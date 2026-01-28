De stabiele en robuuste slangenwagen maakt het ruimtebesparend opbergen van de tuinslang mogelijk en is zeer handig in gebruik. Dankzij de ergonomische hendel en de stabiele slanggeleider kan de slang betrouwbaar worden opgerold. De robuuste metalen haspel is zelfs bestand tegen de zwaarste tuinomstandigheden. Verder scoort hij met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit van de slangenwagen, UV- en vorstbestendigheid en een handige sproeierhouder op het handvat. Dankzij de innovatieve snelspanhendels kan de telescoopsteel gemakkelijk op de juiste hoogte worden ingesteld of helemaal naar beneden worden bewogen. Bovenal zorgt het helemaal naar beneden schuiven voor ruimtebesparende opslag. Kärcher biedt, na registratie, gratis 5 jaar fabrieksgarantie. De slangenwagen wordt volledig gemonteerd geleverd.