Hogedrukreiniger K 3 Power Control Car & Home *EU
K 3 Power Control Car & Home hogedrukreiniger met G 120 Q Power Control spuitpistool. Met toepassingshulp via Kärcher Home & Garden app, die tips geeft voor efficiënte reinigingsresultaten. Incl. Car & Home Kit met wasborstel, foam jet, terrasreiniger en reinigingsmiddel.
Dankzij de praktische toepassingshulp in de Kärcher Home & Garden-app, die de hogedrukreiniger K 3 Power Control Car & Home kan ondersteunen, maakt Kärcher nog betere reinigingsresultaten mogelijk - en wordt de gebruiker een reinigingsdeskundige. De app biedt ook een uitgebreide ondersteuning met informatie over het apparaat, de toepassingen en het Kärcher-serviceportaal. Het juiste drukniveau kan op de spuitlans worden ingesteld en op het display van het G 120 Q Power Control-spuitpistool worden gecontroleerd - voor maximale controle en de ideale druk op elk oppervlak. Het reinigingsmiddel kan snel en comfortabel worden aangebracht vanuit de geïntegreerde tank. De K 3 Power Control Car & Home maakt ook indruk met een uitschuifbare handgreep voor comfortabel transport en opslag, een standaard voor stabiliteit, houders voor accessoires, hogedrukpistool en kabel, evenals het Kärcher Quick Connect-systeem. De standaard kan worden gebruikt als draagbeugel, zodat je het apparaat gemakkelijk kunt opbergen en tillen. De Car & Home Kit bevat een wasborstel, een foam jet voor goed hechtend schuim, 500 ml autoshampoo, de T-Racer T1 oppervlaktereiniger en 500 ml "Patio & Deck" reinigingsmiddel.
Kenmerken en voordelen
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, zijn toepassingen en ons serviceportaal.
Power Control-spuitpistool met Quick Connect en spuitlansenVoor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
In hoogte verstelbare telescoopsteelVoor een praktische hoogte om het toestel vooruit te trekken. Volledig intrekbaar voor een optimale opberging.
Oplossing voor een schone tank
- Schoon en comfortabel: de reinigingsmiddeltank kan worden verwijderd om te vullen.
- Met de praktische reinigingsmiddelentank is het aanbrengen van reinigingsmiddelen héél eenvoudig.
- Kärcher-reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en beschermen en verzorgen het oppervlak.
Specificaties
Technische gegevens
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 380
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|25
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|297 x 280 x 677
Inbegrepen bij levering
- Home kit: T 1 oppervlaktereiniger, detergent "Patio & Deck", 0.5 l
- Car kit: Wasborstel, schuimstraal, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0.5 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 7 m
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Detergent aanbrengen via: tank
- Afneembare reinigingsmiddelentank
- Geïntegreerde water fijnfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 3 Power Control Car & Home *EU
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.