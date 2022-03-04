Professionele techniek voor groenonderhoud
Gazons maaien, openbaar groen vormgeven, heggen en bomen onderhouden: de lijst van werkzaamheden in het groenonderhoud is lang. Voor veel taken zijn inmiddels krachtige accu-aangedreven apparaten op de markt, variërend van trimmers, hoogsnoeiers tot heggenscharen. Daarnaast zijn er verschillende soorten maaiers voor werktuigdragers, duurzame mogelijkheden voor onkruidverdelging evenals veiligheidszuigers voor de strijd tegen de eikenprocessierups.
Waarom batterij-aangedreven apparaten in het groenonderhoud?
Bijna niemand ervaart het gebruik van op brandstof werkende tuingereedschappen als erg praktisch; ze zijn lawaaiig, zwaar en moeten altijd op tijd worden volgetankt. Toch werden batterij-aangedreven apparaten maar mondjesmaat gebruikt voor professionele toepassingen, omdat de prestaties, loop- en laadtijden niet echt wilden aansluiten bij de taken in het groenonderhoud. Inmiddels heeft de ontwikkeling van batterijen zo'n vlucht genomen dat het vaak eenvoudiger is om met batterij-aangedreven alternatieven te werken.
Veel minder handelingen en minder variabele kosten.
Vanaf de groeifase in het voorjaar tot aan de herfst zijn de trimmers, heggenscharen of grasmaaiers nauwelijks weg te denken uit de groenverzorging. Bij brandstofaangedreven modellen zijn enkele handelingen nodig, alvorens de apparaten kunnen worden gebruikt. Voor gebruik moet worden nagegaan, of er genoeg brandstof aanwezig is. Het risico op verkeerd tanken bestaat altijd en het bijvullen van een hete machine is niet prettig. De kosten voor onderhoud ontstaan zowel door het continue brandstofverbruik als door de servicebeurten en vervangingsonderdelen.
Batterij-aangedreven apparaten zijn praktischer:
- Als er een universeel batterijplatform voor alle modellen wordt gebruikt, dan heb je slechts een toereikend aantal gelijkwaardige batterijen nodig.
- Dankzij de lithium-ion-technologie vindt er tijdens de opslag geen zelfontlading plaats.
- Werkonderbrekingen zijn er niet meer, een lege batterij wordt verwisseld voor een volle.
- Batterij-aangedreven apparaten zijn onderhoudsarm, zodat de kosten en moeite voor het regelmatig bezoeken van de klantenservice lager uitvallen dan bij brandstofaangedreven modellen.
Door de efficiënte werkwijze en de lagere variabele kosten worden de hogere aanschafkosten over het algemeen snel terugverdiend.
Waar batterij-aangedreven apparaten uitblinken met welke eigenschappen
Speciaal binnen de steden of in zones waar geluid een grote rol speelt, zoals rondom scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen of woningen, bieden batterij-aangedreven tuingereedschappen veel voordelen. Dit geldt ook voor de bewerking van middelgrote tot grote oppervlakken. De apparaten moeten echter wel de gewenste eigenschappen hebben voor het geplande gebruik.
Tips voor de keuze van een grasmaaier
Bij een grasmaaier moet de basisunit met opvangzak te gebruiken zijn en daarnaast dient hij te beschikken over een mulchfunctie en een zij-/achteruitvoer. Wie vaak op hellingen of oneffen oppervlakken moet werken, kan het beste een model met aandrijving aan beide zijden kiezen zodat je zeker bent van mooie rechte sporen. Een centrale snijhoogteverstelling zorgt ervoor dat de grasmaaier zelfs onder de zwaarste omstandigheden veelzijdig inzetbaar is. Om lichamelijke belasting te verminderen en ergonomisch te kunnen werken, moet het apparaat rustig en met zo min mogelijk trillingen werken.
Tips voor trimmer en bladblazer
Voor het verwijderen van struikgewas of hoger gras en voor het maaien op steile hellingen zijn trimmers met messen bijzonder geschikt. De aan beide zijden geslepen messen zorgen ervoor dat het lemmet gedraaid kan worden waardoor langere standtijden mogelijk zijn. Bij precisiewerkzaamheden rond bomen of verkeersborden zijn modellen met een trimmerkop handig, die dankzij de trimmerdraad geen beschadigingen veroorzaken aan messen en/of objecten. Voor langdurige werkzaamheden zijn de modellen van lichtgewicht aluminium beter, omdat ze weliswaar robuust zijn maar dankzij hun lage gewicht veel minder krachtinspanning vragen. Ook een ergonomische positionering van de handgreep is belangrijk, om verkeerde houdingen te voorkomen.
Als we naar de herfst kijken, zien we een steeds belangrijkere rol voor batterij-aangedreven bladblazers ontstaan. Ze zijn bijvoorbeeld onmisbaar in het stadspark, om de bladeren onder de bankjes of andere moeilijk toegankelijke plekken naar de weg te blazen, waar ze dan door veegmachines kunnen worden opgepakt. Modellen met verend gemonteerde blowers dempen voor de gebruiker de trillingen aanzienlijk – dit bedraagt bij het ruggedragenmodel van Kärcher 0,8 m/s², en bij vergelijkbare brandstof-aangedreven apparaten 3,5 m/s². Ook zijn er draagbare apparaten met een hangoog, waarmee ze aan een draaggordel kunnen worden gekoppeld en het mogelijk is om langer te werken zonder vermoeid te raken.
Tips voor heggenscharen, hoogsnoeiers en kettingzagen
Bij het snoeien van bomen en struiken moet altijd rekening worden gehouden met de geldende nationale of regionale voorschriften met betrekking tot groeifasen. In het algemeen gesproken is de eenvoudige vorm- en onderhoudssnoei het hele jaar door toegestaan. Ook bij deze werkzaamheden kunnen verschillende eigenschappen van de apparaten het werk verlichten. Zo wordt het bijwerken van de zijkanten van een heg eenvoudiger als de heggenschaar een draaibare handgreep heeft. Ook zijn modellen met een draaggordel of rugdrager voor de accu comfortabel, omdat de gebruiker hierdoor minder gewicht hoeft te vast te houden op of boven de schouderhoogte. Bij het boomonderhoud zijn accu hoogsnoeiers of lichtgewicht multi-tools prettig in gebruik. Bij de hoogsnoeiers zorgt een kleine steek van de ketting voor de vereiste rustige loop. Verlengstukken vergemakkelijken het werk in de kruin van de boom.
Bij een kettingzaag moet erop worden gelet dat het vermogen past bij de taak. Voor het opruimen van stormschade of het kappen van kleinere bomen zijn de modellen geschikt die stukken hout van ca. 30 cm dikte kunnen doorzagen. Hij maakt in vergelijking met de klassieke motorzaag aanzienlijk minder lawaai en tevens is er bij de accuvariant veel minder onderhoud nodig. Nog een voordeel voor de gebruiker: de vervelende trekstarter en het vullen met brandstof van de kettingzaag is dan verleden tijd.
Advies:
Lawaai is niet minder schadelijk voor de gezondheid dan uitlaatgassen. Een batterij-aangedreven kettingzaag produceert 105 dB, een model dat op brandstof werkt 113 dB - het menselijk gehoor registreert een vermindering van het geluidsniveau met 10 dB als half zo luid. Daardoor worden de batterijvarianten vaak meer geaccepteerd en gewaardeerd voor het onderhoud van openbaar groen. Tegelijkertijd blijven ze binnen de wettelijke grenswaarden, zodat de werkzaamheden onder normale omstandigheden zonder onderbrekingen op werkdagen kunnen plaatsvinden.
Gazononderhoud op grote oppervlakken: sikkelmaaier in actie
Bij het onderhoud van openbaar groen speelt het bewerken van gazons een belangrijke rol. Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van de sikkelmaaier. Hij is bijzonder geschikt voor parken, bermen en bij sport- en speelplaatsen, omdat hij goede oppervlakteprestaties levert in combinatie met een verstelbare snijhoogte. Qua uitvoering zijn er verschillende varianten waaruit de gebruiker kan kiezen:
- Frontmaaiers zijn zeer wendbaar en bieden een goed zicht op het aanbouwwerktuig. Het maaidek is makkelijk toegankelijk en snel te bevestigen.
- Middenmaaiers overtuigen door de stabiele rijeigenschappen met gemonteerd maaidek en het compacte systeem. Zo is het eenvoudiger om rechte maaibanen te maken.
- Gazonvegers pakken het snijgoed via een wals van de grond en gooien het vervolgens in een container.
- Graszuigers zijn gekoppeld aan de maaier en zuigen het maaisel via de vacuümblazer in de vuilcontainer.
Advies:
Ongeacht de gewenste maaihoogte en daarmee gepaard gaande maaifrequentie is het belangrijk om niet te kort te maaien. De reden: aan de grasspriet groeien blaadjes, die vocht vanaf de wortel naar de top van de spriet transporteren. Als deze blaadjes niet blijven staan dan sterft het gras af.
Even wat anders: duurzame methodes tegen onkruid
De beste remedie om het woekeren van onkruid tegen te gaan is regelmatig vegen. In stof en vuil nestelen zich namelijk de zaadjes waaruit later paardenbloemen, distels en andere planten opkomen. Als echter regelmatig vegen niet haalbaar is, zijn er verschillende effectieve mogelijkheden om onkruid te bestrijden zonder daarbij chemische middelen te gebruiken.
- Hete lucht: met een gasbrander wordt lucht tot 450 °C verwarmd waarmee de nog niet volgroeide plantjes letterlijk worden uitgedroogd.
- Heet water: het water wordt verhit tot 99 °C waardoor een dieptewerking ontstaat tot aan de wortels, waardoor ook de meer volgroeide planten kunnen worden aangepakt.
- Waterdamp: een alternatief voor heet water, maar dringt echter niet door tot aan de wortel en moet vaker worden herhaald.
- Veegmachine met onkruidbezem: bij flink volgroeide planten worden zeer hoge eisen gesteld aan de belastbaarheid van de bezemarmen en de koppeling tussen het aanbouwwerktuig en het voertuig.
Onkruid verwijderen
Onkruid op effectieve wijze aanpakken is een grote uitdaging voor steden en in de landbouw. Er bestaan weliswaar chemische producten maar deze zijn vaak slecht voor het milieu en kunnen slechts in beperkte mate worden gebruikt in openbare ruimtes. Met heet water kunnen paardenbloemen, distels en vele andere zonder gebruik van herbiciden worden verwijderd: een veilig proces voor milieu en grondoppervlakken.
Even wat anders: veiligheidsstofzuigers tegen de eikenprocessierups
De eikenprocessierups kan een gevaar voor de gezondheid vormen op plaatsen waar mensen wonen. Zijn fijne brandharen kunnen uitslag, ademnood en shockreacties teweegbrengen. Het is weliswaar mogelijk om chemische of biologische tegenmaatregelen te treffen maar vaak wordt daardoor schade toegebracht aan andere, nuttige soorten. Bij een aangetaste boom bij een kleuterschool of in het stadspark moeten de schadelijke dieren echter grondig worden verwijderd.
Een mechanische, milieu- en gebruikersvriendelijke methode is het opnemen van de insekten en de nesten met de geteste en gecertificeerde veiligheidszuigers van stofklasse H. Veiligheidsfiltersets zorgen voor een risicoloze afvoer naar de verbrandingsinstallatie waardoor het probleem voor gemeentes en andere gebruikers zonder al te veel moeite op te lossen is.
Eikenprocessierups bestrijden
Als gevolg van het veranderende klimaat en het ontbreken van natuurlijke vijanden is de eikenprocessierups sinds enkele jaren in opmars. Op plaatsen waar mensen wonen, kan hij door zijn giftige brandharen een gevaar voor de gezondheid vormen. De juiste aanpak bij de bestrijding van het insect is daarom van cruciaal belang. Een methode die veilig is voor zowel het milieu als de gebruiker is het weghalen van de rupsen en hun nesten met de veiligheidsstofzuigers van de stofklasse H.