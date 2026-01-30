eco!Booster 180
Het nieuwe spuitpistool eco!Booster levert 50% hogere reinigingsprestaties dan de gekende vlakstraal, waardoor je water, tijd en energie bespaart. Geschikt voor hogedrukreinigers type K 7.
Het efficiënt en grondig reinigen van gevoelige oppervlakken was nog nooit zo eenvoudig, snel en economisch. Met 50 procent hogere reinigingsprestaties en hetzelfde verbruik biedt de eco!Booster 50 procent hogere water- en energie-efficiëntie vergeleken met een vlakstraalsproeier. Hierdoor wordt de reiniging zeer grondig en snel en bespaart u tegelijkertijd tijd, water en energie. Dankzij de zeer gelijkmatige verwijdering wordt vuil zeer effectief verwijderd en kunnen zelfs delicate materialen zoals geverfde oppervlakken, crepi of hout zonder zorgen worden gereinigd. Wanneer het opzetstuk van de spuitlans wordt verwijderd, kan hardnekkig vuil vanaf een kortere afstand worden aangepakt. De eco!Booster 180 is geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de K 7-klasse.
Kenmerken en voordelen
50% hogere reinigingsprestaties vergeleken met de standaard Kärcher vlakstraal
- Grondig, snel en duurzamer reinigen.
50% hogere energie-efficiëntie*
- Bespaart water.
50% hogere reinigingsprestaties vergeleken met de vlakstraal
- Bespaart energie.
Waargenomen volumevermindering tot 25%**
- Stiller tijdens gebruik.
Afneembaar opzetstuk
- Flexibel in gebruik en op te bergen.
Verwijdering met één hand van het opzetstuk met behulp van ontgrendelingsknoppen
- Gemakkelijke en handige demontage.
Enorm veelzijdig in toepassing
- Bijzonder geschikt voor delicate oppervlakken zoals verf of hout.
Compatibel met alle Kärcher hogedrukreinigers uit de K 4-klasse
- Perfect voor een volgende upgrade.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|615 x 108 x 51
Voor oude spuitpistolen voor 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist. /
* Gebaseerd op 50% meer oppervlak dat met dezelfde hoeveelheid energie en water kan worden gereinigd vergeleken met de vlakstraal. /
** Vergeleken met het waargenomen geluidsniveau bij gebruik van de Kärcher standaard vlakstraal. De exacte waarde kan variëren afhankelijk van het gebruikte apparaat.
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Kleine huisgevels
- Hekken
- Gebieden rondom het huis en de tuin
Onderdelen eco!Booster 180
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.