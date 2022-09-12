NETTOYER UNE MOTO: CONSEILS POUR LE LAVAGE DES DEUX-ROUES
Un sentiment de liberté. Voici l’état d’esprit de nombreux propriétaires de moto lorsque les températures printanières augmentent et que la saison des deux-roues commence. Mais avant de partir sur les pistes, il est nécessaire de nettoyer sa moto bien-aimée en vue des prochaines sorties. Les jantes, la carrosserie et le moteur nécessitent un soin particulier, non seulement pour des raisons esthétiques, mais aussi pour assurer leur bon fonctionnement. Grâce à ces conseils, votre deux-roues retrouvera son éclat d’antan.
Pas uniquement une question de look
Avec l’arrivée des beaux jours, de nombreux propriétaires de moto se réjouissent de pouvoir enfourcher à nouveau leur bolide. Mais avant de partir sur les routes, il est conseillé de bien nettoyer sa moto. Pour qu’elle retrouve un aspect neuf, nous vous conseillons de procéder avec précaution: en effet, l’électronique, le moteur et la chaîne sont des composants très sensibles.
L’entretien de la moto n’est pas seulement une question esthétique. Un lavage en profondeur de la moto permet de s’assurer que le deux-roues est bien en état de marche. Cela implique par exemple de vérifier la pression des pneus, la profondeur des sculptures et l’épaisseur des plaquettes de frein. Il est également important de contrôler l’électronique et le bon fonctionnement des freins, surtout si vous entreposez votre moto dans un garage ou sous un carport.
Choisir le bon endroit pour le nettoyage
Avant de se lancer dans le lavage de la moto, il est important de connaître les dispositions légales en vigueur sur place. Dans certains pays et communes, il est interdit de nettoyer les motos à domicile ou en plein air. En effet, l’huile et les produits chimiques peuvent s’infiltrer dans le sol, et donc dans les nappes phréatiques. Les propriétaires de motos devraient donc toujours se renseigner au préalable sur les dispositions légales en vigueur dans leur région.
Si vous voulez jouer la carte de la sécurité, il est préférable de nettoyer votre moto en station de lavage. Celle-ci est généralement équipée de séparateurs d’huile et de dispositifs de collecte qui séparent l’eau de lavage des canalisations. Cela garantit un écoulement de l’eau respectueux de l’environnement.
Conseil
Il faut toujours laisser refroidir le moteur du deux-roues avant de commencer le nettoyage. En effet, si de l’eau combinée à des produits de nettoyage pénètre dans les parties internes de la machine, cela peut finir par endommager le moteur.
Nettoyer les saletés les plus importantes
Vous ressortez votre deux-roues du garage ou du carport après une longue période ? Attendez-vous à ce qu’il soit légèrement sale. Au-delà de la poussière, des araignées ou des insectes auront probablement élu domicile sur le guidon ou entre les rayons. De même, après un grand tour à moto, votre deux-roues sera sûrement plein de traces d’insectes ou de poussière de frein. Il est alors grand temps de nettoyer la moto !
Pour enlever la poussière ou les nuisibles, il est préférable de procéder à un nettoyage préalable avec un aspirateur eau et poussière. Cela permet d’aspirer rapidement et facilement la poussière et les toiles d’araignée des interstices ou les résidus incrustés sur la surface. De plus, vous évitez ainsi de répandre la saleté lors du nettoyage ultérieur de la machine.
Laver les composants sensibles de la moto en premier
Comme de nombreuses pièces de la moto sont exposées, certains composants sont particulièrement sensibles, comme le moteur et la chaîne. Il est recommandé de nettoyer la chaîne de sa moto tous les 300 à 500 kilomètres, car cette pièce peut finir par s’user rapidement. En plus d’une perte de puissance, cela peut également entraîner un risque pour la sécurité: la chaîne peut sauter ou même se rompre.
La lubrification est l’aspect le plus important pour une chaîne de moto en bon état de fonctionnement. Si la saleté et les particules de poussière se mélangent à la graisse de la chaîne, l’effet lubrifiant est réduit et la chaîne s’use. Cela se produit particulièrement vite les jours de pluie, lorsque l’humidité et la saleté de la route se déposent sur la chaîne. C’est pourquoi il est non seulement important de graisser la chaîne à intervalles réguliers, mais aussi de la nettoyer rapidement lorsqu’elle est sale. La fréquence de nettoyage dépend du style de conduite et de l’environnement dans lequel la moto évolue.
Si vous voulez nettoyer une moto dans son ensemble en une seule journée, commencez d’abord par la chaîne, puis passez à la carrosserie. Les résidus huileux pourraient sinon salir à nouveau le deux-roues fraîchement lavé. Dans un premier temps, nettoyer la chaîne de la moto à l’aide d’une brosse métallique permet de la débarrasser des saletés importantes. Il suffit ensuite d’utiliser un nettoyant spécial pour chaînes que vous laisserez agir brièvement avant de l’essuyer. Après le nettoyage, il ne reste plus qu’à lubrifier la chaîne avec un spray spécial pour chaînes. Cela l’assouplit et la protège de la corrosion. Pour que le spray lubrifiant pour chaîne adhère bien, il ne doit être utilisé que sur une chaîne de moto propre et sèche.
Lorsque vous nettoyez une moto, le cœur de l’engin doit également être traité avec précaution. En effet, sur de nombreux modèles, certaines parties du moteur, comme les ailettes, sont exposées et peuvent être endommagées lors du lavage. Si vous souhaitez nettoyer le moteur de la moto avec précaution, il est préférable d’utiliser une éponge, une brosse douce et un seau rempli d’eau chaude et d’un peu de shampoing auto concentré. Commencez par laver la surface du moteur avec l’éponge et éliminez prudemment les salissures des ailettes et des petits interstices avec la brosse. Rincez ensuite à l’eau claire.
Comment nettoyer sa moto et sa carrosserie
Après avoir nettoyé les composants sensibles de la machine, vous pouvez maintenant vous attaquer au nettoyage de la carrosserie et du carénage. Un lavage en profondeur est indispensable pour les motos tout-terrain comme les motocross ou les enduros, qui sont souvent utilisées sur des sols très poussiéreux ou boueux. Mais les motos de route nécessitent également un nettoyage et un entretien réguliers. Les parties très sales peuvent être lavées avec un gel nettoyant: celui-ci se fixe sur les parties verticales et ne s’égoutte pas. Il permet donc de laver efficacement les zones difficiles à atteindre. Le nettoyant pour deux-roues 3 en 1 s’applique facilement à l’aide du flacon pulvérisateur et élimine la boue, la saleté de la route, l’usure des pneus et les traces d’huile.
Lorsque vous nettoyez votre moto, vous ne devez pas non plus négliger les phares, les rétroviseurs extérieurs, les clignotants et le pare-brise. Des insectes se collent souvent à ces endroits après un long trajet, surtout en été. Pour que les éventuelles taches et résidus ne gênent pas la visibilité, ces surfaces doivent être traitées séparément. Un produit insecticide détergent dissout efficacement les traces d’insectes sans endommager le plastique, la peinture, les enjoliveurs ou les pièces en aluminium. Ici aussi, la règle est la suivante: laissez agir brièvement, puis rincez abondamment à l’eau claire. Il est également possible de poser un morceau d’essuie-tout humide sur les endroits concernés. Cela permet de ramollir les restes d’insectes et de les détacher plus facilement des surfaces.
Pour éliminer les saletés tenaces après ce premier nettoyage, il suffit de frotter délicatement le deux-roues avec une éponge humide. Celle-ci doit toutefois être régulièrement rincée à l’eau afin d’éviter que les particules de saleté, l’huile et la graisse ne se répandent davantage sur la carrosserie. Pour nettoyer rapidement et efficacement la surface de la moto, le mieux est d’utiliser un nettoyeur haute pression. Pour ce faire, il suffit de verser un flacon de shampooing auto, selon le modèle, dans l’ouverture Plug ‘n’ Clean du nettoyeur haute pression ou de le relier au nettoyeur haute pression à l’aide d’un flexible d’aspiration, et de l’appliquer à basse pression de haut en bas. Il est également possible d’appliquer un détergent moussant sur la moto à l’aide d’un canon à mousse. Celui-ci se fixe simplement sur le pistolet du nettoyeur haute pression et permet de doser facilement le produit de nettoyage.
Pour nettoyer en profondeur les zones de peinture sensibles, il est également possible d’installer une brosse rotative sur le nettoyeur haute pression. La brosse rotative Car & Bike en microfibres permet d’éliminer sans problème les saletés les plus tenaces sans endommager la surface. Il suffit ensuite de rincer à l’eau claire jusqu’à ce que tous les résidus soient éliminés.
Conseil
Si vous souhaitez travailler à haute pression, vous devez choisir la plage de pression «Medium» et garder une distance minimale de 15 centimètres par rapport à la surface. Dans le cas contraire, la haute pression peut endommager les pièces en plastique ou les joints du deux-roues.
Nettoyer les jantes de la moto
Les jantes de motos sont un véritable plaisir pour les yeux. L’aspect éclatant des jantes chromées est notamment très apprécié. Cependant, en fonction de la surface de la route, elles sont aussi particulièrement exposées aux saletés comme la boue ou la poussière de freins. Pour que les jantes retrouvent leur éclat, elles doivent donc être entretenues. Pour cela, vous pouvez utiliser un nettoyant pour jantes qui élimine toutes les saletés de la route ainsi que la poussière de frein et les traces d’usure des pneus sur tous les types de jantes courants. Vaporisez le nettoyant pour jantes sur la jante sèche et laissez agir. Grâce à l’indicateur d’efficacité intégré, les jantes prennent une couleur rougeâtre pendant la durée d’action. Les propriétaires de motos savent ainsi quand il est temps de les rincer à l’eau claire.
Une brosse de lavage pour jantes permet un nettoyage à 360 degrés, jusque dans les endroits difficiles d’accès et les plus petits interstices. Il suffit pour cela de raccorder l’accessoire au pistolet du nettoyeur haute pression. Grâce à la répartition uniforme de l’eau, la saleté est dissoute et rincée intégralement.
Sécher et polir la moto
Il est particulièrement important de bien laisser sécher la moto après le nettoyage. C’est pourquoi il est conseillé de nettoyer votre moto durant une journée ensoleillé avec des températures douces. Vous pouvez également essuyer soigneusement les endroits humides avec un chiffon en cuir. Dans le cas contraire, des taches d’eau peuvent se former rapidement, notamment sur la selle ou la peinture. Il faut également veiller à ce que l’humidité ne pénètre pas dans les petits interstices. Cela pourrait entraîner une corrosion à long terme. Ici aussi, l’aspirateur eau et poussière peut être utilisé. La fonction soufflerie permet d’éliminer rapidement et efficacement les résidus d’eau dans les petites fissures. La fonction aspiration permet également d’aspirer directement l’humidité.
Pour les pièces vernies, il est recommandé de les traiter après le séchage avec un polish micro rayures. Les produits riches en cire sont particulièrement efficaces et durables. Cela permet d’obtenir un brillant parfait et de protéger la moto contre les intempéries. Votre deux-roues est maintenant prêt pour sa prochaine sortie.