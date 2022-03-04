Technologie professionnelle pour l'entretien des espaces verts
Tondre les pelouses, aménager les espaces verts, entretenir les haies et les arbres : la liste des tâches en entretien des espaces verts est longue. De puissants outils sans fil sont désormais disponibles sur le marché pour de nombreuses tâches, des débroussailleuses aux perches d'élagage en passant par les taille-haies. En outre, il existe différents types de tondeuses pour véhicules porte-outils, des options durables pour le désherbage et des aspirateurs de sécurité pour lutter contre les processionnaires du chêne.
Pourquoi des outils sans fil pour entretenir les espaces verts ?
Rares sont ceux qui trouve très pratique la manipulation des outils de jardinage à essence - ils sont bruyants, lourds et il faut toujours vérifier que le réservoir est plein. Néanmoins, les outils sans fil du secteur professionnel sont à la peine, car les performances, les temps de fonctionnement et de charge ne correspondaient pas vraiment aux tâches d'entretien des espaces verts. Entre-temps, le développement des batteries a fait de tels progrès que dans de nombreux cas, il est plus facile de travailler avec des alternatives fonctionnant sur batterie.
De nombreuses opérations manuelles ne sont plus nécessaires, les coûts de fonctionnement sont ainsi réduits
Pour la période de croissance qui va du printemps à l'automne, les débroussailleuses, taille-haies ou tondeuses à gazon sont indispensables pour l'entretien des espaces verts. Dans le cas des modèles à essence, quelques étapes sont nécessaires avant de pouvoir les utiliser. Avant utilisation, il faut vérifier qu'il y a suffisamment de carburant. Il y a toujours un risque de panne d'essence et ravitailler l'appareil lorsqu'il est chaud est désagréable. Les frais d'entretien résultent de la consommation continue d'essence ainsi que des travaux de maintenance et des pièces de rechange.
En revanche, les outils sans fil sont plus pratiques :
- Si une plateforme de batterie universelle est utilisée pour tous les modèles, tout ce dont vous avez besoin est un nombre suffisant de batteries identiques.
- Grâce à la technologie lithium-ion, il n'y a pas d'autodécharge pendant le stockage.
- Les temps de préparation sont presque nuls, une batterie vide est remplacée par une batterie pleine.
- Les outils sans fil nécessitent peu d'entretien, ainsi les dépenses et coûts liés au service client régulier sont inférieurs à ceux des modèles à essence.
En raison de la méthode de travail plus efficace et des coûts de fonctionnement inférieurs, les prix plus élevés à l'achat sont généralement amortis très rapidement.
Où les outils sans fil marquent des points avec quelles propriétés
Les outils de jardin sans fil présentent de nombreux avantages, en particulier dans les centres-villes ou dans les zones sensibles au bruit - par exemple autour des écoles, des jardins d'enfants, des hôpitaux ou des complexes résidentiels. Cela est valable également pour la gestion de surfaces moyennes à grandes. Cependant, les appareils doivent avoir les propriétés souhaitées pour l'application prévue.
Conseils pour choisir une tondeuse
Dans le cas d'une tondeuse à gazon, l'unité de base doit être utilisable avec un sac de ramassage et avoir également une fonction mulching et une éjection latérale/arrière. Si vous devez souvent travailler sur des pentes ou sur des surfaces inégales, il est préférable d'utiliser un modèle avec un entraînement des deux côtés, ce qui vous permet de rester sur une voie droite. Un réglage central de la hauteur de coupe garantit que la tondeuse peut être utilisée de différentes manières, même dans des conditions difficiles. Afin de réduire les contraintes physiques et de permettre un travail ergonomique, l'appareil doit fonctionner de façon silencieuse et avec peu de vibrations.
Conseils concernant les débroussailleuses et les souffleurs de feuilles
Les débroussailleuses à lame sont idéales pour enlever les fourrés ou les herbes plus hautes et pour tondre les pentes raides. Les lames aiguisées des deux côtés permettent de tourner la lame et donc de prolonger sa durée de vie. Pour les travaux de précision autour des arbres ou des panneaux de signalisation, les modèles avec tête de coupe sont utiles, car le fil de coupe ne cause aucun dommage sur les lames et/ou objets. Pour un travail plus long, les modèles légers en aluminium sont mieux adaptés, car ils sont robustes mais nécessitent moins d'efforts en raison de leur poids inférieur. Le positionnement ergonomique de la poignée est également important pour éviter une mauvaise posture.
À l'automne, on voit que les souffleurs de feuilles sans fil gagnent du terrain. Ils sont indispensables dans les parcs des villes, par exemple pour mettre les feuilles situées sous les bancs de parc ou dans d'autres endroits difficiles d'accès sur le chemin, où elles peuvent ensuite être ramassées par des balayeuses mécaniques. Les modèles avec ventilateurs à ressort amortissent fortement les vibrations pour l'utilisateur - le modèle sac à dos Kärcher fait 0,8 m/s2, les appareils fonctionnant au carburant comparables font 3,5 m/s2. Il existe également des appareils portatifs avec un œillet permettant de fixer une sangle de transport et donc de travailler sans fatigue.
Conseils sur les taille-haies, les perches d'élagage et les tronçonneuses
En ce qui concerne la taille des bosquets et des arbres, il convient de respecter les réglementations nationales ou régionales en vigueur concernant les phases de croissance, la taille d'entretien et de mise en forme étant normalement autorisée toute l'année. Diverses propriétés de l'appareil peuvent également faciliter ce travail. La coupe des côtés d'une haie est facilitée lorsque le taille-haie a une poignée rotative. De plus, les modèles avec bandoulière ou sac à dos pour les batteries sont confortables car l'utilisateur doit supporter moins de poids à hauteur d'épaule et au-dessus. Pour l'entretien des arbres, les perches d'élagage sans fil ou les outils multifonctions légers sont faciles à utiliser. Un petit pas de chaîne assure la souplesse requise pour les perches d'élagage. Les extensions simplifient l'utilisation dans la cime des arbres.
Avec une tronçonneuse, il est important de s'assurer que les performances correspondent à la tâche. Si vous souhaitez éliminer les dommages causés par une tempête ou abattre des arbres plus petits, des modèles capables de couper des morceaux de bois d'environ 30 centimètres d'épaisseur conviennent. La pollution sonore est nettement inférieure à celle de la tronçonneuse classique et les frais de maintenance pour la variante sans fil sont bien moindres. Autre avantage pour l'utilisateur : l'accélération pénible de la tronçonneuse et le plein de carburant ne sont plus nécessaires.
Conseil :
Le bruit n'est pas moins nocif pour la santé que les gaz d'échappement. Une tronçonneuse sans fil émet 105 dB, le modèle à essence 113 dB - pour l'oreille humaine, 10 dB de moins correspond à une perception du bruit deux fois moins forte. Ainsi, les variantes sans fil sont souvent plus acceptables et appréciées pour l'entretien des espaces verts. De plus, elles sont dans les limites légales, ainsi le travail peut normalement avoir lieu les jours ouvrables sans interruption.
Entretien de pelouse sur de grandes surfaces : les plateaux de tonte en action
Dans le domaine de l'entretien des espaces verts, l'entretien des pelouses occupe une place importante. Des plateaux de tonte sont souvent utilisés. Ils conviennent très bien pour les parcs, les accotements ainsi que les terrains de sport et de jeux, car ils offrent un rendement surfacique élevé et une hauteur de coupe réglable. En ce qui concerne la conception, il existe différentes variantes parmi lesquelles l'utilisateur peut choisir la bonne option :
- les faucheuses frontales sont très agiles et offrent une bonne vue sur l'accessoire. Le plateau de tonte est facile d'accès et rapide à monter.
- Les tondeuses de taille moyenne impressionnent par leur maniabilité inchangée avec le plateau monté et la petite taille du système. Ainsi, les traces de coupe droites sont plus faciles à réaliser.
- Les balayeuses à gazon ramassent les déchets de tonte du sol au moyen d'un rouleau puis les projettent par-dessus ce dernier jusque dans un réservoir.
- Les aspirateurs à gazon sont reliés à la tondeuse et aspirent les déchets de coupe dans la cuve à déchets via un souffleur à vide.
Conseil :
Indépendamment de la hauteur de coupe souhaitée et de la fréquence de coupe associée, il est important de ne pas tondre trop bas. La raison : les feuilles poussent sur le brin d'herbe et transportent l'humidité de la racine à l'extrémité du brin. Si ces feuilles disparaissent, l'herbe meurt.
Parenthèse : méthodes durables contre les mauvaises herbes
Un balayage régulier est la méthode la plus efficace pour empêcher la propagation des mauvaises herbes - parce que les graines nichent dans la poussière et la saleté, d'où germeront plus tard les pissenlits, les chardons, etc. Cependant, si un balayage régulier n'est pas possible pour des raisons de ressources, il existe plusieurs moyens efficaces de lutter contre les mauvaises herbes sans produits chimiques.
- Air chaud : l'air est chauffé à 450 °C à l'aide d'un brûleur à gaz, et les plantes qui n'ont pas encore poussé sont littéralement séchées.
- Eau chaude : elle est chauffée à des températures allant jusqu'à 99 °C et fait effet jusqu'aux racines, ce qui peut également détruire les plantes qui ont grandi.
- Vapeur : alternative à l'eau chaude, mais elle ne pénètre pas jusqu'à la racine et doit être répétée plus souvent.
- Balayeuse mécanique avec brosse à mauvaises herbes : dans le cas de plantes très hautes, les exigences en matière de capacité de charge des bras de balayage et de connexion entre l'accessoire et le véhicule sont très élevées.
Retirer les mauvaises herbes
La lutte efficace contre les mauvaises herbes représente un grand défi pour les communes et le secteur agricole. S'il est vrai qu'il existe des produits chimiques, ces derniers sont toutefois souvent polluants et leur utilisation dans le domaine public est réglementée. L'eau chaude permet d'éliminer pissenlit, chardons et autres sans le moindre herbicide – un procédé qui protège l'environnement et les surfaces.
Parenthèse : les aspirateurs de sécurité contre les processionnaires du chêne
La chenille processionnaire du chêne peut devenir un risque sanitaire partout où vivent des personnes. Ses poils fins et urticants peuvent déclencher des éruptions cutanées, un essoufflement et des réactions de choc anaphylactique. Des contre-mesures chimiques ou biologiques sont, certes, réalisables mais elles entraînent souvent aussi des préjudices pour d'autres espèces. Un arbre infecté dans une cour de maternelle ou dans le parc d'une ville doit cependant être entièrement débarrassé des parasites.
Une autre méthode mécanique, écologique et sans risque pour l'utilisateur consiste à ramasser les insectes et les nids à l'aide des aspirateurs de sécurité contrôlés et certifiés de la classe de poussière H. Les ensembles de filtres de sécurité permettent une élimination sûre jusqu'à l'usine d'incinération et permettent de résoudre le problème pour les municipalités et les autres utilisateurs sans grand effort.
Lutte contre les processionnaires du chêne
À cause du changement climatique et à défaut d'avoir des prédateurs naturels, la colonisation par les chenilles processionnaires du chêne est depuis quelques années en pleine progression. Partout où vivent des êtres humains, elles peuvent devenir un risque pour la santé à cause de leurs poils urticants très toxiques. Il est par conséquent primordial d'appliquer d'emblée des mesures efficaces pour lutter contre ces insectes. Une méthode écologique et sans risque pour l'utilisateur consiste à ramasser les chenilles et leurs nids au moyen d'aspirateurs de sécurité de la classe de poussières H.