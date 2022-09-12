Nettoyage de la voiture

Avant de procéder à l’entretien de la peinture, des sièges en tissu ou en cuir, des surfaces en plastique, en verre et en métal, il convient de nettoyer la voiture en profondeur. L’extérieur et l’intérieur sont tous deux importants. Surtout n’attendez pas que l’extérieur soit trop sale avant de le nettoyer. Un lavage régulier est en principe bénéfique pour le véhicule, que ce soit dans une station de lavage ou à la maison avec un nettoyeur haute pression et les accessoires correspondants. L’intérieur doit également être nettoyé régulièrement, de préférence avec un aspirateur eau et poussières, un chiffon doux et des produits de nettoyage adaptés aux différentes surfaces. N’oubliez pas les jantes qui retrouveront tout leur éclat à l’aide d’un nettoyeur haute pression et d’un nettoyant pour jantes. La fréquence de nettoyage du véhicule ne dépend pas uniquement du degré de saleté, mais aussi de vos exigences personnelles en matière de propreté. En principe, il est toutefois recommandé d’apporter un soin particulier à sa voiture en hiver, car le froid, la glace et le sel peuvent endommager les vitres et la carrosserie, sans parler de la peinture de la voiture.

Avec les bons appareils, produits de nettoyage et conseils d’utilisation, votre voiture sera parfaitement propre. Cela permettra de la préparer de manière optimale à l’utilisation de produits d’entretien pour le polissage et l’entretien de la peinture et des surfaces :