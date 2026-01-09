Hogedrukreiniger K 7 Smart Control Home
Met toepassingsadviseur in de Home & Garden-app: de K 7 Smart Control hogedrukreiniger incl. boost-modus. Via bluetooth te verbinden met de smartphone. Incl. Home Kit.
Verbind de hogedrukreiniger K 7 Smart Control eenvoudig via Bluetooth met de Kärcher Home & Garden-app op je smartphone - en het schoonmaken wordt veel eenvoudiger en efficiënter. Omdat de toepassingshulp in de app praktische tips en tricks geeft over veel schoonmaaksituaties en schoonmaakobjecten. De app biedt ook vele andere handige functies, zoals montage-instructies, verzorgings- en onderhoudsinstructies, evenals het Kärcher-serviceportaal. Nog een praktisch kenmerk: het apparaat heeft een boost-modus voor extra vermogen (+15 bar) - zelfs hardnekkig vuil is geen probleem. De drukniveaus kunnen op het G 180 Q Smart Control-spuitpistool met LCD-display worden ingesteld of via de app naar het spuitpistool worden overgebracht - zodat er bij het reinigen niets mis kan gaan. De Home Kit bevat de T-Racer T7 oppervlaktereiniger en 1 liter 3-in-1 Steenreiniger. Andere uitrustingsdetails zijn onder meer de 3-in-1 Multi Jet-spuitlans voor diverse toepassingen zonder de spuitlans te hoeven verwisselen, het Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelensysteem voor moeiteloos wisselen van het reinigingsmiddel, de aluminium telescopische handgreep voor eenvoudig transport en de parkeerpositie voor gemakkelijk toegankelijke accessoires.
Kenmerken en voordelen
Bluetooth-verbinding voor Home & Garden-app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- De app brengt via bluetooth de optimale druk over naar de hogedrukreiniger.
Boost-modus voor extra kracht om vuil aan te pakken
- Met extra kracht verhoogt de boost-modus de reinigingsefficiëntie en bespaart tijd.
- Zorgt voor een krachtige vlekverwijdering bij hardnekkig vuil.
Smart Control-spuitpistool en 3-in-1 Multi Jet-spuitlans
- Spuitpistool met LCD-display en knoppen voor drukregeling of dosering van reinigingsmiddel.
- De roterende 3-in-1 Multi jet omvat drie verschillende sproeiers voor eenvoudig wisselen.
- Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Innovatieve insteeksysteem voor Kärcher-reinigingsmiddelflessen.
- Voor een snelle, handige en comfortabele aanbrenging van reinigingsmiddelen met de hogedrukreiniger.
- Kärcher-reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en beschermen en verzorgen het oppervlak.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (Ph/V/Hz)
|1 / 230 / 50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 600
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|60
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 60
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|17,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|25
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|458 x 330 x 666
Inbegrepen bij levering
- Home kit: K 7 Smart: T 7 oppervlaktereiniger, steen-en gevelreiniger, 3-in-1, 1l
- Hogedrukpistool: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- Hogedrukslang: 10 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: Plug ’n’ Clean System
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Verbinding via Bluetooth
- Bediening via app
- Slimme services en functionaliteiten in de app
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Voor de reiniging van kleine wagens.
- Buitenstappen
- Voor de reiniging van gezinswagens en breaks.
- Tuinmuren en stenen muren
- Mobile homes
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.