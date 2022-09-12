RÉNOVER ET DÉCORER PROPREMENT : CONSEILS PRATIQUES POUR LE BRICOLAGE
Rien n’est plus agréable que de créer quelque chose de ses propres mains ! La saison du bricolage commence au printemps, lorsque le soleil commence à pointer le bout de son nez. Si vous travaillez dans votre maison ou jardin, vous le savez déjà : les projets de bricolage sont souvent synonymes de saleté et de poussière. Grâce à ces conseils, votre espace de travail sera de nouveau propre en un rien de temps.
Garder son espace de travail propre durant le bricolage
Difficile de laisser son espace de travail propre lorsqu’on bricole. Car le bricolage, c’est aussi et surtout beaucoup de saleté et de poussière. Il n’est donc pas étonnant qu’il faille procéder à un nettoyage en profondeur après des travaux de rénovation. C’est particulièrement important pour les personnes allergiques. Lors de travaux de rénovation importants, de nombreux bricoleurs ont recours aux aspirateurs du commerce. Mais ils atteignent rapidement leurs limites en raison de la saleté importante et de la quantité de poussière. Pour nettoyer rapidement ou pour éviter la poussière durant les travaux de bricolage, un aspirateur eau et poussières est le meilleur choix.
Bricolage dans le jardin : redonner de l’éclat à son extérieur
La nature sort de son sommeil hivernal au printemps. C’est alors le moment parfait pour réaménager le jardin et pour bricoler ! Vous pouvez en profiter pour rafraîchir votre terrasse, vos parterres de fleurs et de légumes ou encore vos meubles de jardin. C’est là qu’intervient l’entretien du jardin.
Après avoir débarrassé les chemins autour de la maison des feuilles mortes et de la saleté, nettoyé la terrasse et entretenu la pelouse, vous pouvez enfin vous consacrer à vos projets de bricolage. Il existe de nombreuses façons d’améliorer son jardin, même s’il est souvent conseillé d’agrandir l’espace extérieur de sa maison avec des pièces fabriquées artisanalement. Une tendance qui s’est imposée ces dernières années est celle des parterres de fleurs en pierre ou en bois à construire soi-même. En effet, les plates-bandes et les jardinières surélevées sont non seulement pratiques et esthétiques, elles permettent également de planter des plantes là où la qualité du sol n’est pas optimale. Mais les meubles de terrasse neufs et faits maison font sans aucun doute partie des projets les plus appréciés en matière de bricolage.
Conseil
À la recherche d’un aspirateur pour la poussière de bois ou de pierre ? Tournez-vous vers un aspirateur eau et poussières afin de nettoyer efficacement la sciure. Cet appareil permet également d’aspirer les liquides et les saletés humides lors de la plantation de massifs ou de jardinières, par exemple. Ces aspirateurs sont disponibles avec ou sans fil. Les appareils sans fil avec batterie ne nécessitent pas de prise électrique et offrent aux propriétaires plus de liberté et de flexibilité. Pour les grandes surfaces, une balayeuse convient pour enlever rapidement et sans effort les pétales, le sable, la terre ou les feuilles mortes.
Travaux de rénovation dans la maison : éviter la poussière efficacement
Le bricolage ne se limite cependant pas à l’extérieur de la maison : il est bien entendu possible de bricoler aussi à l’intérieur. Vous pourriez avoir envie d’installer une nouvelle cuisine, un nouveau carrelage dans la salle de bains ou de carrément modifier la répartition des pièces pour une rénovation complète. Peu importe ce que vous décidez d’entreprendre en matière de bricolage, une chose est sûre : vous devrez peindre et percer.
Les transformations ou les travaux de rénovation importants dans la maison génèrent de nombreux déchets de construction, par exemple suite à la démolition de vieux murs ou au perçage. Pour nettoyer votre espace de vie, il faut d’abord retirer le plus gros des gravats à la main ou à l’aide d’une pelle à poussière après les travaux de bricolage. Pour éliminer efficacement et en peu de temps la poussière fine et la poussière de béton, il est préférable d’utiliser un aspirateur eau et poussières avec sac filtrant. Ainsi, l’aspiration des déchets de construction et de rénovation tels que le crépi, le ciment ou les morceaux de briques devient particulièrement simple. Même la saleté humide qui peut se former lors du décollage de papiers peints ne pose aucun problème à l’aspirateur.
L’aspirateur eau et poussières est l’aspirateur parfait pour le bricolage et peut vous éviter un nettoyage de fond coûteux une fois les travaux terminés. Les nombreux accessoires de l’appareil permettent en effet d’éviter la poussière en amont. Pour certains projets, comme la pose d’un nouveau rail lumineux au plafond, le recouvrement des meubles et le nettoyage peuvent prendre plus de temps que le bricolage lui-même. Les collecteurs de poussières de perçage vous font gagner du temps : il faut juste raccorder l’accessoire au flexible d’aspiration. Pour recueillir la poussière de perçage, il suffit de placer l’accessoire à l’endroit souhaité sur le mur ou le plafond et de mettre l’aspirateur en marche. Grâce à la pression, le collecteur de poussières de perçage reste bien en place. Il est maintenant possible de percer sans poussière et sans résidus, car la poussière de perçage est immédiatement collectée par l’aspirateur eau et poussières. Conseil : il est conseillé de faire tourner l’aspirateur encore quelques instants après le perçage. Cela permet d’éviter que l’excédent de poussière ne tombe.
Nettoyer le garage, l’atelier et la remise après le bricolage
Pour les bricoleurs, un atelier adapté est essentiel. Celui-ci permet non seulement de ranger en toute sécurité les outils, appareils ou matériaux de construction, mais aussi de travailler en toute tranquillité. Il n’est donc pas étonnant que de nombreux propriétaires disposent d’une pièce séparée à cet effet dans leur maison. En revanche, pour ceux qui ont un peu moins de place ou qui ne bricolent que de temps en temps, le garage est généralement le lieu de retraite idéal. Si la voiture est garée à l’extérieur, les bricoleurs ont suffisamment de place, de calme et de prises électriques pour s’attaquer à leurs projets. Mais comment lutter efficacement contre la poussière ? Et comment nettoyer ensuite le garage ?
Là encore, l’aspirateur eau et poussières est un aspirateur d’atelier idéal. Si vous coupez du bois ou de la pierre dans le garage et que vous souhaitez éviter la poussière, vous pouvez l’utiliser directement pendant le travail. Les modèles avec prise de courant intégrée offrent une flexibilité supplémentaire. Les tronçonneuses ou les scies circulaires, les fraiseuses et les meuleuses peuvent être branchées directement sur l’appareil dans le cas d’aspirateurs eau et poussières avec prise électrique. L’aspirateur s’allume et s’éteint automatiquement via l’outil électrique et la saleté produite lors du rabotage, du sciage ou du ponçage est directement aspirée. En même temps, l’appareil convient parfaitement pour l’aspiration de la poussière de bois. Pour que l’aspirateur eau et poussières aspire correctement les poussières fines, il suffit d’utiliser un sac filtrant.
Conseil
Si vous êtes déjà en train de nettoyer votre garage, vous pouvez également nettoyer votre voiture. Il existe de nombreux accessoires pour le nettoyage des voitures, qui permettent d’aspirer les tapis de sol ainsi que les petites surfaces de rangement avec l’aspirateur eau et poussière et d’assurer la propreté entre les sièges.
Nettoyer un abri de jardin
Au lieu de travailler dans le garage, les bricoleurs particulièrement ambitieux ont leur propre petit atelier dans la remise ou la cabane de jardin. On peut généralement y installer sans problème un établi pour les petits et grands travaux de la maison et du jardin. Si vous possédez une telle remise, vous savez que le désordre y trouve souvent sa place. Comme il y a souvent beaucoup d’appareils et d’outils qui ne sont pas utilisés en permanence, la saleté, la poussière ou même des parasites tels que les coléoptères, les fourmis ou les araignées s’y accumulent volontiers. C’est pourquoi il est recommandé de nettoyer régulièrement l’atelier, surtout après des travaux de bricolage très importants.
Dans un premier temps, réfléchissez à l’organisation de l’atelier. Des étagères et des supports sur les murs permettent non seulement de mettre de l’ordre, mais facilitent aussi grandement le nettoyage de l’atelier. Les bricoleurs amateurs ont tout intérêt à faire le tri avant de procéder à un nettoyage en profondeur de la remise. Les petits espaces dans l’atelier peuvent être facilement traités à l’aide d’un aspirateur eau et poussières. Il suffit pour cela de raccorder un flexible d’aspiration normal, de mettre l’aspirateur en marche et de passer l’aspirateur entre les supports, les étagères ou les outils.
Ne vous inquiétez pas si des vis ou des clous se cachent dans les interstices. Grâce à sa grande résistance et à des flexibles d’aspiration spéciaux de différentes tailles, l’aspirateur eau et poussières permet d’éliminer rapidement les matériaux volumineux et pointus sans endommager l’appareil. Mais l’aspirateur pour atelier permet également de traiter les grandes surfaces entre les scies circulaires ou les établis. En effet, la plupart des modèles sont dotés d’une fonction de soufflerie et peuvent donc non seulement aspirer la saleté, mais aussi enlever efficacement les copeaux de bois et autres saletés des moindres interstices grâce à un puissant flux d’air.