Pas uniquement une question de look

Avec l’arrivée des beaux jours, de nombreux propriétaires de moto se réjouissent de pouvoir enfourcher à nouveau leur bolide. Mais avant de partir sur les routes, il est conseillé de bien nettoyer sa moto. Pour qu’elle retrouve un aspect neuf, nous vous conseillons de procéder avec précaution: en effet, l’électronique, le moteur et la chaîne sont des composants très sensibles.

L’entretien de la moto n’est pas seulement une question esthétique. Un lavage en profondeur de la moto permet de s’assurer que le deux-roues est bien en état de marche. Cela implique par exemple de vérifier la pression des pneus, la profondeur des sculptures et l’épaisseur des plaquettes de frein. Il est également important de contrôler l’électronique et le bon fonctionnement des freins, surtout si vous entreposez votre moto dans un garage ou sous un carport.