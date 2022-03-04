Excellente efficacité, utilisation flexible : décrassage avec la technologie de brossage à disque

Le nettoyage humide avec la technologie des brosses devient de plus en plus populaire dans les espaces extérieurs, car les exigences en termes de nettoyage sont de plus en plus élevées. Parfois, il s'agit même de protéger les surfaces routières de haute qualité du grisonnement et de les entretenir de manière aussi durable que possible.

Alors que les brosses circulaires ou rouleaux sont utilisées pour le nettoyage intérieur, les brosses-disques sont principalement utilisées pour le nettoyage extérieur. Elles plaisent de par leur faible usure, leur rendement surfacique élevé et elles fonctionnent avec une faible vitesse de rotation et une faible pression de contact. En outre, il est également possible d'utiliser des détergents et de ramasser l'eau sale afin d'obtenir le meilleur résultat de nettoyage possible.

En raison de la maniabilité et de la vitesse de transport, ainsi que de la garde au sol et de la transmission intégrale partiellement disponible, les engins de voirie dans les zones urbaines offrent de grands avantages en termes de flexibilité, de disponibilité rapide et de diversité d'applications par rapport aux appareils plus grands de conception industrielle.



Ceux qui équipent intelligemment leur parc de machines recherchent un fournisseur dont les machines peuvent également être utilisées de manière flexible et tout au long de l'année. Ils doivent pouvoir balayer et nettoyer à l'eau et permettre de changer rapidement d'accessoire. En fonction de l'exigence de propreté, il est possible de planifier une alternance d'opérations avec des unités de lavage et de balayage afin d'obtenir le résultat souhaité.

S'il est nécessaire d'utiliser des détergents dans des cas particuliers, il est utile de déterminer la combinaison appropriée de brosse et de produit de nettoyage, en fonction de la nature du sol et du degré de saleté, avec l'ingénieur en applications ou le conseiller spécialisé du fabricant.