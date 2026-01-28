HT 6 M

De mobiele en stabiele slangenwagen scoort met een robuuste metalen slanghaspel en een extra brede basis, nauwkeurige slanggeleidingen en een in hoogte verstelbare handgreep.

De stabiele en robuuste slangenwagen maakt het ruimtebesparend opbergen van de tuinslang mogelijk en is zeer handig in gebruik. Dankzij de ergonomische hendel en de stabiele slanggeleider kan de slang betrouwbaar worden opgerold. De robuuste metalen haspel is zelfs bestand tegen de zwaarste tuinomstandigheden. Verder scoort hij met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit van de slangenwagen, UV- en vorstbestendigheid en een handige sproeierhouder op het handvat. Dankzij de innovatieve snelspanhendels kan de telescoopsteel gemakkelijk op de juiste hoogte worden ingesteld of helemaal naar beneden worden bewogen. Bovenal zorgt het helemaal naar beneden schuiven voor ruimtebesparende opslag. Kärcher biedt, na registratie, gratis 5 jaar fabrieksgarantie. De slangenwagen wordt volledig gemonteerd geleverd.

Kenmerken en voordelen
HT 6 M: Hoge stabiliteit en stevigheid
Dankzij de extra brede basis en het lage zwaartepunt van de slanghaspel.
HT 6 M: Slanggeleider
Voor het eenvoudig op- en afrollen van de tuinslang
HT 6 M: Metalen haspel
Gegarandeerd robuustheid en duurzaamheid
Praktische sproeierhouder
  • Sproeiers en spuitlansen kunnen aan de muurbeugel worden gehangen, zodat ze gemakkelijk kunnen worden opgeborgen.
Snelspanhendel voor het vastzetten van de telescoopsteel
  • Compacte opberging
Anti-slip, ergonomische handgreep
  • Comfortabele bediening voor een eenvoudige hantering
Opklapbare hendel
  • Compacte opberging
Hoekvormige slangaansluiting
  • Voorkomt draaien en knikken van de slang voor maximale waterstroom.
Bevestiging van de uiteinden van de slang
  • Geen lekkend water na gebruik.
Specificaties

Technische gegevens

Slang capaciteit (m) 100 (1/2") / 80 (5/8") / 50 (3/4")
Kleur zwart
Gewicht (kg) 2,8
Gewicht (incl. doos) (kg) 7,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 565 x 475 x 896

Uitvoering

  • Metalen slangveer
  • Slanggeleider
  • Sproeierhouder
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Middelgrote tot grote oppervlakken
