Balayeuses professionnelles
Balayeuses - une large gamme innovante et performante. De la balayeuse mécanique à la balayeuse autoportée tous les modèles sont pratiques, efficaces et offrent un balayage et une aspiration professionnels. Nos balayeuses professionnelles conviennent aussi bien pour un nettoyage des sols en intérieur qu’en extérieur.
Une seule machine, une multitude de possibilités
Efficacité pratique, utilisation flexible : les balayeuses mécaniques et les balayeuses Kärcher sont convaincantes sur toute la ligne. Grâce à leur flexibilité, à leur maniement simple et à leur résultat de nettoyage parfait, le balayage devient un jeu d'enfant.
Qu'est-ce qu'une balayeuse ?
Le balayage hautes performances : les balayeuses permettent d'éliminer les salissures de tout type sur les sols intérieurs et extérieurs. La différence par rapport aux balayeuses mécaniques : pendant le balayage, la balayeuse soulève la poussière grâce à un rouleau-balai, aspire la saleté à l'aide d'une turbine d'aspiration (soufflante) et l'évacue vers un système de filtration.
Comment fonctionnent les balayeuses professionnelles ?
Différents modèles requièrent différents principes de balayage.
Le principe de balayage par poussée
Le rouleau-balai tourne dans le sens inverse du sens de la marche et transporte ainsi la saleté vers l'avant dans la cuve à déchets (balayage direct). C'est selon ce principe que fonctionnent les balayeuses mécaniques à guidage manuel et les balayeuses industrielles de Kärcher.
Avantages :
- balayage dégageant peu de poussière grâce à une faible rotation des brosses et à une courte « course de balayage »
- faible usure des brosses
- idéal pour les gros déchets et les déchets lourds ainsi que pour les poussières fines
Le principe de balayage par projection
La saleté est ramassée dans le sens inverse du sens de la marche et transportée dans le bac à déchets à l'arrière par le balai principal. C'est selon ce principe que fonctionnent les balayeuses à guidage manuel et les balayeuses autoportées Kärcher.
Avantages :
- taux de remplissage élevé du bac pouvant atteindre 100 %
- idéal pour les surfaces fortement ou légèrement encrassées
- ramassage aisé des gros déchets grâce à un flap pour gros déchets
- bonne visibilité grâce à la position du siège orientée vers l'avant
Quelle balayeuse professionnelles choisir ?
À chaque défi son modèle spécifique : de la balayeuse manuelle jusqu'à la balayeuse industrielle autoportée – les balayeuses mécaniques et les balayeuses Kärcher sont aussi flexibles et variables que les attentes des clients. Avec des moteurs à essence, diesel, GPL ou électriques, Kärcher couvre en outre tous les types d'entraînement adaptés aux différents domaines d'utilisation.
Aperçu de nos modèles :
Balayeuses autotractées
Les balayeuses autotractées Kärcher sont idéales pour les gardiens d'immeubles, les artisans, les entreprises de nettoyage et pour l'industrie, pour des surfaces à partir de 300 m².
Balayeuses autoportées
La gamme de balayeuses autoportées Kärcher est une solution économique et efficace pour nettoyer les moyennes à grandes surfaces de 1 300 à 8 000 m².
Balayeuses industrielles
Fiables et efficaces, les balayeuses industrielles Kärcher sont conçues pour une utilisation industrielle dans le secteur de la logistique, de l'industrie, du bâtiment ou dans les cimenteries.
Assistant produit balayeuses professionnelles
Choisissez la Balayeuse professionnelles qui convient à vos besoins grâce au assistant produit ! Nettoyage ergonomique et faible dégagement de poussière : nos balayeuses professionnelles font régner la propreté à l'extérieur comme à l'intérieur, avec guidage manuel ou traction.
Trouver des équipements variés en un clin d'œil.
Nous vous ferons découvrir en un tour de main l'appareil Kärcher Professional optimal pour votre tâche de nettoyage concrète.
Quels sont les domaines d'utilisation des balayeuses professionnelles ?
Une seule machine, une multitude de possibilités d'utilisation : les balayeuses s'utilisent principalement sur les surfaces intérieures et extérieures étendues. En comparaison avec un balai classique, elles permettent d'éliminer rapidement et efficacement les saletés, même importantes ou tenaces, la poussière et les déchets, et ce, sans gros effort physique.
Les domaines d'utilisation typiques des balayeuses mécaniques/balayeuses autotractées sont entre autres les suivants :
- Entrepôts et installations logistiques
- Installations de production
- Parkings et quais de chargement
- Industries agroalimentaire et des boissons
- Complexes sportifs et centres de loisirs
- Industries sidérurgique et métallurgique
- Industrie électronique
- Industries chimique et pharmaceutique
- Entreprises de transport
- Centres d'exposition et de congrès
À quels sols les balayeuses professionnelles sont-elles adaptées ?
Différents types de sol et de saleté requièrent également différentes exigences envers la balayeuse et le système utilisé. En règle générale, on utilise le balai principal standard est privilégié pour sa souplesse et sa longévité. Cependant, un rouleaux-balais n’est pas nécessairement adapté à tous les revêtements de sol. À cet effet, Kärcher propose différentes solutions permettant d'obtenir un résultat de nettoyage optimal.
Aperçu des différents rouleaux-balais :
Balai principal standard
- Poils de dureté moyenne
- Domaine d'utilisation : déchets de voirie classiques, feuilles mortes ou environnements poussiéreux sur l'asphalte, les chapes ou les pavés autobloquant
Balai principal dur
- Poils nettement plus épais, combinés à des inserts en acier par endroits
- Domaine d'utilisation : sols rugueux et saletés incrustées ou déchets lourds
Balai principal souple
- Poils souples
- Domaine d'utilisation : élimination des saletés et des poussières fines sur sols lisses en intérieur
Balai principal antistatique
- Poils souples
- Domaine d'utilisation : nettoyage efficace des moquettes, par exemple lors d'expositions ou dans les complexes sportifs et les hôtels
- Les modèles suivants sont recommandés pour le nettoyage des moquettes et des pelouses artificielles : KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
Quel est le rendement surfacique d'une balayeuse ?
Le rendement d'une balayeuse professionnelle varie selon le modèle et l'équipement. Le tableau ci-dessous offre un aperçu des rendements surfaciques par heure des différentes balayeuses. Pour comparaison : un balai manuel courant possède un rendement de 120 à 160 m² au maximum.
Balayeuse
Balayeuses industrielles
Rendement surfacique (par heure)
7.200 – 28.000 m²
Balayeuse
Balayeuses autoportées
Rendement surfacique (par heure)
5.100 – 13.600 m²
Balayeuse
Balayeuse autotractées
Rendement surfacique (par heure)
3.375 – 4.725 m²
Balayeuse
Balayeuses mécaniques/balayeuses à guidage manuel
Rendement surfacique (par heure)
2.800 – 3.680 m²
Kärcher dispose de solutions qui empêchent les granulés de plastique de pénétrer dans l'environnement.
Le concept de durabilité est profondément ancré dans l'entreprise familiale Kärcher. Nous assumons la responsabilité de l'environnement, de nos produits, de la chaîne d'approvisionnement, de l'entreprise, de la communauté et de nos employés. Nous considérons qu’ainsi nous pouvons faire la différence dans notre société. Be the difference!En savoir plus sur Operation Clean Sweep