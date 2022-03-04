Het doel bepaalt de druk: schoonwassen

Bij het schoonwassen worden vaak gemeentemachines met wasbalken gebruikt; ook kan er gebruik worden gemaakt van handmatige apparatuur zoals hogedrukreinigers. Er moet altijd op worden gelet dat de juiste sproeiers worden gekozen en dat de druk wordt aangepast aan de geplande taak. Voor grove reinigingen wordt normaal gesproken een lage druk tot 12 bar gebruikt. Daarmee kunnen grote hoeveelheden stof worden gebonden of modderige wegen na slecht weer worden schoongespoeld. De verkrijgbare oplossingen zijn relatief voordelig in aanschaf, maar hebben veel water nodig en derhalve ook grote tanks.

Een goede optie voor flexibel gebruik is het schoonwassen met middendruk. Gebleken is dat een druk tot 40 bar bijzonder geschikt is voor de onderhoudsreiniging van straten en trottoirs. Alleen een grondige dieptereiniging is niet mogelijk omdat de waterdruk hiervoor te laag is.

Voor bijzonder lastige situaties, bijvoorbeeld bij de intensieve reiniging na een straatfeest, wordt meestal gebruik gemaakt van schoonwassen met hoge druk. Het water dringt daarbij met 250 bar diep in de poriën van de oppervlakken en spoelt ze schoon. Het waterverbruik is in vergelijking tot het schoonwassen met lage en middendruk geringer.