eco!Booster spuitlans
Ontdek de nieuwste innovatie van Kärcher op het gebied van accessoires voor hogedrukreinigers: de eco!Booster. Deze gloednieuwe spuitlans biedt ongekende reinigingsprestaties: tot 50% meer oppervlak gereinigd met dezelfde hoeveelheid water en elektriciteit en in dezelfde tijd vergeleken met een standaard spuitlans. Bovendien is de eco!Booster perfect geschikt voor gevoelige oppervlakken zoals hout, composiet of crepis. WOW!
Bespaar water en energie met de nieuwe eco!Booster
Wellicht ons meest spectaculaire accessoire ooit: de ultra-efficiënte eco!Booster van Kärcher. Met 50% grotere spuitstraal zorgt deze voor een nog snellere en sterker WOW-effect op delicate oppervlakken. Dit resulteert in het besparen van waardevolle hulpbronnen: zo bespaar je 50% in tijd, water en elektriciteit in vergelijking met een standaard spuitlans.
50% meer reinigingsprestaties
Behaal sneller WOW-resultaten: de eco!Booster zet nieuwe normen bij het reinigen van gevoelige oppervlakken. Het vuil wordt over een veel grotere breedte verwijderd dan bij de klassieke spuitlans en blijft toch zeer uniform. Hierdoor wordt vuil bijzonder effectief verwijderd.
50% meer energie-efficiëntie
Meer reinigingskracht, minder energie: met de eco!Booster reinigt u hetzelfde oppervlak in aanzienlijk minder tijd met dezelfde hogedrukreiniger.
50% meer water-efficiëntie
Krachtig tegen vuil, vriendelijk voor hulpbronnen: efficiënt en snel reinigen met de eco!Booster bespaart water.
Tot 25% minder geluid
Een hoger reinigingsvermogen terwijl het stil blijft: de speciale ontwerp van de eco!Booster maakt het mogelijk om het geluidsniveau te verminderen met wel tot 25% wanneer het wordt gebruikt met onze hogedrukreinigers voor thuisgebruik en tuin en tot 15% wanneer het wordt gebruikt met onze professionele apparaten.
*Vergeleken met de reinigingskracht van de vlakstraalsproeier.
**Gebaseerd op 50% meer oppervlak dat kan worden gereinigd met dezelfde hoeveelheid energie en water vergeleken met de klassieke spuitlans.
*** In vergelijking met het gebruik van de standaard vlakstraal van Kärcher. De exacte waarde kan variëren afhankelijk van het gebruikte apparaat.
Een hulpmiddel dat snel essentieel wordt
Het vermogen om zelfs delicate oppervlakken krachtig en efficiënt te reinigen, maakt de eco!Booster tot een echte meester in veelzijdigheid.
Reinigen van gevels
In de uitsparingen van ruwe gevelafwerkingen is vuil bijzonder hardnekkig. Hier zorgen de hoge reinigingskracht en efficiëntie van de eco!Booster voor een snelle en moeiteloze verwijdering van fijn stof of roetdeeltjes, maar ook organisch vuil zoals groene aanslag of mos en korstmossen.
Houten oppervlakken
De eco!Booster is de nieuwe maatstaf voor het effectief reinigen van houten oppervlakken. Van houten meubilair of schuttingen in een privétuin tot het compleet professioneel reinigen van een gevel, beton of houten platform: met 50% meer oppervlakterendement ten opzichte van een mondstuk Met een klassieke spuitlans bespaart de krachtige eco!Booster tijd, middelen en geld overal.
Handmatige voertuigreiniging
Het enige doel van het reinigen van voertuigen is het verbeteren van hun optische uiterlijk. Regelmatig verwijderen van vuil zoals pollen, insectenresten, strooizout etc. is de basis voor onderhoud waardoor de waarde van het voertuig behouden blijft. De eco!Booster bereikt dit en is ondanks zijn superieure efficiëntie bijzonder energievriendelijk.
GROOTS IN REINIGING, MINIMAAL IN VERBRUIK
De nieuwe ultra-efficiënte eco!Booster van Kärcher. Krijg 50% meer reinigingsprestaties en bespaar tegelijkertijd water, energie en tijd. Misschien wel ons meest spectaculaire WOW-effect ooit.
De eco!Booster is compatibel met alle Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers uit de klassen K 2, K 3, K 4, K 5, K 6 en K 7. Hier vindt u snel het juiste model voor uw hogedrukreiniger.
eco!Booster 120 voor K 3 en K 4 modellen
De eco!Booster 120 is compatibel met alle hogedrukreinigers van Kärcher uit de K 3 en K 4 klasse. Hier is uw directe toegang tot het juiste model voor uw hogedrukreiniger K 3 of K 4.
eco!Booster 130 voor K 4 modellen
De eco!Booster 130 is compatibel met alle Kärcher hogedrukreinigers uit de klasse K 4. Hier heeft u direct toegang tot het juiste model voor uw Kärcher hogedrukreiniger K 4.
eco!Booster 145 pour les modèles K 5
L'eco!Booster 145 est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 5. Voici votre accès direct au bon modèle pour votre nettoyeur haute pression K 5.
eco!Booster 180 pour les modèles K 7
L'eco!Booster 180 est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 7. Voici votre accès direct au bon modèle pour votre nettoyeur haute pression K 7.
Verbetering van de reinigingsprestaties met 50% in het laboratorium, bevestigd door een onafhankelijk instituut*
De verhoging van de reinigingskracht met 50% met de eco!Booster van Kärcher is bevestigd door het onafhankelijke instituut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH tijdens een vergelijkende laboratoriumtest. De eco!Booster van Kärcher is vergeleken met de overeenkomstige standaard platte straal van Kärcher, voor elk van de klassen van K 4 tot K 7. Naast de reinigingsbreedte, bevestigt de vergelijkende laboratoriumtest ook de daaropvolgende toename van 50% in hydraulische en energetische efficiëntie.
Voor de laboratoriumtest werd een meertraps testmethode toegepast. Naast de test op gekleurde platen die moesten worden gereinigd, werd de reiniging ook uitgevoerd op werkelijke houten latten die door de tijd waren aangetast. De optimale reinigingsafstand die daaruit voortkomt, werd omgezet in een meetbare reinigingsbreedte met behulp van een straalkrachtsensor. Hierdoor kon de extra reinigingskracht van de eco!Booster worden bevestigd.
* Met de eco!Booster van Kärcher in vergelijking met de standaard platte straalsproeier van Kärcher.
** Inclusief de eco!Booster van Kärcher 120 / 130 / 145 / 180.
*** Standaard platte straal verschilt afhankelijk van de accessoires die bij het apparaat worden geleverd (Vario Power Jet of Multi Jet).
Een hogere efficiëntie
De eco!Booster vertegenwoordigt een echte vooruitgang op het gebied van hogedrukreiniging. Niet alleen biedt het meer kracht, maar het is ook efficiënter op het gebied van water-, energie- en tijdsverbruik. Maar wat betekent precies 50% meer energie- en waterefficiëntie voor 50% meer reinigingsprestaties? We hebben het voor u berekend. Ontdek aan de hand van voorbeelden wat het effect is van de eco!Booster op uw dagelijks leven.
Om de voordelen van de eco!Booster beter te begrijpen, zijn we uitgegaan van een totale oppervlakte van 380 m² die moet worden gereinigd. Wat betekent dit concreet? Hier zijn enkele voorbeelden*:
Water: de eco!Booster stelt u in staat kostbare hoeveelheden water te besparen bij elk gebruik. In ons voorbeeld zou het bespaarde water voldoende zijn om 24 badkuipen te vullen en ongeveer 50 douches te nemen.
Energie: de eco!Booster bespaart niet alleen water, maar ook energie. De energie die wordt bespaard dankzij de eco!Booster komt overeen met 57 wasbeurten.
Tijd: tijd is kostbaar. Met de eco!Booster kost uw reinigingswerkzaamheden tot wel twee keer minder tijd. Deze bespaarde tijd kunt u besteden aan wat u maar wilt. Bijvoorbeeld, in plaats van schoon te maken, zou u ongeveer 12 afleveringen van uw favoriete serie kunnen kijken.
* Assumptie voor het vullen van een bad: 150 liter, douche van 6 minuten: 72 liter. Assumptie voor energieverbruik per wasbeurt: 0.34 kWh. Assumptie voor lange cyclus: 45 minuten. Gebaseerd op het gemiddelde energie- en waterverbruik, evenals de tijd die wordt bespaard door hogedrukreinigers uit de Kärcher K 4 - K 7-serie met een standaard platte straalsproeier van Kärcher te vergelijken met de eco!Booster. Hypothetische oppervlakten die als basis dienden voor de berekeningen in m²: terras: 50 m², stenen muur: 60 m², tuinpad: 35 m², oprit: 30 m², omheining: 75 m², gevel: 100 m², auto/camper: 30 m².