze jarenlange ervaring in de ontwikkeling van hogedrukreinigers.
De Comfort-reeks omvat apparaten uit de klassen K 5, K 6 en K 7.
Kenmerken die het verschil maken
Kenmerken van de Comfort-reeks
Het slimme apparaatconcept Easy!Motion™ zorgt voor het ordelijk opbergen van kabels en slangen, wat het werkcomfort verhoogt. Dit wordt aangevuld door het 2Way!Wash™ reinigingsmiddelconcept, dat maximale flexibiliteit biedt voor een optimale dosering van het reinigingsmiddel dankzij de keuze tussen de Multi-Jet-sproeier en de schuimsproeier.
Comfort op zijn best
Maximale uitrusting voor maximaal comfort! Of het nu gaat om het pistool met COMFORT!Hold™, de instelbare niveaus en het LCD-display voor een betere wendbaarheid en ergonomie, of de 4-in-1 Multi-Jet, de PremiumFlex-slang en de slanghaspel voor maximale flexibiliteit – elke reinigingstaak is in een handomdraai geklaard.
LCD-display & eco!Mode*
Pistool met LCD-display en knoppen voor het instellen van de druk en het reinigingsmiddel. Inclusief de eco!Mode* voor een lager water- en elektriciteitsverbruik.
* In de eco!Mode-stand of het eco!Mode-niveau wordt het energieverbruik met 35% verminderd en het waterverbruik met 25% (K 5) of 30% (K 7) vergeleken met de hoogste instelling (niveau 3).
4-in-1 meervoudige spuitlans
De 4-in-1 Multi-Jet combineert vier verschillende straalsoorten in één lans: de vuilfrees, de hogedrukvlakstraal, de brede vlakstraal met verminderde druk en de reinigingsmiddelstraal. Het instellen van de gewenste straalsoort gebeurt eenvoudig en snel door simpelweg aan de sproeikop te draaien, zonder dat u van lans hoeft te wisselen.*
* De verkregen druk komt overeen met ongeveer 50% van de maximale druk van het gebruikte apparaat. De exacte waarde kan variëren afhankelijk van het apparaat.
COMFORT!Hold™-pistolen
COMFORT!Hold™ zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de kracht die nodig is om de hendel ingedrukt te houden, wat bijzonder voordelig is bij langdurig gebruik of het reinigen van grote oppervlakken. De extra Quick Connect-aansluiting vergemakkelijkt het aankoppelen van de hogedrukslang. De Connect-apparaten zijn bovendien uitgerust met een 180°-hoekverstelling op het pistool, wat zorgt voor ergonomisch reinigen en meer flexibiliteit tijdens het gebruik.
Home & Garden-app
De Home & Garden-app maakt van u een expert in schoonmaken. Profiteer van de expertise van Kärcher voor een perfect reinigingsresultaat. Via de app is het mogelijk om parameters zoals de druk en het reinigingsmiddelniveau in te stellen en deze direct vanuit de reinigingstip naar het pistool over te dragen.
Power Control
Hogedrukreiniging 2.0
Bij het reinigen is de juiste technologie essentieel. En de apparaten uit het Power Control-assortiment zitten er vol mee. Met optimaal vermogen, slim advies en hoogwaardige accessoires. Zoals bijvoorbeeld het Power Control-pistool waarmee u de ingestelde druk direct op het display kunt raadplegen en met een enkele rotatie van de gietlans kunt overschakelen van hogedrukmodus naar wasmiddelmodus. Of de Huis & Tuin app die je laat zien met welke techniek je nog zachter en effectiever kunt reinigen met je hogedrukreiniger.
Water – powered by Kärcher
Power Control hogedrukreinigers beschikken over een harmonieus geheel van kenmerken. Een intrekbare telescopische handgreep zorgt voor eenvoudig en handig transport en opslag van apparaten. Afhankelijk van het model hebben hogedrukreinigers verschillende oplossingen voor het toevoegen van wasmiddel, bijvoorbeeld een tank of ons Plug 'n' Clean systeem. Vanaf K 3 is het mogelijk om de op het pistool ingestelde druk te raadplegen. Het was dus nog nooit zo eenvoudig om voorzichtig en effectief te reinigen.
Het Power Control-assortiment omvat apparaten uit de klassen K 2, K 3, K 4 en K 5.
Standard
De nieuwe norm
De hogedrukreinigers uit ons Standard-assortiment zijn net zo functioneel en teruggebracht tot de essentie als hun eenvoudige ontwerp doet vermoeden. De apparaten in het assortiment voldoen echter aan alle behoeften: licht en compact voor wie nieuw is met hogedrukreiniging of krachtig, met een watergekoelde motor voor veeleisende reinigingstaken. Iedereen heeft zijn eigen WOW-effect.
Alles in één
Alles wat je nodig hebt voor een goede schoonmaak: eenvoudige bediening, voldoende kracht voor uiteenlopende schoonmaakklussen, gecombineerd met slimme opbergmogelijkheden voor de meegeleverde accessoires.
Het standaardprogramma omvat apparaten uit de klassen K 2, K 3, K 4, K 5 en K 7.
Classic
De eenvoudige kracht
Onze Classic hogedrukreinigers zijn het beste bewijs dat grootte niet belangrijk is als het gaat om het bereiken van geweldige dingen. Ze doen gewoon precies wat er van hen verwacht wordt: ze maken ontzettend goed schoon. Dankzij hun slimme en compacte ontwerp kunnen ze ook gemakkelijk overal mee naartoe worden genomen zonder ruimte in de kofferbak in te nemen, of kunnen ze na de klus op een plank in de kelder worden opgeborgen. Om nog maar te zwijgen over het grote gebruiksgemak. Kortom: deze hogedrukreinigers zijn perfect voor iedereen die gewoon met hoge druk wil reinigen.
Geen concessies
De garantie voor een schoon terras of een sprankelende auto in een oogwenk, en met de kracht en precisie die typerend is voor Kärcher. Eenvoudig transport, handige opslag en uitzonderlijke reinigingsefficiëntie. Dit is wat onze Classic hogedrukreinigers kenmerkt.
Het Classic-assortiment omvat apparaten uit de klassen K 2, K 3, K 4 en K 5.
DRAADLOOS
Uit de buurt van stopcontacten. Dicht bij het vuil.
Een indrukwekkend resultaat, zelfs zonder stopcontact: dankzij de draadloze hogedrukreiniger, voor een veelvoud aan toepassingen zoals het reinigen van kleine auto's, motoren of fietsen en andere kleine schoonmaakklusjes buitenshuis. Met een maximale batterijduur van 14 minuten kan je werken zonder afhankelijk te zijn van het lichtnet. Het analoge display van het hogedrukpistool toont tijdens het reinigen voortdurend de geselecteerde modus.
Draadloze hogedrukreiniging
Heb je geen stopcontact bij de hand? Geen probleem! De K 2 Battery hogedrukreiniger van het Kärcher Battery Power 36 V-platform maakt nu flexibel reinigen mogelijk. Tuinmeubelen, vuilnisbakken, compacte auto's of boten – dit accuapparaat is ideaal voor alle kleine schoonmaakklussen buitenshuis.
Mobiel schoonmaken: waar u maar wilt, wanneer u maar wilt.
Krijgt u weer wat mobiliteit? Met de praktische lage- en middendrukreinigers van Kärcher kunt u vuil direct ter plaatse verwijderen in plaats van mee naar huis te nemen. In totale autonomie, zonder afhankelijk te zijn van water- en elektriciteitsnetwerken dankzij de batterij en de watertank of de zuigleiding.
De Home & Garden Applicatie
Wat heb je aan kracht als het niet slim is? Helemaal niets! Daarom zijn de apparaten van de Smart Control-serie niet alleen erg krachtig, maar bieden ze ook een enorme hoeveelheid Kärcher-expertise. Via Bluetooth verbind je jouw Smart Control hogedrukreiniger eenvoudig met je smartphone middels de Home & Garden app. En met tips van onze experts kun je de WOW-effect terugbrengen naar dingen die je zelden schoonmaakt of die je voor het eerst schoonmaakt - net als een expert.MEER INFORMATIE
App Store
Google Play
Accessoires en detergenten
Toebehoren en reinigingsmiddelen voor hogedrukreinigers
Het geheel is kracht! Met de juiste combinatie van apparaat, accessoires en wasmiddel maakt zelfs het meest hardnekkige vuil geen schijn van kans. De juiste accessoires uit ons op elkaar afgestemde systeem breiden de reinigingsmogelijkheden uit en maken het schoonmaken nog efficiënter, sneller en comfortabeler.
Kärcher biedt een zeer breed spectrum aan toebehoren. Zo hebben wij voor elk schoonmaakprobleem een oplossing. Met ons eenvoudige bajonetsysteem sluit u onze toebehoren eenvoudig aan op elke hogedrukreiniger.
Reinigingsmiddelen
De nieuwe generatie wasmiddelen van Kärcher maakt indruk met zijn unieke 3-in-1 werkingsmechanisme. Naast hun perfecte reinigingskracht bieden deze nieuwe, veelzijdige producten ook zacht onderhoud en betrouwbare bescherming – waardoor de gebruiker veel tijd bespaart met minder moeite. Bovendien richt Kärcher zich nu nog meer op duurzaamheid door het gebruik van hernieuwbare en natuurlijke grondstoffen. Het intelligente concept van de fles is net zo overtuigend. Of het nu gaat om het aansluiten (Plug 'n' Clean), het vullen van de reinigingsmiddeltank of het gebruik als container om te stofzuigen met behulp van de reinigingsmiddelzuigslang: de nieuwe reinigingsmiddelen garanderen universele compatibiliteit met alle Kärcher hogedrukreinigers.
Met onze wasmiddelzoeker kunt u andere wasmiddelen voor uw Kärcher hogedrukreiniger vinden.
De eco!Booster: Groots in reiniging, minimaal in verbruik
De eco!Booster: Groots in reiniging, minimaal in verbruik
Wellicht ons meest spectaculaire accessoire ooit: de ultra-efficiënte eco!Booster van Kärcher. Met 50% grotere spuitstraal zorgt deze voor een nog snellere en sterker WOW-effect op delicate oppervlakken. Dit resulteert in het besparen van waardevolle hulpbronnen: zo bespaar je 50% in tijd, water en elektriciteit in vergelijking met een standaard spuitlans. Bijzonder opmerkelijk: ook de hydraulische en energetische efficiëntie is 50% hoger. Hierdoor kunnen kostbare hulpbronnen worden bespaard. Voor zeer hardnekkig vuil kan het opzetstuk worden verwijderd om specifieke plekken gericht aan te pakken.
Duurzaamheid van de Kärcher hogedrukreiniger
De toewijding van Kärcher aan duurzaamheid
De notie van duurzaamheid is diep geworteld in het familiebedrijf Kärcher, voor wie schoonmaken betekent waarde behouden. Voor het bedrijf is het doel niet alleen om een uitzonderlijk schoonmaakresultaat te bereiken, maar ook om de duurzaamheid van producten te waarborgen, hun reparatie-index te verhogen en te zorgen voor duurzame productieprocessen en verpakkingen. Kärcher streeft er daarom dag in dag uit naar om nog duurzamer te worden
Duurzaamheid van Kärcher hogedrukreinigers
Kärcher hogedrukreinigers besparen niet alleen water tijdens het gebruik (in vergelijking met een tuinslang), maar ze zijn ook robuust, duurzaam en bijzonder grondstofbesparend dankzij hun slimme ontwerp en het gebruik van gerecyclede materialen. Met Kärcher kiest u voor hoogwaardige hogedrukreinigers met een hoge repareerbaarheid en die vele jaren betrouwbaar zijn.
Waterbesparing
Met een Kärcher hogedrukreiniger is het duidelijk dat uw favoriete objecten gemakkelijker en sneller hun oude schoonheid terugkrijgen dan met een tuinslang. Maar wat u misschien niet weet, is dat u er ook tot wel 80% van uw kostbare drinkwater mee kunt besparen. Deze reiniging is nog milieuvriendelijker dankzij de optioneel verkrijgbare aanzuigslang, waarmee u zelfs water uit de regenton of andere alternatieve waterbronnen kunt halen.
* De hogedrukreiniger verbruikt 80% minder water voor schoonmaaktaken, uitgaande van een debiet dat 40% is van dat van een waterslang en dat hij de helft minder tijd nodig heeft om schoon te maken. De waarden kunnen variëren afhankelijk van het gebruik, het assortiment apparaten en het waterdebiet van de slang.
Duurzaamheid
Bepaalde hogedrukreinigers uit de Kärcher K 4-, K 5- en K 7-series zijn uitgerust met watergekoelde asynchrone motoren. Deze zorgen voor een hoog vermogen en een bijzonder lange levensduur. Hun geheim? Voordat het water voor de reiniging wordt gebruikt, koelt het de motor en garandeert zo maximale efficiëntie. Omdat we overtuigd zijn van de kwaliteit van onze hogedrukreinigers, bieden we u de mogelijkheid om uw garantie tot 5 jaar te verlengen door simpelweg uw apparaat en accessoires te registreren.*
* In de deelnemende verkooplanden.
Gerecycleerd materiaal
De nieuwe hogedrukreinigers Power Control Flex en Smart Control Flex reinigen niet alleen met de gebruikelijke Kärcher kracht en kwaliteit, maar zijn ook gemaakt van 20% gerecyclede kunststof materialen*. En dat is niet alles: niet alleen de apparaten, maar ook bepaalde onderdelen van onze hogedrukspuiten** zijn gemaakt van gerecycled plastic. Het gebruikte gerecyclede materiaal is afkomstig van gerecycled airbagweefsel en restmaterialen van de fabricage ervan.
* Alleen het apparaat, alle plastic onderdelen zonder accessoires.
** Buizen (zonder mondstuk of aansluiting enz.) geproduceerd in Duitsland, beschikbaarheid onderhevig aan de gebruikelijke marktaanbodschommelingen.
KRACHTIG EN VEELZIJDIG – TOEN EN NU. HOGEDRUKREINIGERS DOOR DE DECENNIA HEEN.
Home of WOW
De troeven van Kärcher hogedrukreinigers
Al meer dan zeventig jaar legt Kärcher zich toe op het perfectioneren van hogedrukreiniging en het bieden van een geoptimaliseerde reinigingservaring aan zijn klanten door middel van voortdurende innovaties. Er zijn talloze redenen om te kiezen voor een Kärcher hogedrukreiniger: ontdek de Home of WOW.
Technologie die u vooruit helpt
Superieure prestaties voor een besparing tot 50% op tijd, water en energie
Zichtbare en tastbare kwaliteit
Betrouwbare merkkwaliteit, goede werking en vermogen 100% getest
Vertrouwen gebaseerd op ervaring
Pionier en marktleider in de reinigingssector
Duurzaamheid die goed is voor mens en milieu
Bevordering van de circulaire economie en vermindering van schadelijke stoffen in de gehele waardeketen
Producten zo veelzijdig als uw leven
Apparaten voor elke behoefte, accessoires voor elke toepassing
Toepassingsmogelijkheden van hogedrukreinigers
Hogedrukreinigers zijn veelzijdige apparaten die zeer eenvoudig in gebruik zijn. Sluit de hogedrukreiniger aan op de waterleiding en een stopcontact, draai de kraan open, zet de hogedrukreiniger aan en u kunt aan de slag. Met de juiste speciale toebehoren wordt de hogedrukreiniger een waar multitalent. Natstralen, riolen, terrassen of dakgoten reinigen - de mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos. Houd er rekening mee dat de impact van de hogedrukstraal dicht bij de sproeier het grootst is. Erg hardnekkige vervuiling kunt u daarom het beste reinigen met de sproeier kort op het oppervlak. Bij lichtere vervuiling of kwetsbare oppervlakken kan de sproeier verder van het oppervlak worden gehouden. Hieronder ziet u enkele voorbeelden uit de praktijk van hoe u de beste resultaten bereikt met uw hogedrukreiniger.
Voor elke klus de juiste hogedrukreiniger!
Hogedrukreinigers zijn perfect voor de volgende reinigingstaken in huis en tuin:
- Fietsen
- Tuingereedschap
- Tuin-, terras- of balkonmeubelen
- Hekken, paden en tegels
- Motoren en scooters
- Kleine auto's
- Trappen en opstapjes in de tuin
- Grotere auto's en busjes
- Tuinmuren en schuttingen
- Caravans en terreinwagens
- Zwembaden en grote terrasoppervlakken
- Gevels en alles om het huis
Knowhow: tips voor buiten schoonmaken
Een selectie praktijkvoorbeelden laat u zien hoe u optimale resultaten bereikt met uw hogedrukreiniger. Uitgebreid advies en informatie over het reinigen en onderhouden van de buitenkant vindt u in onze rubriek schoonmaak en onderhoudstips voor huis en tuin.
Mos verwijderen
Mos ligt niet alleen als een dikke laag op de tegels, maar het zit ook in de voegen en poriën van stenen. Daarom wordt de vuilfrees gebruikt voor het verwijderen van mos en groene aanslag. De vuilfrees genereert een roterende straal: de reinigingskracht van een geconcentreerde puntstraal wordt zo gecombineerd met de reinigingskracht over een groot oppervlak van een vlakstraal. Houd de hogedrukstraal bijna verticaal op het oppervlak en ga langzaam op een afstand van circa 20 tot 30 cm van de ene kant van de tegels met mos naar de andere kant.
Voertuigen reinigen
De speciale toebehoren en reinigingsmiddelen van Kärcher staan garant voor een grondige en behoedzame reiniging van voertuigen. Ze zorgen ervoor dat uw in auto een paar stappen weer glimt als nieuw en lang goed verzorgd blijft. Spuit eerst de zwaarste vervuiling weg met de hogedrukstraal, spuit daarna Kärcher insectenverwijderaar op de grille, bumper en voorruit. Spuit vervolgens Kärcher velgenreiniger op de velgen. Breng daarna Kärcher autoshampoo aan op het voertuig met behulp van de reinigingsmiddelfunctie of met de speciale Foam Jet. Laat het reinigingsmiddel kort inwerken. Reinig het voertuig vervolgens met de Power Brush van onder naar boven om de werking van het reinigingsmiddel optimaal te benutten.
Houten terrassen reinigen
Onze oppervlaktereiniger, de T-Racer, zorgt voor een optimale en toch behoedzame reiniging van grote oppervlakken. De innovatieve combinatie van in hoogte verstelbare propellors met twee hogedruksproeiers creëert een hovercrafteffect waardoor de T-Racer boven de grond zweeft. Een ingebouwd rooster beschermt de propellers en de hogedruksproeiers tegen beschadiging door steentjes en ander materiaal. De hogere reinigingskracht resulteert in een gelijkmatiger reinigingsresultaat. De behuizing laat geen druppeltje spatwater door en beschermt u en de wanden tegen opspattend water.
Terrastegels schoonmaken
Nooit meer schrobben! Planten- en bloemenpotten, spades, schoffels, harken, kruiwagens en nog veel meer kunt u met de Kärcher hogedrukreiniger in een handomdraai uiterst efficiënt schoonmaken en bevrijden van vuil en aarde. Met name de Vario-Power en de Multi-Power-Jet spuitlans zijn hiervoor zeer geschikt. Tuinieren wordt zo twee keer zo leuk.
Tuinmeubels schoonmaken
Lelijke vlekken op tuinmeubilair, bijvoorbeeld door luchtvervuiling of van de afgelopen winter, gaat u te lijf met de juiste Kärcher accessoires voor tuinreiniging. Bij sterke vervuiling adviseren we de Kärcher wasborstel in combinatie met Kärcher reinigingsmiddelen.
De serre of veranda schoonmaken
Laat de jaloezieën helemaal neer voordat u begint met schoonmaken. Daarna stelt u de spuitlans in op lage druk en brengt u reinigingsmiddel aan. Begin onder aan de jaloezie. Laat het reinigingsmiddel enkele minuten inwerken zodat het vuil goed kan oplossen. Verwijder het opgeloste vuil eerst met de wasborstel en vervolgens met de hogedrukstraal.