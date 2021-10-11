Astuces de Nettoyage et Entretien pour la maison et le jardin
Selon une étude mondiale sur les pratiques de nettoyage commandée par Kärcher, le temps moyen hebdomadaire consacré par une personne au nettoyage est de 3 heures 20. Un appareil de nettoyage ou une recette maison sont souvent utilisés à cet effet. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, des conseils de bonne utilisation accélèrent le travail et dégagent du temps pour profiter des bonnes choses de la vie.
Espace intérieur
Conseils pour lutter contre la saleté dans votre foyer
Nettoyage de la cuisine, de la salle de bains, des espaces de vie – le ménage ne se limite pas au grand nettoyage de printemps. Car, au fil du temps, la saleté s'insinue dans votre foyer : taches sur le sol, les tissus d'ameublement et les moquettes. Pollen, poussière et traces sur les vitres. Résidus alimentaires et résidus de graisse dans la cuisine. Calcaire et résidus de savon dans la salle de bains. Mais avec quelques astuces, les bons appareils de nettoyage, détergents et recettes maison, la saleté peut être éliminée rapidement et la maison retrouve propreté et hygiène.
Espace extérieur
Conseils pour le nettoyage et l’entretien autour de la maison
Quand on a un jardin, il y a toujours beaucoup de choses à faire : au printemps, vous devez retirer les traces laissées par l’hiver sur la terrasse, dans l’entrée et dans les allées. En été, vous devez arroser les plantes, tondre régulièrement la pelouse, mais également tailler les haies, les arbres et les arbustes. À l’automne, vous devez préparer le jardin pour l’hiver, retirer les feuilles et entreposer le mobilier de jardin. En outre, vos véhicules méritent eux aussi un entretien régulier, que vous ayez un vélo, une moto, une voiture ou un camping-car.
Voici quelques conseils pratiques pour vous faciliter la tâche.