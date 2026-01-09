Bewateringssystemen
Kärcher heeft regen opnieuw uitgevonden. Kärcher‘s uitgebreide assortiment bewateringssystemen zal elke tuinliefhebber plezieren. De kwalitatief hoogstaande pompen en besproeiingstoestellen zorgen voor een verantwoorde omgang met natuurlijke hulpbronnen zodat het kostbare water optimaal en op een milieuvriendelijke manier gebruikt wordt. Innovatieve technologieën en nauwkeurige sensoren zorgen ervoor dat planten besproeid worden met exact de juiste hoeveelheid water die ze nodig hebben. Kärcher biedt sproeiers, spuitpistolen, slangen, watertimers, pompen, slangaansluitingen en opbergsystemen die afgestemd zijn op een maximale efficiëntie. Dit zorgt voor puur genot van uw tuin in harmonie met de natuur. Voor elke behoefte biedt Kärcher het juiste apparaat.
Automatische besproeiing
Zelfs als u met vakantie bent, hoeft u zich geen zorgen te maken over uw tuin: de watertimers van Kärcher regelen uw bewateringssysteem exact volgens plan.
Kärcher Rain System™
Het nieuwe Kärcher Rain System® past perfect tussen uw hagen en struiken, in uw moestuin en uw bloembedden. Het water wordt enkel aangeleverd op de exacte plaats waar het nodig is, wat het systeem niet alleen milieuvriendelijk maakt, maar tegelijk ook goed voor u portemonnee.
Spuiten en pistolen
Een absolute winnaar: de Kärcher tuinsproeiers en sproeilansen maken indruk door hun ergonomisch design en hun groot gebruiksgemak. U kan het sproeipatroon aanpassen zoals u het wil.
Sproeiers
Sproeien tot in de verste hoeken: dankzij het grote aanbod aan zwenksproeiers vindt u steeds de juiste oplossing voor elke tuin, of die nu groot of klein is, effen of steil.
Koppelingen & verdeelstukken
Aankoppelen, loskoppelen en herstellen : Kärcher biedt de juiste aansluitstukken voor alle beschikbare clicksystemen en voor alle standaard slangdiameters.
Slangen
De Kärcher tuinslangen zijn extreem flexibel, robuust en knikbestendig. Niets staat u dus nog in de weg om uw tuin goed te verzorgen!
Slangopberging
Altijd opgeruimd, altijd klaar voor gebruik: met de Kärcher slangboxen, slangenwagens, slanghaspels en slanghouders is het besproeien van de tuin snel en eenvoudig.
Hoogtepunten.
De nieuwe, intelligente manier om te besproeien.
Kärcher Rain System®
Heggen, bloemperken, struiken of kruiden - met het nieuwe, intelligente bewateringssysteem van Kärcher voorziet u dankzij de gerichte, vochtgestuurde besproeiing elke plant individueel van de juiste hoeveelheid water. Het nieuwe Kärcher Rain System® combineert de voordelen van Micro-Dripping met die van traditionele bewatering. Het systeem werkt met een druk van tot 4 bar en een 1/2"-PVC-slang met druppelaars en sproeiers. Daarnaast kunnen drukregelaars en filters worden ingebouwd om het systeem te beschermen tegen overdruk en vuildeeltjes. Het Kärcher Rain System™ kan individueel worden aangepast aan elke tuin en het werkt perfect samen met de SensoTimer om elke plant op het juiste moment de juiste hoeveelheid water te geven.
Naar het gebruiksoverzicht Kärcher Rain System®
Naar de producten
Bewatering op maat
Met behulp van de aansluitstukken kunnen slang en druppelslang van het Kärcher Rain System® eenvoudig met elkaar worden gecombineerd.
Efficiënte druppelbewatering
Betrouwbare bewatering langs de planten met de Kärcher druppelslang. Geschikt voor tot 50 m lange beplantingen.
Gerichte bewatering
Druppelaars met debietregeling voor gerichte bewatering direct bij de plant.
Besproeiing
Sproeiers met drie verschillende sproeipatronen (360°, 180°, 90°) en instelbare waterhoeveelheid.
SensoTimer ST6 eco!ogic - eenvoudig de juiste bewatering.
De bewateringscomputer SensoTimer ST6 eco!ogic van Kärcher start en stopt de bewatering volledig automatisch. U hoeft dus niet meer met de hand te gieten en hebt meer tijd voor het onderhoud van uw tuin en andere activiteiten. Nog een voordeel: dat precies de benodigde hoeveelheid water wordt gebruikt. De sensor meet de bodemvochtigheid en activeert de bewatering zodra de bodem droger wordt dan een vooraf ingestelde waarde. Er stroomt dus alleen water als het echt nodig is. Dit bespaart geld en is goed voor het milieu.
Hoe werkt de ST6 eco!ogic?
De SensoTimer ST6 eco!ogic stemt de bewatering af op de vraag naar water. De meegeleverde sensor meet het vochtgehalte van de bodem en verstuurt dit om de 30 minuten per radiosignaal naar de SensoTimer. De gewenste vochtigheid kan op de SensoTimer in 5 niveaus worden ingesteld. Als de bodem droger wordt dan de ingestelde waarde, wordt de bewatering automatisch gestart op de eerstvolgende, ingestelde irrigatietijd. De programmering is zeer eenvoudig op de afneembare bedieningseenheid met 5 bedieningstoetsen. Per dag kunt u tot twee bewateringstijden instellen. De maximale bewateringsduur is 90 minuten. Met de functie eco!ogic kan de bewatering nog eens met 1-7 dagen worden uitgesteld. Handmatige bewatering is op elk moment mogelijk. Met een geïntegreerde toets kunt u de geprogrammeerde bewatering voor een periode van 24 uur onderbreken. Er stroomt dus alleen water als het echt nodig is.
naar de SensoTimer ST6 eco!ogic
Met de SensoTimer ST6 Duo eco!ogic kunt u twee verschillende delen van de tuin met een verschillende vochtbehoefte bewateren.
Compatibele sproeiers
Zwenksproeiers
Traploos instelbare dekking - tot max. 320 m².
Kärcher Rain System®
In combinatie met de SensoTimer ST6 eco!ogic zorgt dit voor een op de behoefte afgestemde aansturing van de bewatering.
Impuls-, cirkel- en sectorensproeiers
Bewateringshoek van 30 - 360°.
Multifunctionele oppervlaktesproeiers
Verschillende bewateringspatronen door 6 verschillende sproeikoppen.
Gebruiksoverzichten
Ontdek de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van onze tuinproducten.
Video's
Wilt u graag meer weten over de Kärcher bewateingssystemen?
Klik op de afbeelding om de apparaten in actie te zien.