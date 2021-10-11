Astuces de Nettoyage et Entretien pour la maison et le jardin

Selon une étude mondiale sur les pratiques de nettoyage commandée par Kärcher, le temps moyen hebdomadaire consacré par une personne au nettoyage est de 3 heures 20. Un appareil de nettoyage ou une recette maison sont souvent utilisés à cet effet. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, des conseils de bonne utilisation accélèrent le travail et dégagent du temps pour profiter des bonnes choses de la vie.

Conseils de nettoyage de Kärcher pour une maison propre

Espace intérieur

Conseils pour lutter contre la saleté dans votre foyer

Nettoyage de la cuisine, de la salle de bains, des espaces de vie – le ménage ne se limite pas au grand nettoyage de printemps. Car, au fil du temps, la saleté s'insinue dans votre foyer : taches sur le sol, les tissus d'ameublement et les moquettes. Pollen, poussière et traces sur les vitres. Résidus alimentaires et résidus de graisse dans la cuisine. Calcaire et résidus de savon dans la salle de bains. Mais avec quelques astuces, les bons appareils de nettoyage, détergents et recettes maison, la saleté peut être éliminée rapidement et la maison retrouve propreté et hygiène.

Nettoyage de la salle de bains avec les conseils de Kärcher
Nettoyage de la cuisine avec les conseils de Kärcher
Nettoyage des espaces de vie avec les conseils de Kärcher
Nettoyage des vitres avec les conseils de Kärcher
Nettoyage du parquet et du stratifié avec les conseils de Kärcher
Nettoyage des moquettes avec les conseils de Kärcher
Nettoyage du carrelage avec les conseils de Kärcher
Nettoyage du PVC et du linoléum avec les conseils de Kärcher
Nettoyage des tissus d'ameublement avec les conseils de Kärcher

Espace extérieur

Conseils pour le nettoyage et l’entretien autour de la maison

Quand on a un jardin, il y a toujours beaucoup de choses à faire : au printemps, vous devez retirer les traces laissées par l’hiver sur la terrasse, dans l’entrée et dans les allées. En été, vous devez arroser les plantes, tondre régulièrement la pelouse, mais également tailler les haies, les arbres et les arbustes. À l’automne, vous devez préparer le jardin pour l’hiver, retirer les feuilles et entreposer le mobilier de jardin. En outre, vos véhicules méritent eux aussi un entretien régulier, que vous ayez un vélo, une moto, une voiture ou un camping-car. 

Voici quelques conseils pratiques pour vous faciliter la tâche.

Conseils Kärcher: nettoyer une terrasse en bois
Conseils Kärcher: nettoyer les poubelles
Conseils Kärcher: Nettoyer les dalles de terrasse
Conseils Kärcher: Nettoyer le garage
Conseils Kärcher: Nettoyer les pavés
Conseils Kärcher: Nettoyer sa véranda
Kärcher: conseils pour le bricolage
Conseils Kärcher: nettoyer le matériel de camping
Conseils Kärcher: nettoyer les gouttières
Conseils Kärcher: enlever la mousse
Conseils Kärcher: nettoyer le barbecue
Conseils Kärcher: enlever les mauvaises herbes

Nettoyage et entretien des véhicules

Conseils Kärcher: entretien de la voiture
Conseils Kärcher: nettoyer les jantes
Conseils Kärcher: laver une voiture
Conseils Kärcher: nettoyer un vélo
Conseils Kärcher: Nettoyer son camping-car
Conseils Kärcher: nettoyer sa moto

Entretien du jardin

Conseils de Kärcher : travaux d’entretien du jardin
Conseils de Kärcher : Tondre la pelouse
Conseils de Kärcher : Tailler une haie
Conseils de Kärcher : Taille des arbres
Conseils de Kärcher : Retirer les feuilles mortes
Conseils de Kärcher : Nettoyage de bassin