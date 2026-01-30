Grâce à l'assistant d'application pratique intégré dans l'application Home & Garden pour une utilisation optimale du nettoyeur haute pression K 3 Power Control, Kärcher permet un résultat de nettoyage encore meilleur et fait de l'utilisateur un expert en nettoyage. En outre, l'application offre un service complet, y compris des informations sur l'appareil, l'application et le portail de service Kärcher. Le niveau de pression adapté se règle sur la lance d'arrosage et peut être vérifié sur l'afficheur du pistolet G 120 Q Power Control, assurant un contrôle optimal et permettant d'appliquer la pression idéale en fonction de la surface. Le détergent peut être appliqué rapidement et aisément par le biais du réservoir à détergent intégré. Le K 3 Power Control séduit en outre par sa poignée télescopique rétractable pour un déplacement et un rangement pratiques, un pied offrant de la stabilité, des supports pour les accessoires, le pistolet haute pression et le câble ainsi que le système Kärcher Quick Connect. Le pied peut servir de poignée de transport, permettant ainsi un rangement et un chargement faciles de l'appareil. Le Car & Home Kit inclut une brosse pour décoller le voile gris, un canon à mousse assurant une bonne adhérence de la mousse, 500 ml de shampoing voitures, le nettoyeur de surfaces T 1 et 500 ml de détergent Patio & Deck.