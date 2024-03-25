Verbetering van de reinigingsprestaties met 50% in het laboratorium, bevestigd door een onafhankelijk instituut*

De verhoging van de reinigingskracht met 50% met de eco!Booster van Kärcher is bevestigd door het onafhankelijke instituut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH tijdens een vergelijkende laboratoriumtest. De eco!Booster van Kärcher is vergeleken met de overeenkomstige standaard platte straal van Kärcher, voor elk van de klassen van K 4 tot K 7. Naast de reinigingsbreedte, bevestigt de vergelijkende laboratoriumtest ook de daaropvolgende toename van 50% in hydraulische en energetische efficiëntie.

Voor de laboratoriumtest werd een meertraps testmethode toegepast. Naast de test op gekleurde platen die moesten worden gereinigd, werd de reiniging ook uitgevoerd op werkelijke houten latten die door de tijd waren aangetast. De optimale reinigingsafstand die daaruit voortkomt, werd omgezet in een meetbare reinigingsbreedte met behulp van een straalkrachtsensor. Hierdoor kon de extra reinigingskracht van de eco!Booster worden bevestigd.