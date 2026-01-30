Serpillière Electrique sans Fil
Aucun balai lave-sol classique n'arrive à la cheville de l'EWM 2. Finie l'époque où il fallait s'échiner à porter des seaux pour finalement se contenter d'étaler l'eau sale par terre. Et grâce à la faible humidité résiduelle, il peut être utilisé sur tous les sols durs, y compris le parquet.
Quel est le principe du « toujours laver à l'eau propre »
Le balai serpillière EWM 2 de Kärcher glisse presque tout seul sur le sol. Ses rouleaux rotatifs sont humidifiés en permanence à l'eau propre provenant du réservoir d'eau propre. Grâce à une raclette, la saleté est collectée directement dans le réservoir d'eau sale. Ainsi, le lavage se fait toujours à l'eau propre et la saleté n'est pas juste déplacée – le résultat est une propreté éclatante. Le balai serpillière électrique EWM 2 garantit un nettoyage hygiénique et sans effort.
Produits
Des atouts qui font la différence
Lavage toujours à l'eau propre grâce à la fonction d'auto-nettoyage
- Humidification permanente des rouleaux à l'eau propre
- Le mélange de saleté et d'eau collecté est directement amené dans le réservoir d'eau sale
- Une puissance de nettoyage supérieure de 20 %*
Utilisation facile sous les meubles
- Design de produit élancé et tête de nettoyage des sols avec articulation à rotule
- Nettoyage facile sous les meubles et autour des objets
- Nettoyage au plus près des bords – pour d'excellents résultats dans les coins et le long des plinthes
Adapté à tous les sols durs
- Adapté à tous les sols durs, y compris le parquet, le stratifié, la pierre, le carrelage et les sols synthétiques
- Grâce à la faible humidité résiduelle, les sols sont de nouveau praticables après env. 2 min
- Vaste offre de produits de nettoyage et d'entretien
Liberté de mouvement maximale
- Batterie lithium-ion avec 20 min d'autonomie
- Nettoyage indépendant des prises électriques
- Afficheur à LED à 3 niveaux indiquant de manière intuitive le niveau de charge
Lavage sans effort
- Pas de frottage pénible grâce à la rotation en avant des rouleaux
- Fini de porter des seaux d'eau grâce aux réservoirs d'eau propre et d'eau sale
- Plus besoin d'essorer la lingette de sol grâce à la fonction d'auto-nettoyage des rouleaux
Respectueux de l'environnement
- 90 % d'économies d'eau** – par rapport au nettoyage avec un balai lave-sol classique et un seau.
Utilisation de l'appareil
Installez les brosses-rouleaux
Remplissez le réservoir d'eau propre
Nettoyer le sol
Videz le réservoir d'eau sale
Lavables en machine jusqu' à 60 ° C
Ranger l'appareil
Accessoires et détergents
Grâce à la gamme d'accessoires assortis au nettoyeur sans fil de Kärcher, le nettoyage et l'entretien s'ajustent parfaitement en fonction du sol. Le nettoyant universel pour sols convient par exemple à tous les sols durs alors que les détergents spéciaux pour le bois et la pierre garantissent un effet d'entretien et de protection supplémentaire à ces sols.
Vous rêvez de ne plus jamais avoir à aspirer avant de laver le sol ? Les nettoyeurs de sols Kärcher ont été conçus spécialement à cet effet.
Découvrez la gamme de nettoyeurs de sols de Kärcher permettant de ramasser les gros déchets et de laver en un seul passage. Plus rapides et plus efficaces que les aspirateurs poussières et les serpillières.
* Le Kärcher EWM 2 atteint une puissance de nettoyage supérieure de 20 % à celle d'un balai lave-solr classique équipé d'une serpillière dans la catégorie de test « Lavage ». Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage, le ramassage des saletés et le nettoyage des bords.
** L'EWM 2 (consommation : 0,4 l) permet d'économiser jusqu'à 90 % d'eau lors du nettoyage d'une surface de 60 m² par rapport à une solution avec un balai lave-sol classique et un seau d'eau de 5 litres (consommation : 5,0 l)