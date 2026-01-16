Hygiënische reinheid dankzij de Hygienic!Spin-technologie

Geniet van een perfect gezond interieur: met tot wel 500 rolomwentelingen per minuut elimineert de ultieme Hygienic!Spin-technologie van de Kärcher stofzuiger-dweilers tot 99% van de bacteriën** (laboratoriumtests) en zorgt het voor een continue toevoer van schoon water dankzij het systeem met twee reservoirs. Geen verspreiding of terugkerend vuil: alleen maar stralend schone vloeren.

** Tests uitgevoerd door een onafhankelijk testlaboratorium.