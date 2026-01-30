Dankzij de praktische toepassingshulp in de Kärcher Home & Garden-app, die de hogedrukreiniger K 3 Power Control Car & Home kan ondersteunen, maakt Kärcher nog betere reinigingsresultaten mogelijk - en wordt de gebruiker een reinigingsdeskundige. De app biedt ook een uitgebreide ondersteuning met informatie over het apparaat, de toepassingen en het Kärcher-serviceportaal. Het juiste drukniveau kan op de spuitlans worden ingesteld en op het display van het G 120 Q Power Control-spuitpistool worden gecontroleerd - voor maximale controle en de ideale druk op elk oppervlak. Het reinigingsmiddel kan snel en comfortabel worden aangebracht vanuit de geïntegreerde tank. De K 3 Power Control Car & Home maakt ook indruk met een uitschuifbare handgreep voor comfortabel transport en opslag, een standaard voor stabiliteit, houders voor accessoires, hogedrukpistool en kabel, evenals het Kärcher Quick Connect-systeem. De standaard kan worden gebruikt als draagbeugel, zodat je het apparaat gemakkelijk kunt opbergen en tillen. De Car & Home Kit bevat een wasborstel, een foam jet voor goed hechtend schuim, 500 ml autoshampoo, de T-Racer T1 oppervlaktereiniger en 500 ml "Patio & Deck" reinigingsmiddel.