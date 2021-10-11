Conseils pour le nettoyage et l’entretien autour de la maison

Quand on a un jardin, il y a toujours beaucoup de choses à faire : au printemps, vous devez retirer les traces laissées par l’hiver sur la terrasse, dans l’entrée et dans les allées. En été, vous devez arroser les plantes, tondre régulièrement la pelouse, mais également tailler les haies, les arbres et les arbustes. À l’automne, vous devez préparer le jardin pour l’hiver, retirer les feuilles et entreposer le mobilier de jardin. En outre, vos véhicules méritent eux aussi un entretien régulier, que vous ayez un vélo, une moto, une voiture ou un camping-car.

Voici quelques conseils pratiques pour vous faciliter la tâche.