Travaux de rénovation dans la maison : éviter la poussière efficacement

Le bricolage ne se limite cependant pas à l’extérieur de la maison : il est bien entendu possible de bricoler aussi à l’intérieur. Vous pourriez avoir envie d’installer une nouvelle cuisine, un nouveau carrelage dans la salle de bains ou de carrément modifier la répartition des pièces pour une rénovation complète. Peu importe ce que vous décidez d’entreprendre en matière de bricolage, une chose est sûre : vous devrez peindre et percer.

Les transformations ou les travaux de rénovation importants dans la maison génèrent de nombreux déchets de construction, par exemple suite à la démolition de vieux murs ou au perçage. Pour nettoyer votre espace de vie, il faut d’abord retirer le plus gros des gravats à la main ou à l’aide d’une pelle à poussière après les travaux de bricolage. Pour éliminer efficacement et en peu de temps la poussière fine et la poussière de béton, il est préférable d’utiliser un aspirateur eau et poussières avec sac filtrant. Ainsi, l’aspiration des déchets de construction et de rénovation tels que le crépi, le ciment ou les morceaux de briques devient particulièrement simple. Même la saleté humide qui peut se former lors du décollage de papiers peints ne pose aucun problème à l’aspirateur.

L’aspirateur eau et poussières est l’aspirateur parfait pour le bricolage et peut vous éviter un nettoyage de fond coûteux une fois les travaux terminés. Les nombreux accessoires de l’appareil permettent en effet d’éviter la poussière en amont. Pour certains projets, comme la pose d’un nouveau rail lumineux au plafond, le recouvrement des meubles et le nettoyage peuvent prendre plus de temps que le bricolage lui-même. Les collecteurs de poussières de perçage vous font gagner du temps : il faut juste raccorder l’accessoire au flexible d’aspiration. Pour recueillir la poussière de perçage, il suffit de placer l’accessoire à l’endroit souhaité sur le mur ou le plafond et de mettre l’aspirateur en marche. Grâce à la pression, le collecteur de poussières de perçage reste bien en place. Il est maintenant possible de percer sans poussière et sans résidus, car la poussière de perçage est immédiatement collectée par l’aspirateur eau et poussières. Conseil : il est conseillé de faire tourner l’aspirateur encore quelques instants après le perçage. Cela permet d’éviter que l’excédent de poussière ne tombe.