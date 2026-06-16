Generatoren en afvalwaterpomp

Sterke machines met veel power. Geen elektriciteit? Veel vuil water? Word volledig onafhankelijk. Met onze benzine aangedreven generatoren en afvalwaterpomp lost u uw problemen op een professionele manier op. Voor een onafhankelijke stroomvoorziening en het gebruik van koud- en warmwater hogedrukreinigers op bouwplaatsen, in gemeenten, land- en bosbouw, onze benzine aangedreven PGG 3/1, 6/1 en 8/3 generatoren zijn de eerste keuze. En onze WWP 45 afvalwaterpomp lost uw problemen bij grote hoeveelheden water in bouwputten, kelders, ondergrondse garages of kabelschachten.