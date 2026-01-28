De K Silent Anniversary Edition ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van het bedrijf is een beperkte speciale editie met unieke kleuren en accessoires. De innovatieve stille technologie vermindert het waargenomen geluidsniveau met 50 procent in vergelijking met andere hogedrukreinigers in dezelfde klasse. Zo kun je met hogedruk reinigen zonder je familie of buren te storen. De drie spuitlansen die bij de levering zijn inbegrepen, bieden de perfecte oplossing voor elke schoonmaaktaak. Met de Vario Power spuitlans kan de druk nauwkeurig worden aangepast aan elk oppervlak. De eco!Booster is ideaal voor gevoelige oppervlakken en bespaart, dankzij 50 procent verhoogde reinigingsprestaties in vergelijking met de vlakstraal, water, energie en tijd. De Dirt Blaster met draaiende puntstraal zorgt voor grondige reinigingsresultaten bij hardnekkig vuil. De levering omvat ook een spuitpistool, een zes meter lange PremiumFlex hogedrukslang, een schuimpistool, een wasborstel en 500 ml autoshampoo. De compacte K Silent Anniversary Edition kan zowel binnen als buiten worden opgeslagen zonder veel ruimte in beslag te nemen.