Entretien de la voiture : conseils pour l'intérieur et l'extérieur
Si vous souhaitez profiter longtemps de votre voiture, vous devez en prendre soin. Bien entretenir sa voiture ne signifie pas seulement la laver régulièrement, mais aussi s’occuper de la peinture et de la carrosserie et maintenir l’intérieur propre. Tout ce qu’il faut, c’est un peu de temps, des appareils de nettoyage adaptés et de bons produits d’entretien. Vous trouverez ici les meilleurs conseils pour l’entretien de votre voiture.
Entretenir sa voiture, c’est préserver sa valeur
L’entretien d’une voiture ne permet pas seulement de maintenir son aspect intérieur et extérieur. Au-delà de considérations esthétiques, un entretien soigneux permet également de préserver la valeur du véhicule. Vernir régulièrement sa voiture la protège, par exemple, contre les dommages causés par les intempéries, le sel et la saleté en hiver ou le pollen et les insectes en été. De plus, cela permet de prévenir la rouille qui rend les surfaces poreuses et endommage la voiture à long terme.
Nettoyage de la voiture
Avant de procéder à l’entretien de la peinture, des sièges en tissu ou en cuir, des surfaces en plastique, en verre et en métal, il convient de nettoyer la voiture en profondeur. L’extérieur et l’intérieur sont tous deux importants. Surtout n’attendez pas que l’extérieur soit trop sale avant de le nettoyer. Un lavage régulier est en principe bénéfique pour le véhicule, que ce soit dans une station de lavage ou à la maison avec un nettoyeur haute pression et les accessoires correspondants. L’intérieur doit également être nettoyé régulièrement, de préférence avec un aspirateur eau et poussières, un chiffon doux et des produits de nettoyage adaptés aux différentes surfaces. N’oubliez pas les jantes qui retrouveront tout leur éclat à l’aide d’un nettoyeur haute pression et d’un nettoyant pour jantes. La fréquence de nettoyage du véhicule ne dépend pas uniquement du degré de saleté, mais aussi de vos exigences personnelles en matière de propreté. En principe, il est toutefois recommandé d’apporter un soin particulier à sa voiture en hiver, car le froid, la glace et le sel peuvent endommager les vitres et la carrosserie, sans parler de la peinture de la voiture.
Avec les bons appareils, produits de nettoyage et conseils d’utilisation, votre voiture sera parfaitement propre. Cela permettra de la préparer de manière optimale à l’utilisation de produits d’entretien pour le polissage et l’entretien de la peinture et des surfaces :
Entretien de l’intérieur de la voiture
Lors de l’entretien de votre voiture, il faut s’attaquer aux différentes surfaces de l’intérieur du véhicule une fois l’habitacle aspiré et les tableaux de bord dépoussiérés. Un nettoyant spécial habitacle permet de retirer les taches de café séché, de graisse ou de crème solaire des matières plastiques, du caoutchouc ou des textiles. De plus, les odeurs désagréables sont éliminées et la couleur et les fibres des rembourrages sont rafraîchies. Un autre avantage des nettoyants spécial habitacle est qu’ils contribuent à réduire les salissures ultérieures, ce qui facilitera le nettoyage dans le futur.
Conseils
Lors de l’achat d’un nettoyant spécial habitacle, il faut faire attention aux surfaces sur lesquelles il peut être utilisé. Ainsi, un produit permet souvent de nettoyer tout l’habitacle, y compris les sièges. La prudence est toutefois de mise pour les sièges de qualité en cuir véritable. Le cuir ne doit être nettoyé qu’une à deux fois par an et doit toujours être traité avec un produit d’entretien spécial pour cuir, regraissant, afin de préserver son aspect.
Si vous n’avez pas de nettoyant spécial habitacle sous la main, vous pouvez utiliser de l’eau chaude avec un peu de liquide vaisselle pour nettoyer les tableaux de bord et les sièges. Il suffit d’essuyer les surfaces avec un chiffon humide et de les sécher ensuite avec un chiffon sec en coton ou en microfibres, afin que l’humidité ne puisse pas pénétrer dans les composants électroniques. Cette méthode n’offre toutefois pas d’effet antistatique et ne permet pas de limiter le retour de la saleté.
Avec le temps, il peut arriver que de légères rayures apparaissent sur le tableau de bord ou les revêtements de portes. Les matériaux lisses, hydrofuges et résistants aux salissures devraient donc idéalement être traités avec un rénovateur de tableau de bord après le nettoyage : il suffit de vaporiser le produit, de laisser agir brièvement et de polir si nécessaire. Cela permet d’éliminer les dommages superficiels tout en renouvelant la couleur et la brillance. Votre tableau de bord aura l’air comme neuf.
Lors de l’entretien d’une voiture neuve ou plus âgée, il existe une astuce pour neutraliser les mauvaises odeurs dans l’habitacle : il suffit de placer un récipient contenant des grains de café dans l’espace réservé aux pieds. Le café lie l’humidité et absorbe les odeurs. On obtient le même effet avec du riz ou de la farine.
Assurer une bonne visibilité
Elles sont particulièrement visibles les jours de soleil : les empreintes digitales et les traces sur les fenêtres et miroirs. Elles sont non seulement inesthétiques, mais gênent également la visibilité au volant. Il ne faut donc pas oublier les vitres lors de l’entretien de la voiture et les nettoyer aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de la voiture. Pour ce faire, vaporisez généreusement un nettoyant spécial pare-brise et éliminez toutes les taches et traces à l’aide d’un chiffon doux et non pelucheux. Appliquez ensuite le produit de nettoyage sur les vitres extérieures et les rétroviseurs et enlevez les saletés à l’aide d’un chiffon doux en microfibres.
Conseil
Le kit de nettoyage pare-brise et vitres pour le dégivreur de pare-brise sur batterie permet de venir à bout des saletés tenaces sur les vitres arrière, avant et latérales en un rien de temps et sans aucun effort.
Au cours des différentes saisons, de nouvelles saletés se déposent régulièrement sur le pare-brise et la vitre arrière. En été, il s’agit souvent d’insectes. Les jours de pluie, les véhicules qui vous précèdent et la chaussée mouillée projettent de la boue. En hiver, le sel et la neige fondue atterrissent sur les vitres. Pour conserver une bonne visibilité, il convient de contrôler régulièrement votre lave-glace et de faire le plein d’eau et de nettoyant pour pare-brise si nécessaire. Pour cela, les nettoyants pour vitres concentrés spécialement conçus pour l’été ou l’hiver sont les plus adaptés. Le liquide lave-glace concentré spécial été agit activement contre les saletés dues aux insectes et autres, le liquide lave-glace spécial hiver est également un antigel qui empêche le pare-brise et les lave-phares de geler. Mélangez le produit avec de l’eau dans les proportions indiquées et versez le tout dans le réservoir.
Entretenir les joints en caoutchouc
L’entretien de la voiture concerne aussi les joints. Les joints en caoutchouc de votre voiture, par exemple au niveau des portes ou du coffre, sont soumis à rude épreuve, surtout en hiver, à cause du froid, de la glace, de la neige et du sel. Pour éviter qu’ils ne deviennent cassants et ne perdent leur étanchéité, il faut les nettoyer avec un produit d’entretien pour caoutchouc. Cela permet également d’éviter que les portes ne collent en été, lors des fortes chaleurs. Il faut toutefois veiller à ce que le produit ne se répande pas sur la peinture, car il peut y laisser des taches tenaces. Si vous n’avez pas de produit d’entretien spécial sous la main, vous pouvez aussi utiliser de la vaseline disponible dans le commerce.
Réparer et polir la peinture
Enfin, les guides d’entretien de voiture recommande de consacrer du temps à la peinture : les éraflures sont ennuyeuses et se remarquent au soleil, surtout sur les peintures foncées. Ces fines lignes apparaissent souvent durant le nettoyage, lorsque de petites particules de saleté sont frottées sur la carrosserie avec des brosses ou des éponges. Un polish micro-rayures permet cependant de les éliminer sans problème. Le polissage permet de nettoyer la peinture tout en la faisant briller. Le meilleur résultat est obtenu en appliquant le produit à l’aide d’un chiffon doux ou un morceau de coton avec des mouvements circulaires et en polissant légèrement avec un chiffon propre après une courte phase de séchage. La peinture brille de nouveau, mais ce n’est pas tout : le produit la protège des intempéries, des rayons UV, de la saleté et du sel.
Les rayures profondes qui ne peuvent plus être éliminées avec un polish micro-rayures peuvent être réparées avec un stylo de retouche de la couleur de la voiture et scellées avec un vernis transparent. En règle générale, il est possible de commander n’importe quelle couleur et finition de peinture, c’est-à-dire métallisée, unie ou mate, auprès du constructeur automobile. Il est cependant conseiller de faire réparer des dommages importants sur la carrosserie par des professionnels, par exemple dans des ateliers proposant le Smart Repair, c’est-à-dire des méthodes de réparation permettant d’éliminer les petits dommages sur les carrosseries. Les techniques de débosselage qui préservent la peinture ou de vernissage ponctuelles sont généralement moins chères et plus rapides que les réparations traditionnelles qui impliquent le remplacement de pièces entières. Elles permettent de redonner de la valeur à une voiture, ce qui est notamment intéressant avant la vente d’un véhicule ou la restitution d’une voiture en leasing.