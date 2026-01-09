SensoTimer ST6 eco!ogic - eenvoudig de juiste bewatering.

De bewateringscomputer SensoTimer ST6 eco!ogic van Kärcher start en stopt de bewatering volledig automatisch. U hoeft dus niet meer met de hand te gieten en hebt meer tijd voor het onderhoud van uw tuin en andere activiteiten. Nog een voordeel: dat precies de benodigde hoeveelheid water wordt gebruikt. De sensor meet de bodemvochtigheid en activeert de bewatering zodra de bodem droger wordt dan een vooraf ingestelde waarde. Er stroomt dus alleen water als het echt nodig is. Dit bespaart geld en is goed voor het milieu.

Hoe werkt de ST6 eco!ogic?

De SensoTimer ST6 eco!ogic stemt de bewatering af op de vraag naar water. De meegeleverde sensor meet het vochtgehalte van de bodem en verstuurt dit om de 30 minuten per radiosignaal naar de SensoTimer. De gewenste vochtigheid kan op de SensoTimer in 5 niveaus worden ingesteld. Als de bodem droger wordt dan de ingestelde waarde, wordt de bewatering automatisch gestart op de eerstvolgende, ingestelde irrigatietijd. De programmering is zeer eenvoudig op de afneembare bedieningseenheid met 5 bedieningstoetsen. Per dag kunt u tot twee bewateringstijden instellen. De maximale bewateringsduur is 90 minuten. Met de functie eco!ogic kan de bewatering nog eens met 1-7 dagen worden uitgesteld. Handmatige bewatering is op elk moment mogelijk. Met een geïntegreerde toets kunt u de geprogrammeerde bewatering voor een periode van 24 uur onderbreken. Er stroomt dus alleen water als het echt nodig is.

Met de SensoTimer ST6 Duo eco!ogic kunt u twee verschillende delen van de tuin met een verschillende vochtbehoefte bewateren.

