Hogedrukreiniger K Silent Anniversary Edition
K Silent Anniversary Edition – extra-stille en krachtige hogedrukreiniger in een beperkte kleureditie met speciale accessoires ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van het bedrijf.
De K Silent Anniversary Edition ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van het bedrijf is een beperkte speciale editie met unieke kleuren en accessoires. De innovatieve stille technologie vermindert het waargenomen geluidsniveau met 50 procent in vergelijking met andere hogedrukreinigers in dezelfde klasse. Zo kun je met hogedruk reinigen zonder je familie of buren te storen. De drie spuitlansen die bij de levering zijn inbegrepen, bieden de perfecte oplossing voor elke schoonmaaktaak. Met de Vario Power spuitlans kan de druk nauwkeurig worden aangepast aan elk oppervlak. De eco!Booster is ideaal voor gevoelige oppervlakken en bespaart, dankzij 50 procent verhoogde reinigingsprestaties in vergelijking met de vlakstraal, water, energie en tijd. De Dirt Blaster met draaiende puntstraal zorgt voor grondige reinigingsresultaten bij hardnekkig vuil. De levering omvat ook een spuitpistool, een zes meter lange PremiumFlex hogedrukslang, een schuimpistool, een wasborstel en 500 ml autoshampoo. De compacte K Silent Anniversary Edition kan zowel binnen als buiten worden opgeslagen zonder veel ruimte in beslag te nemen.
Kenmerken en voordelen
Innovatieve stille technologieVijftig procent vermindering van het waargenomen geluidsniveau in vergelijking met andere hogedrukreinigers in dezelfde klasse. Prettiger geluid in vergelijking met andere hogedrukreinigers in dezelfde klasse.
PremiumFlex hogedrukslangWikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.
Compact en lichtgewicht apparaatKan gemakkelijk zowel binnen als buiten worden opgeborgen. Gemakkelijk te vervoeren voor flexibele reiniging.
Handige opbergmogelijkheden voor accessoires
- De slang, de spuitlansen en het spuitpistool kunnen netjes en compact worden opgeborgen.
Praktische opberging voor de kabel
- Wind en wikkel de stroomkabel snel en gemakkelijk op.
Quick Connect Systeem
- De hogedrukslang kan snel en eenvoudig in en uit het apparaat en het pistool worden geklikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Werkdruk ( /bar)
|20 / max. 130
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|1,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|313 x 262 x 419
Inbegrepen bij levering
- Car kit: Wasborstel, Autoshampoo 0,5 l
- Schuimsproeier: 0.3 l
- Hogedrukpistool: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Vuilfrees
- eco!Booster
- Hogedrukslang: 6 m, PremiumFlex
- Adapter tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Quick Connect aan de machine
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Kabeloprolling
Videos
Toepassingen
- Balkon
- Muggenraam
- Voor de reiniging van kleine wagens.
- Fietsen