Zwenksproeier OS 5.320 SV
OS 5.320 SV zwenksproeier met instelbare sproeibreedte en spatbescherming voor een gemakkelijke bediening. Voor middelgrote tot grote oppervlakken tot 320 m². Instelbare waterhoeveelheid (0-max.)
De zwenksproeier OS 5.320 SV met instelbare sproeibreedte is ideaal voor de bewatering van middelgrote tot grote oppervlakken en tuinen. De maximale sproeidekking van de zwenksproeier is 320 m². Innovatieve sproeier met instelling van de waterhoeveelheid van nul naar maximum. In functie van de toepassing kunnen de zwenksproeiers van Kärcher worden uitgerust met ofwel pinnen ofwel sledes. Hierdoor zijn de nieuwe zwenksproeiers van Kärcher nu nog eenvoudiger in gebruik. Ze zijn uitgerust met een geïntegreerde spatbescherming voor het handig zetten en aanpassen van de sproeier zonder zélf nat te worden. De Kärcher sproeiers zijn uitgerust met het beproefde click-systeem en kunnen gemakkelijk worden aangesloten op tuinslangen. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!
Kenmerken en voordelen
Constante aanpassing van de reikwijdte
Lus voor het ophangen van het apparaat geïntegreerd in de handgreep
Instelbare sproeibreedte
Spatbescherming
Specificaties
Technische gegevens
|Sproeiradius 2 bar
|20 - 190 m²
|Sproeiradius 4 bar
|30 - 320 m²
|Sproeibreedte (2 bar) (m)
|5 - 12
|Sproeibreedte (4 bar) (m)
|6 - 16
|Gebiedsdekking (2 bar) (m)
|5 - 16
|Gebiedsdekking (4 bar) (m)
|6 - 20
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|546 x 160 x 88
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Tuin
- Middelgrote tot grote oppervlakken
