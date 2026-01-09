Nettoyeur haute pression K 7 Smart Control Home
Avec assistant d'application intégré dans l'application Home & Garden : le nettoyeur haute pression K 7 Smart Control avec mode Boost. Peut être connecté à votre smartphone via Bluetooth. Avec Home Kit.
Il vous suffit d'installer l'application Kärcher Home & Garden sur votre smartphone et d'y connecter le nettoyeur haute pression K 7 Smart Control via Bluetooth pour bénéficier d'un nettoyage encore plus facile et plus efficace. L'assistant d'application intégré dans l'application fournit des conseils et des astuces pratiques pour une multitude de situations de nettoyage et d'objets à nettoyer. En outre, l'application offre de nombreuses autres fonctions utiles telles qu'une notice de montage, des consignes de maintenance et d'entretien ainsi que le portail de service Kärcher. Également pratique : l'appareil est doté d'un mode Boost particulièrement puissant afin que les saletés tenaces ne soient plus un problème. Les niveaux de pression se règlent aussi bien sur le pistolet G 180 Q Smart Control avec afficheur LCD que dans l'application qui les transmet au pistolet pour que le nettoyage se déroule sans anicroche. Le Home Kit comprend le nettoyeur de surfaces T 7 et 1 l de détergent pour pierres 3 en 1. Parmi les autres équipements, on trouve la lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1 pour des utilisations variées sans changement de lance d'arrosage, le système de détergent Plug ’n’ Clean pour un changement de détergent sans aucun effort, la poignée télescopique en aluminium pour un transport simple ainsi que la position de stationnement pour que les accessoires soient à portée de main.
Caractéristiques et avantages
Connexion Bluetooth à l'application Home & Garden
- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.
- Via Bluetooth, l'application transmet la pression optimale au nettoyeur haute pression.
Mode Boost particulièrement puissant contre la saleté
- Le mode Boost particulièrement puissant augmente l'efficacité de nettoyage et permet de gagner du temps.
- Permet un nettoyage ciblé puissant pour les saletés tenaces.
Pistolet Smart Control et lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1
- Pistolet avec afficheur LCD et touches pour le réglage de la pression ou le dosage de détergent.
- La lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1 rotative inclut trois buses différentes pour un changement facile.
- Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Plug ’n’ Clean – le système de détergent de Kärcher
- Dispositif d'enfichage innovant des bouteilles de détergent Kärcher.
- Pour une application rapide, pratique et confortable des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité tout en assurant la protection et l'entretien de la surface.
Spécifications
Données techniques
|Type de courant (Ph/V/Hz)
|1 / 230 / 50
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Débit (l/h)
|max. 600
|Rendement surfacique (m²/h)
|60
|Température d'admission (°C)
|max. 60
|Puissance de raccordement (kW)
|3
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|17,4
|Poids emballage inclus (kg)
|25
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|458 x 330 x 666
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 7, détergent pour pierres et façades 3 en 1, 1 litre
- Pistolet haute pression: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3 en 1
- Flexible haute pression: 10 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Filet de rangement intégré
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Système Plug ’n’ Clean
- Moteur refroidi à l'eau
- Filtre à eau intégré
- Connexion via Bluetooth
- Commande via application
- Smart Services / Features dans l'appli
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.