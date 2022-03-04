Nettoyer les parkings, les allées et les espaces extérieurs
Que ce soit pour se rendre dans un restaurant, faire du shopping dans un supermarché, un magasin de meubles ou un centre commercial, aller chez le médecin ou visiter un musée - tout commence souvent par garer la voiture et marcher jusqu'au bâtiment. Pour laisser une impression positive dès ce moment-là, éviter les accidents et s'assurer que la saleté n'est pas transportée de l'extérieur vers l'intérieur, il convient de prendre différentes mesures.
Balayage des espaces extérieurs – retrait des saletés non-adhérentes
Le parking et l'entrée doivent être débarrassés de la poussière et de la saleté, selon leur taille, avec des balayeuses aspirantes à guidage manuel ou des modèles autoportés. La fonction d'aspiration permet de s'assurer que la saleté n'est pas soulevée et éventuellement redéposée sur les voitures en stationnement ou le mobilier comme les bancs.
Les balayeuses poussées à guidage manuel d'une capacité allant jusqu'à 42 litres sont utilisées pour les petites surfaces jusqu'à 300 m².
Pour les surfaces de taille moyenne allant jusqu'à 1 000 m², on utilise des balayeuses aspirantes à guidage manuel avec traction, qui ont entre autres une aspiration avec un système de filtre.
Pour les surfaces de 1 500 m² et plus, on utilise des balayeuses aspirantes autoportées, qui sont équipées de grands réservoirs et dont certaines ont une vidange hydraulique en hauteur. Les balayeuses aspirantes de voirie sont une alternative pour les très grands parkings.
La machine autoportée classique
Comme pour toutes les autres tâches, il y a différents balayages. Le choix de la machine et des accessoires est basé sur la surface, le type de saleté et la taille ou la distance de la surface. La machine autoportée classique est plutôt utilisée pour un rayon d'action défini, pour des endroits particuliers comme des places de stationnement ou des zones extérieures autour de salles polyvalentes. Les brosses latérales conviennent pour balayer les bords et les coins. La saleté collectée sur la route est ensuite ramassée par le rouleau-balai principal. Il est possible d'atteindre des vitesses de travail allant jusqu'à 14 km/h, et donc d'effectuer le travail rapidement et efficacement.
Balayeuse de voirie ou aspirante
Le choix de l'alimentation des machines par batterie ou au gaz liquéfié, à l'essence ou au diesel dépend du domaine d'application. Des surfaces plus petites peuvent être traitées avec des machines fonctionnant sur batterie. En raison de leur faible capacité de franchissement de déclivité, elles sont moins voire pas du tout adaptées, par exemple, pour les montées raides. Les balayeuses de voirie ou aspirantes ramassent la saleté via les brosses latérales, après quoi elle est aspirée via l'embouchure d'aspiration. De plus grandes surfaces peuvent être travaillées rapidement, et avec des vitesses de déplacement allant jusqu'à 40 km/h, des distances plus longues sont faciles à gérer. Les engins de voirie sont également adaptés à une utilisation en toute saison, car la cabine offre au conducteur un confort tel que la climatisation et d'autres fonctionnalités.
Des accessoires aux filtres
Un rouleau-balai adapté est déterminant pour un balayage de qualité. Les rouleaux-balais plus durs absorbent mieux les saletés plus grosses et lourdes et conviennent également à une utilisation dans des conditions humides ou sur des revêtements de sol très rugueux. Pour de plus grandes quantités de poussière fine ou de déchets légers, les rouleaux-balais souples sont préférables car ils remuent moins de poussière pendant le travail. Un rouleau-balai souple est particulièrement recommandé sur les revêtements de sol lisses ou sensibles. Il y a des poils de dureté différente non seulement sur les rouleaux-balais principaux, mais également sur les brosses latérales, où les mêmes propriétés s'appliquent.
Lors de l'utilisation de balayeuses, plusieurs astuces peuvent également être utilisées pour éviter de remuer la poussière.
Sur des surfaces particulièrement sèches et poussiéreuses, il est judicieux de désactiver les brosses latérales et de ne travailler qu'avec le rouleau-balai principal. Une réduction de la vitesse de travail peut également conduire à une réduction significative du soulèvement de poussière si les brosses latérales doivent rester en service. Selon la machine, il est également possible de lier ou de réduire la poussière à l'aide de kits tels qu'un système de pulvérisation d'eau, un cache de brosse latérale ou un réglage de la vitesse de rotation des brosses latérales.
Ce qui est souvent ignoré, c'est le fait que les balayeuses aspirantes peuvent être utilisées pour balayer même lorsqu'il pleut sans charger le filtre pour nettoyer l'air d'échappement avec de l'humidité.
Avec un air sec, cela garantit que moins de poussières fines pénètrent dans l'environnement. Lorsqu'il pleut, selon la machine, soit le ventilateur peut être éteint, soit l'air évacué peut contourner le filtre via une dérivation. La pluie lie la poussière, il n'y a donc aucun problème pour l'air d'échappement.
Pour venir à bout des feuilles d'automne, l'utilisation supplémentaire d'un souffleur de feuilles sans fil ou d'un aspirateur de feuilles est recommandée : ils sont faciles à manipuler et leur niveau sonore n'est pas dérangeant.
Il existe également des accessoires utiles pour les machines autoportées pour faire face à de grandes quantités de feuilles - par exemple un attrape-feuilles séparé pouvant contenir un grand volume.
Nettoyage humide des espaces extérieurs
Rinçage à basse, moyenne ou haute pression, décrassage avec la technologie des brosses, nettoyage à l'eau chaude - les possibilités de nettoyage humide sont diverses. Ici aussi, il est important de définir à l'avance les scénarios d'utilisation les plus courants : s'agit-il de nettoyage quotidien des allées ou plutôt d'élimination de saletés graisseuses ? Quelle méthode convient à quoi et y a-t-il des cas dans lesquels il vaut mieux faire appel à un prestataire de services ?
L'objectif définit la pression : rinçage
Lors du rinçage, des engins de voirie avec rampes de lavage sont souvent utilisés ; en guise d'alternative, il existe des dispositifs à commande manuelle tels que des nettoyeurs haute pression. Il est toujours important de sélectionner les bonnes buses et d'adapter la pression aux besoins. Pour un nettoyage grossier, on utilise généralement une basse pression allant jusqu'à 12 bar. Cela permet de retenir de grandes quantités de poussière ou d'évacuer les routes boueuses après une tempête. Les solutions disponibles sont relativement bon marché à l'achat, mais nécessitent beaucoup d'eau et, par conséquent, de grands réservoirs.
Une solution pour une utilisation flexible est le rinçage à moyenne pression. Il a été constaté que des pressions allant jusqu'à 40 bars sont particulièrement adaptées au nettoyage d'entretien des rues et des trottoirs. Seul un nettoyage en profondeur n'est pas possible, car la pression de l'eau est trop basse pour cela.
Pour les cas particulièrement difficiles, par exemple le nettoyage intensif après un festival de rue, le lavage à haute pression est souvent utilisé. L'eau pénètre profondément dans les pores des surfaces jusqu'à 250 bars et les lave. La consommation d'eau est inférieure à celle des rinçages à basse et moyenne pression.
Si c'est un nettoyeur haute pression à eau froide qui est utilisé, il peut également effectuer des travaux spécifiques :
Les saletés tenaces, telles que la mousse, le lichen, les excréments d'oiseaux ou les restes de nourriture, peuvent également être éliminées avec l'appareil. Il faut s'assurer qu'en fonction de la surface à nettoyer et de la saleté à enlever, il y a suffisamment d'eau disponible pour décoller et enlever la saleté sans effort.
Excellente efficacité, utilisation flexible : décrassage avec la technologie de brossage à disque
Le nettoyage humide avec la technologie des brosses devient de plus en plus populaire dans les espaces extérieurs, car les exigences en termes de nettoyage sont de plus en plus élevées. Parfois, il s'agit même de protéger les surfaces routières de haute qualité du grisonnement et de les entretenir de manière aussi durable que possible.
Alors que les brosses circulaires ou rouleaux sont utilisées pour le nettoyage intérieur, les brosses-disques sont principalement utilisées pour le nettoyage extérieur. Elles plaisent de par leur faible usure, leur rendement surfacique élevé et elles fonctionnent avec une faible vitesse de rotation et une faible pression de contact. En outre, il est également possible d'utiliser des détergents et de ramasser l'eau sale afin d'obtenir le meilleur résultat de nettoyage possible.
En raison de la maniabilité et de la vitesse de transport, ainsi que de la garde au sol et de la transmission intégrale partiellement disponible, les engins de voirie dans les zones urbaines offrent de grands avantages en termes de flexibilité, de disponibilité rapide et de diversité d'applications par rapport aux appareils plus grands de conception industrielle.
Ceux qui équipent intelligemment leur parc de machines recherchent un fournisseur dont les machines peuvent également être utilisées de manière flexible et tout au long de l'année. Ils doivent pouvoir balayer et nettoyer à l'eau et permettre de changer rapidement d'accessoire. En fonction de l'exigence de propreté, il est possible de planifier une alternance d'opérations avec des unités de lavage et de balayage afin d'obtenir le résultat souhaité.
S'il est nécessaire d'utiliser des détergents dans des cas particuliers, il est utile de déterminer la combinaison appropriée de brosse et de produit de nettoyage, en fonction de la nature du sol et du degré de saleté, avec l'ingénieur en applications ou le conseiller spécialisé du fabricant.
Pour les cas particulièrement difficiles : nettoyage à l'eau chaude
Le nettoyage manuel avec des nettoyeurs haute pression à eau chaude convient à un grand nombre de surfaces qui doivent être débarrassées de divers types de saletés. Cela inclut, par exemple, l'élimination efficace de la décoloration/croissance organique ou des mauvaises herbes, la pollution par les émissions ainsi que les résidus d'aliments ou de boissons ou les taches correspondantes.
Si vous avez besoin d'un rendement surfacique élevé, par exemple pour le nettoyage des surfaces de sol, vous devez tenir compte non seulement de la pression de service, mais également du débit de l'appareil concerné lors du choix de celui-ci. Un nettoyeur de surfaces est disponible en tant qu'accessoire spécial, qui, selon le modèle, dispose également d'un système d'aspiration de l'eau sale.
La flexibilité ou le champ d'applications peut être amélioré selon le type d'appareil. Ainsi, les nettoyeurs haute pression à eau chaude sont disponibles aussi bien avec moteur électrique qu'avec moteur thermique. Il existe également des appareils mobiles plus petits ainsi que des solutions de remorques. Dans ce cas, les dispositifs de remorque ont des moteurs diesel ou à essence et, par conséquent, de grands réservoirs d'eau, qui permettent un travail autonome jusqu'à plus d'une heure, en fonction de l'appareil.
Nettoyer en toute sécurité : ce à quoi les utilisateurs doivent faire attention
Une bonne utilisation des différentes techniques de nettoyage est essentielle pour éviter les accidents du travail. Il est donc important de connaître les risques. Cela inclut par exemple :
- Dans le domaine du rinçage, la basse pression (jusqu'à 12 bar) n'est pas critique ; le contact avec le corps doit être évité à moyenne (jusqu'à 40 bar) et haute pression (jusqu'à 250 bar et plus), car les pressions élevées peuvent provoquer des blessures.
- Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des brosses lors du balayage et du brossage. Des équipements de protection appropriés doivent être portés, car les brosses peuvent provoquer des coupures, en fonction du degré de dureté.
- Si des détergents sont utilisés, les précautions de sécurité varient en fonction du concentré, du pH et des tensioactifs. Dans tous les cas, la règle est non seulement de mettre d'abord de l'eau dans le réservoir, puis le détergent, mais aussi de veiller à porter un équipement de protection individuelle approprié lors de la manipulation de ces produits. Cela empêche le concentré pur d'éclabousser vers le haut et de provoquer un contact physique et donc d'éventuelles blessures.
Enlèvement de chewing-gum
Les chewing-gums collés au sol sont gênants et difficiles à enlever. Cependant, il existe des solutions d'appareils qui apportent une aide efficace pour ce travail à petite échelle, comme les nettoyeurs haute pression ou les appareils à vapeur mobiles. Si des nettoyeurs haute pression sont utilisés, il faut s'assurer que les raccordements d'eau et d'électricité sont disponibles et que les tuyaux et câbles nécessaires ne représentent pas un risque de trébuchement. Les zones d'intervention doivent être bouclées afin de ne pas présenter de risque pour la sécurité.
Les dispositifs d'élimination des chewing-gums permettent un travail ininterrompu sur de longues périodes de temps, réduisent l'effort requis pour la sécurisation et peuvent être utilisés de manière très flexible.
Le détergent est chauffé dans l'appareil et vaporisé sur le chewing-gum. Après seulement trois à cinq secondes d'exposition, il peut être retiré avec de la vapeur et la brosse fixée à la buse. Enfin, il est conseillé de prélever les restes détachés du chewing-gum avec une balayeuse mécanique.
Désherbage
Selon la surface, les mauvaises herbes se propagent plus ou moins dans les lieux publics, sur les trottoirs ou dans les parkings. Alors que les mauvaises herbes passent à peine à travers les surfaces d'asphalte fermées, les zones pavées, par exemple, sont beaucoup plus touchées.
Si vous souhaitez éviter cela, vous devez priver les invités indésirables de terreau. Le pollen se niche dans la poussière et la saleté, d'où germeront plus tard les pissenlits, les chardons et autres. Un balayage régulier est le moyen le plus efficace d'empêcher les mauvaises herbes de se propager. Le balayage fait également que les surfaces sont bien entretenues et la pollution par les particules est ainsi réduite. Cependant, la fréquence d'utilisation nécessaire implique un niveau élevé d'efforts en personnel et en machine.
Les méthodes d'élimination efficace des mauvaises herbes existantes - en fonction du degré de croissance - sont l'air chaud, l'eau chaude, la vapeur et l'utilisation d'un désherbeur. Ces procédés sont utilisés, par exemple, avec des nettoyeurs haute pression à eau chaude appropriés ou avec des engins de voirie en combinaison avec des accessoires appropriés. La courbe de croissance naturelle des graminées doit être observée afin de travailler au bon moment.
Retirer les mauvaises herbes
Lutter efficacement contre les mauvaises herbes est un grand défi. S'il est vrai qu'il existe des produits chimiques, ces derniers sont toutefois souvent polluants et leur utilisation dans le domaine public est réglementée. L'eau chaude permet d'éliminer pissenlit, chardons et autres sans le moindre herbicide – un procédé qui protège l'environnement et les surfaces.
Entretien des espaces verts
Dans le domaine de l'entretien des espaces verts, la pelouse occupe une place importante. Indépendamment de la hauteur de coupe souhaitée et de la fréquence de coupe associée, il est important de ne pas tondre trop bas. Les feuilles poussent sur le brin d'herbe et transportent l'humidité de la racine à la pointe du brin - si elles disparaissent, l'herbe sèche et meurt.
Les grands espaces verts facilement accessibles peuvent être entretenus rapidement, efficacement et de manière ergonomique avec des engins de voirie de taille adaptée combinés à des accessoires appropriés, en fonction de l'application. Dans les zones plus petites ou plus difficiles d'accès, on utilise généralement des appareils à guidage manuel.
Afin de donner aux arbres, buissons et autres la bonne forme, des appareils portatifs sans fil sont désormais souvent utilisés. Ils sont adaptés à tous les travaux d'entretien. Pour l'utilisateur, les versions sans fil des débroussailleuses, tronçonneuses, souffleurs de feuilles et taille-haies offrent des avantages évidents. Ils sont jusqu'à 50 % plus silencieux et n'émettent aucune émission. De plus, selon les fabricants, ils génèrent jusqu'à 80 % de vibrations en moins, ce qui rend la manipulation au quotidien beaucoup plus ergonomique et moins stressante pour la circulation sanguine. Les appareils étant très compacts, un travail précis est également facile dans les zones étroites et inclinées.
Entretien des espaces verts
Tondre les pelouses, aménager les espaces verts, entretenir les haies et les arbres : la liste des tâches en entretien des espaces verts est longue. De puissants outils sans fil sont désormais disponibles sur le marché pour de nombreuses tâches, des débroussailleuses aux perches d'élagage en passant par les taille-haies. En outre, il existe différents types de tondeuses pour véhicules porte-outils, des options durables pour le désherbage et des aspirateurs de sécurité pour lutter contre les processionnaires du chêne.