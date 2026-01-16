Vloerreiniger - de floor cleaner oplossing van Kärcher
Vloerreiniger Kärcher: de Floor Cleaner - Reinigen met minder tijd en moeite vergeleken met het "ouderwetse" dweilen, biedt bovendien als extra groot voordeel dat je helemaal niet meer in contact hoeft te komen met het vuile water en geen vieze, onhygiënische dweilen meer hoeft uit te wringen.
Producten
Vloerreinigers met stofzuigfunctie
Een revolutionaire reiniging voor uw interieur. Ontdek de nieuwe generatie vloerreiniging met de drie-in-één vloerreinigers FCV! Deze apparaten combineren innovatie, duurzaamheid en kwaliteit: ze stofzuigen, dweilen en drogen in één enkele beweging – op alle soorten vloeren, zelfs tapijten. Een ultramoderne technologie die uw dagelijks leven gemakkelijker maakt, u kostbare tijd bespaart en uw interieur weer laat stralen. Gedaan met tijdrovend schoonmaken: geniet van optimale efficiëntie en een onberispelijke netheid!
FCV 4
De slimme oplossing
- Oppervlakteprestatie van ongeveer 200 m² per acculading
- Vier reinigingsmodi: droogmodus, Advanced!Power-modus, automatische modus met Dynamic!Control vuilsensor en trapmodus Stair!Assist
- Krachtige BLDC-motor
- Efficiënte System!Clean zelfreinigingsfunctie en Pure!Roll-roller wasbaar in de machine op 60 °C
FCV 3
De flexibele oplossing
- Oppervlakteprestatie van ca. 130 m² per batterijlading
- Drie reinigingsmodi: Standaardmodus, Droogmodus, Advanced!Power-modus
- Effectieve System!Clean zelfreiniging
FCV 2
De compacte oplossing
- Oppervlakteprestatie van ca. 110 m² per batterijlading
- Twee reinigingsmodi: Standaardmodus, Droge modus
- Effectief System!Clean zelfreinigend systeem
Voordelen
Drie-in-één Xtra!Clean-functie: maximale netheid en minimale inspanning
Bespaar tijd en moeite met onze stofzuiger-dweilers en hun drie-in-één Xtra!Clean-functie! Zuigen, dweilen en drogen: de innovatieve drie-in-één technologie zorgt voor een grondige reiniging van alle soorten vloeren, zelfs van tapijten. Hardnekkig vuil en grote hoeveelheden vloeistoffen verdwijnen in een oogwenk, de schoonmaaktijd wordt gehalveerd. U kunt zich concentreren op de dingen die er écht toe doen.
Hygiënische reinheid dankzij de Hygienic!Spin-technologie
Geniet van een perfect gezond interieur: met tot wel 500 rolomwentelingen per minuut elimineert de ultieme Hygienic!Spin-technologie van de Kärcher stofzuiger-dweilers tot 99% van de bacteriën** (laboratoriumtests) en zorgt het voor een continue toevoer van schoon water dankzij het systeem met twee reservoirs. Geen verspreiding of terugkerend vuil: alleen maar stralend schone vloeren.
** Tests uitgevoerd door een onafhankelijk testlaboratorium.
Dynamic!Control: de intelligente vuilsensor
De FCV 4 stofzuiger-dweiler maakt het u gemakkelijk: de intelligente vuilsensor detecteert automatisch de mate van vervuiling om het zuigvermogen en de waterhoeveelheid optimaal aan te passen. Zo behaalt u telkens een optimaal resultaat, zonder dat handmatige aanpassingen nodig zijn.
Met het grote 3,2 inch Vision!Clean-display behoudt u het overzicht: resterende batterijduur, reinigingsmodus of systeemstatus – alle belangrijke informatie is in één oogopslag zichtbaar.
Universeel gebruik op alle vloeren, zelfs tapijten
Kwetsbaar parket, tegels of tapijt: onze stofzuiger-dweilers reinigen alle soorten vloeren en kunnen zelfs moeiteloos grote hoeveelheden vloeistoffen opzuigen. Gemorste koffie of droge vlekken, uw vloeren zijn snel
Advanced!Power-modus: maximale reinigingskracht
Met tot 100% meer zuigkracht en 20% meer watertoevoer in vergelijking met de automatische of standaardmodus, verwijdert de Advanced!Power-modus moeiteloos zelfs het meest hardnekkige opgedroogde vuil. Dankzij deze krachtige technologie zijn de vloeren in een mum van tijd droog en snel weer beloopbaar.
Intelligente Stair!Assist-modus
Dankzij de intelligente Stair!Assist-modus wordt het schoonmaken van trappen en moeilijk bereikbare plekken kinderspel. De optimale voorinstellingen van de FCV 4 stofzuiger-dweiler zorgen ervoor dat deze moeiteloos reinigt met de intelligente Auto-Start-Stop-functie in alle posities – zelfs onder een hoek van 90°. Het apparaat biedt u maximale flexibiliteit en reinheid om de plekken schoon te maken die dat het meest nodig hebben.
System!Clean zelfreinigingsfunctie
Ultra-efficiënt, deze zelfreinigingsfunctie met tot wel 550 rolomwentelingen per minuut zorgt voor een snelle en comfortabele reiniging – zonder contact met het vuil. De praktische opbergmogelijkheid voor het apparaat en de accessoires maakt bovendien een ruimtebesparende opslag en het comfortabel opladen van de batterij mogelijk.
Pure!Roll: hygiëne en duurzaamheid
Minimale inspanning, maximale reinheid: de FCV 4 Pure!Roll-rol kan eenvoudig in de machine op 60° C gewassen worden. Zo profiteert u van duurzame hygiëne en bespaart u tegelijkertijd hulpbronnen.
Duo!Pure-filtratiesysteem: schone lucht, optimale efficiëntie
Het meertraps-filtratiesysteem van de Kärcher stofzuiger-dweilers beschermt de motor perfect tegen vocht. De uitstekende filtratie door een ultra-efficiënte vlakfilter vangt zelfs de kleinste deeltjes uit de lucht op. Vooral in de droge modus garandeert dit systeem een optimale luchtfiltratie en een gezond binnenklimaat.
BLDC-motor: krachtig, stil en duurzaam (of met lange levensduur)
Dankzij de ultramoderne borstelloze motortechnologie biedt de FCV 4 stofzuiger-dweiler een lange levensduur, superieure energie-efficiëntie en een aangenaam stille werking – perfect voor dagelijks gebruik.
Efficiënte Comfort!Cell Li-Ion-accu: superieure gebruiksduur, duurzame prestaties
De maximale batterijduur van 45 minuten van onze stofzuiger-dweilers maakt het mogelijk om zelfs grote oppervlakken moeiteloos te reinigen. Bij een storing is de batterij eenvoudig te vervangen – voor een lange levensduur en de vermindering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
Vloerreinigers zonder stofzuigfunctie
De 2-in-1 oplossing in vloerreiniging: dweilen en opnemen in één. De microvezelrollen krijgen continu schoon water aangevoerd, het ruimt los, droog en nat vuil op en neemt vervolgens het vuil water onmiddellijk weer op. Dankzij de automatisch aangedreven rollen, behoort schrobben definitief tot het verleden. Het resultaat? Perfect schone vloeren die in een oogwenk droog zijn.
Moeiteloze vloerreiniging
Nooit meer met handmatig schrobben eng een vieze dweil meer uitwringen, aangezien het vuil permanent van de rollen wordt verwijderd door de zelfreinigende functie. Geen gesleep meer met een zware emmer dankzij de geïntegreerde en afneembare schoon- en vuilwatertank.
Geschikt voor elke harde vloer
Door de lage restvochtigheid is het toestel geschikt voor alle harde vloeren (steen, tegels, parket, laminaat, vinyl). De vloeren zijn in een mum van tijd weer beloopbaar. Perfect vloeronderhoud in combinatie met Kärcher detergenten.
Perfecte reiniging tot aan de rand
De centrale rolaandrijving op de vloerreiniger FC 7 Cordless en op de FC 4-4 Battery zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten in hoeken en langs randen.
Wasbare rolletjes
Het monteren en verwijderen van de microvezelrollen gaat snel en eenvoudig. De rollers zijn ook machinewasbaar tot 60° C.
Tot 90% waterbesparing***
Vergeleken met schoonmaken met een traditionele dweil en emmer.***
FC 8 SMART SIGNATURE LINE
Opbrengst van ongeveer 230 m² per batterijlading
- Verwijdert alle soorten dagelijkse droge en natte verontreinigingen
- Vloerreiniging + opruimen van grof vuil
- Ongeveer 60 minuten batterijduur
- Geschikt voor alle harde vloeren + 2 standaard reinigingsmodi + boost-modus + vele andere reinigingsmodi via de app
- Perfecte reiniging in hoeken en langs randen
- Inclusief 4 rollen + 1 universeel reinigingsmiddel voor vloeren
- Bijzonder eenvoudig te manoeuvreren dankzij de tegengesteld draaiende rollen
- 4-rollen aangedreven technologie
- Ingebouwde LED-verlichting op de vloerborstel
- Stijlvol LCD-display en verbinding met een app
- Zelfreinigende modus met een rotatiesnelheid van 400 toeren per minuut
FC 7 CORDLESS
Werkbereik van ca. 135 m² per batterijlading
- Elektrisch dweilen en oprollen voor opname van alle soorten droog- of nat vuil
- Ongeveer 45 minuten werktijd per batterijlading
- 2 reinigingsstanden en BOOST functie
- Geschikt voor alle harde vloeren
- 4-rollen aandrijftechnologie
- Parkeer- én reinigingsstation met automatische reinigingsfunctie
- Werkt op een geïntegreerde 25.2V batterij
FC 4-4 BATTERY SET
Werkbereik van ca. 90 m² per batterijlading
- Elektrisch dweilen en oprollen van lichte, droge- of natte vervuiling
- Ongeveer 30 minuten werktijd per batterijlading
- 2 reinigingsstanden
- Geschikt voor alle harde vloeren
- 2-rollen aandrijftechnologie
- Parkeerstation
- Werkt op 2 x 4V uitneembare batterijen (inbegrepen)
FC 2-4 BATTERY SET
Werkbereik van ca. 70 m² per batterijlading
- Elektrisch dweilen en opname van lichte, droge- of natte vervuiling
- Ongeveer 20 minuten werktijd per batterijlading
- 1 reinigingsstand
- Geschikt voor alle harde vloeren
- 1-rol aandrijftechnologie
- Parkeerstation
- Werkt op 1 x 4V uitneembare batterij (inbegrepen)
Detergenten en accessoires
Dankzij het grote aanbod aan toebehoren voor de Kärcher vloerreiniger, kan u uw reiniging perfect op maat aanpassen aan de eisen van uw vloer. Het standaard reinigingsmiddel, bijvoorbeeld, is geschikt voor elke harde vloer, terwijl de speciale reinigingsmiddelen voor hout en steen deze vloeren een extra verzorging en bescherming bieden.
* De Kärcher vloerreiniger bereikt tot 20% betere reinigingsprestaties dan een traditionele dweil met dweilovertrek in de testcategorie "vloerreiniging". Verwijst naar gemiddelde testresultaten voor reinigingsefficiëntie, vuilopname en randreiniging.
** Met de Kärcher vloerreinigers kunt u tot wel 50% tijd besparen, aangezien het gewone huisvuil in een enkele stap van harde vloeren kan worden verwijderd, waardoor stofzuigen voor het reinigen niet meer nodig is.
*** Bij het reinigen van een vloeroppervlak van 60 m² verbruiken de vloerreinigers van Kärcher tot 90% minder water in vergelijking met een traditionele dweil en emmer gevuld met 5 liter water.