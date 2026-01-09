Verbind de hogedrukreiniger K 7 Smart Control eenvoudig via Bluetooth met de Kärcher Home & Garden-app op je smartphone - en het schoonmaken wordt veel eenvoudiger en efficiënter. Omdat de toepassingshulp in de app praktische tips en tricks geeft over veel schoonmaaksituaties en schoonmaakobjecten. De app biedt ook vele andere handige functies, zoals montage-instructies, verzorgings- en onderhoudsinstructies, evenals het Kärcher-serviceportaal. Nog een praktisch kenmerk: het apparaat heeft een boost-modus voor extra vermogen (+15 bar) - zelfs hardnekkig vuil is geen probleem. De drukniveaus kunnen op het G 180 Q Smart Control-spuitpistool met LCD-display worden ingesteld of via de app naar het spuitpistool worden overgebracht - zodat er bij het reinigen niets mis kan gaan. De Home Kit bevat de T-Racer T7 oppervlaktereiniger en 1 liter 3-in-1 Steenreiniger. Andere uitrustingsdetails zijn onder meer de 3-in-1 Multi Jet-spuitlans voor diverse toepassingen zonder de spuitlans te hoeven verwisselen, het Plug 'n' Clean-reinigingsmiddelensysteem voor moeiteloos wisselen van het reinigingsmiddel, de aluminium telescopische handgreep voor eenvoudig transport en de parkeerpositie voor gemakkelijk toegankelijke accessoires.