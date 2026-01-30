Serpillière Electrique sans Fil

* Le Kärcher EWM 2 atteint une puissance de nettoyage supérieure de 20 % à celle d'un balai lave-solr classique équipé d'une serpillière dans la catégorie de test « Lavage ». Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage, le ramassage des saletés et le nettoyage des bords.

** L'EWM 2 (consommation : 0,4 l) permet d'économiser jusqu'à 90 % d'eau lors du nettoyage d'une surface de 60 m² par rapport à une solution avec un balai lave-sol classique et un seau d'eau de 5 litres (consommation : 5,0 l)