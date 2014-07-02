Canon à mousse FJ 6

Canon à mousse FJ 6 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades.

Canon à mousse FJ 6 avec mousse très puissante pour nettoyer sans efforts toutes les surfaces telles que la peinture, le verre ou la pierre. Idéal pour les véhicules, les vérandas, le mobilier de jardin, les façades, les escaliers, les caravanes, les allées, les murs, les stores, les terrasses, les entrées, etc. Le détergent Kärcher est versé directement dans le réservoir (0,6 litre) du canon à mousse. Il ne reste plus qu’à raccorder le canon à mousse au pistolet et à projeter la mousse. Le dosage du détergent se règle facilement, directement sur le canon à mousse (bouton jaune). L'inclinaison du jet est orientable au besoin. Rincer le canon à mousse à l'eau claire après utilisation afin de prévenir les obstructions dues aux résidus de détergent. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7. Idéal en association avec le détergent Ultra Foam Cleaner de Kärcher.

Caractéristiques et avantages
Réservoir avec une capacité de 0.6 litres
  • Pour une longue utilisation sans remplissage
Remplacement facile de différents détergents
  • Facile à utiliser
Mousse puissante et adhérente
  • Nettoyage sans efforts de tous types de surfaces
Dosage de détergent
  • La consommation du détergent dépend de l'utilisation
Réservoir du détergent transparent
  • Contenu toujours visible
Spécifications

Données techniques

Couleur anthracite
Poids (kg) 0,2
Poids emballage inclus (kg) 0,3
Dimensions (L × l × h) (mm) 93 x 201 x 184
Compatibilité Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Domaines d'utilisation
  • Véhicules
  • Jardin d'hiver
  • Motos et scooters
  • Terrasses
  • Stores vénitiens/volets roulants
  • Chemins
  • Allées, entrées de garage
  • Murs de jardin et de pierre
  • Mobilehomes
