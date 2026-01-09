Il vous suffit d'installer l'application Kärcher Home & Garden sur votre smartphone et d'y connecter le nettoyeur haute pression K 7 Smart Control via Bluetooth pour bénéficier d'un nettoyage encore plus facile et plus efficace. L'assistant d'application intégré dans l'application fournit des conseils et des astuces pratiques pour une multitude de situations de nettoyage et d'objets à nettoyer. En outre, l'application offre de nombreuses autres fonctions utiles telles qu'une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail de service Kärcher. Également pratique : l'appareil est doté d'un mode Boost particulièrement puissant afin que les saletés tenaces ne soient plus un problème. Les niveaux de pression se règlent aussi bien sur le pistolet G 180 Q Smart Control avec afficheur LCD que dans l'application qui les transmet au pistolet pour que le nettoyage se déroule sans anicroche. Le Home Kit comprend le nettoyeur de surfaces T 7 et 1 l de détergent pour pierres 3 en 1. Parmi les autres équipements, on trouve la lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1 pour des utilisations variées sans changement de lance d'arrosage, le système de détergent Plug ’n’ Clean pour un changement de détergent sans aucun effort, la poignée télescopique en aluminium pour un transport simple ainsi que la position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main.