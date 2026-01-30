Hogedrukreiniger K 3 Power Control Car & Home *EU

K 3 Power Control Car & Home hogedrukreiniger met G 120 Q Power Control spuitpistool. Met toepassingshulp via Kärcher Home & Garden app, die tips geeft voor efficiënte reinigingsresultaten. Incl. Car & Home Kit met wasborstel, foam jet, terrasreiniger en reinigingsmiddel.

Dankzij de praktische toepassingshulp in de Kärcher Home & Garden-app, die de hogedrukreiniger K 3 Power Control Car & Home kan ondersteunen, maakt Kärcher nog betere reinigingsresultaten mogelijk - en wordt de gebruiker een reinigingsdeskundige. De app biedt ook een uitgebreide ondersteuning met informatie over het apparaat, de toepassingen en het Kärcher-serviceportaal. Het juiste drukniveau kan op de spuitlans worden ingesteld en op het display van het G 120 Q Power Control-spuitpistool worden gecontroleerd - voor maximale controle en de ideale druk op elk oppervlak. Het reinigingsmiddel kan snel en comfortabel worden aangebracht vanuit de geïntegreerde tank. De K 3 Power Control Car & Home maakt ook indruk met een uitschuifbare handgreep voor comfortabel transport en opslag, een standaard voor stabiliteit, houders voor accessoires, hogedrukpistool en kabel, evenals het Kärcher Quick Connect-systeem. De standaard kan worden gebruikt als draagbeugel, zodat je het apparaat gemakkelijk kunt opbergen en tillen. De Car & Home Kit bevat een wasborstel, een foam jet voor goed hechtend schuim, 500 ml autoshampoo, de T-Racer T1 oppervlaktereiniger en 500 ml "Patio & Deck" reinigingsmiddel.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger K 3 Power Control Car & Home *EU: Home & Garden app
Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, zijn toepassingen en ons serviceportaal.
Hogedrukreiniger K 3 Power Control Car & Home *EU: Power Control-spuitpistool met Quick Connect en spuitlansen
Voor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
Hogedrukreiniger K 3 Power Control Car & Home *EU: In hoogte verstelbare telescoopsteel
Voor een praktische hoogte om het toestel vooruit te trekken. Volledig intrekbaar voor een optimale opberging.
Oplossing voor een schone tank
  • Schoon en comfortabel: de reinigingsmiddeltank kan worden verwijderd om te vullen.
  • Met de praktische reinigingsmiddelentank is het aanbrengen van reinigingsmiddelen héél eenvoudig.
  • Kärcher-reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en beschermen en verzorgen het oppervlak.
Specificaties

Technische gegevens

Stroomsoort (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Werkdruk (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Wateropbrengst (l/u) max. 380
Oppervlakteprestatie (m²/u) 25
Temperatuur watertoevoer (°C) max. 40
Vermogen (kW) 1,6
Stroomkabel (m) 5
Kleur Geel
Gewicht zonder toebehoren (kg) 4,4
Gewicht (incl. doos) (kg) 8,7
Afmetingen (l x b x h) (mm) 297 x 280 x 677

Inbegrepen bij levering

  • Home kit: T 1 oppervlaktereiniger, detergent "Patio & Deck", 0.5 l
  • Car kit: Wasborstel, schuimstraal, reinigingsmiddel, autoshampoo, 0.5 l
  • Hogedrukpistool: G 120 Q Power Control
  • Vario Power Jet
  • Vuilfrees
  • Hogedrukslang: 7 m
  • Adapter tuinslang 3/4"

Uitvoering

  • Quick Connect aan de machine
  • Detergent aanbrengen via: tank
  • Afneembare reinigingsmiddelentank
  • Geïntegreerde water fijnfilter
Hogedrukreiniger K 3 Power Control Car & Home *EU
Toepassingen
  • Fietsen
  • Tuingereedschap en -uitrusting
  • Tuin-/terras-/balkonmeubels
  • Gebieden rondom het huis en de tuin
  • Voor de reiniging van moto's en scooters.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen K 3 Power Control Car & Home *EU

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.