Nettoyeur haute pression K 3 Power Control Car & Home
Nettoyeur haute pression K 3 Power Control avec pistolet G 120 Q Power Control. Avec assistant d'application intégré dans l'application fournissant des conseils pour un nettoyage efficace. Avec Car & Home Kit.
Grâce à l'assistant d'application pratique intégré dans l'application Home & Garden pour une utilisation optimale du nettoyeur haute pression K 3 Power Control, Kärcher permet un résultat de nettoyage encore meilleur et fait de l'utilisateur un expert en nettoyage. En outre, l'application offre un service complet, y compris des informations sur l'appareil, l'application et le portail de service Kärcher. Le niveau de pression adapté se règle sur la lance d'arrosage et peut être vérifié sur l'afficheur du pistolet G 120 Q Power Control, assurant un contrôle optimal et permettant d'appliquer la pression idéale en fonction de la surface. Le détergent peut être appliqué rapidement et aisément par le biais du réservoir à détergent intégré. Le K 3 Power Control séduit en outre par sa poignée télescopique rétractable pour un déplacement et un rangement pratiques, un pied offrant de la stabilité, des supports pour les accessoires, le pistolet haute pression et le câble ainsi que le système Kärcher Quick Connect. Le pied peut servir de poignée de transport, permettant ainsi un rangement et un chargement faciles de l'appareil. Le Car & Home Kit inclut une brosse pour décoller le voile gris, un canon à mousse assurant une bonne adhérence de la mousse, 500 ml de shampoing voitures, le nettoyeur de surfaces T 1 et 500 ml de détergent Patio & Deck.
Caractéristiques et avantages
Application Home & GardenL'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage. Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait. Un service complet pratique : toutes les informations sur l'appareil, son application et notre portail de service.
Pistolet Power Control avec Quick Connect et lances d'arrosageLe réglage optimal pour chaque surface.3 niveaux de pression et un mode détergent. Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués. Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.
Poignée télescopique réglable en hauteurPermet de tirer l'appareil à une hauteur confortable. Complètement rétractable pour un rangement optimal.
Solution propre du réservoir
- Propre et pratique : le réservoir à détergent peut être retiré pour le remplissage.
- Le réservoir de détergent pratique simplifie l’application du détergent.
- Les détergents Kärcher augmentent l'efficacité tout en assurant la protection et l'entretien de la surface.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Débit (l/h)
|max. 380
|Rendement surfacique (m²/h)
|25
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|1,6
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,4
|Poids emballage inclus (kg)
|8,7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|297 x 280 x 677
Inclus dans la livraison
- Home Kit: Nettoyeur de surfaces T 1, détergent Patio & Deck, 0,5 l
- Car Kit: Brosse de lavage, canon à mousse, détergent, shampoing voiture, 0,5 l
- Pistolet haute pression: G 120 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- Flexible haute pression: 7 m
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Utilisation de détergents via: Réservoir
- Réservoir de détergent amovible
- Filtre à eau intégré
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Motos et scooters
Piéces détachées K 3 Power Control Car & Home
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.