Conseils sur les taille-haies, les perches d'élagage et les tronçonneuses

En ce qui concerne la taille des bosquets et des arbres, il convient de respecter les réglementations nationales ou régionales en vigueur concernant les phases de croissance, la taille d'entretien et de mise en forme étant normalement autorisée toute l'année. Diverses propriétés de l'appareil peuvent également faciliter ce travail. La coupe des côtés d'une haie est facilitée lorsque le taille-haie a une poignée rotative. De plus, les modèles avec bandoulière ou sac à dos pour les batteries sont confortables car l'utilisateur doit supporter moins de poids à hauteur d'épaule et au-dessus. Pour l'entretien des arbres, les perches d'élagage sans fil ou les outils multifonctions légers sont faciles à utiliser. Un petit pas de chaîne assure la souplesse requise pour les perches d'élagage. Les extensions simplifient l'utilisation dans la cime des arbres.