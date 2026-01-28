Nettoyeur haute pression K Silent Anniversary Edition
K Silent Anniversary Edition – nettoyeur haute pression extra-silencieux et puissant en édition limitée de couleur avec des accessoires spéciaux à l'occasion du 90e anniversaire de l'entreprise.
Le nettoyeur haute pression K Silent Anniversary Edition, qui célèbre le 90e anniversaire de l'entreprise, est une édition spéciale limitée ayant des couleurs et des accessoires particuliers. La technologie Silent innovante réduit le volume sonore perçu de 50 % par rapport aux autres nettoyeurs haute pression de même catégorie. Cela permet de nettoyer à haute pression sans déranger sa famille ou ses voisins. Les trois lances d'arrosage incluses offrent une solution parfaite pour toutes les tâches de nettoyage. La lance d'arrosage Vario Power permet un ajustement ciblé de la pression à toutes les surfaces. L'eco!Booster est idéal pour les surfaces délicates et assure des économies d'eau, d'électricité et de temps grâce à sa puissance de nettoyage supérieure de 50 % par rapport au jet plat. En cas de salissures tenaces, la rotabuse à jet crayon rotatif garantit un nettoyage parfaitement réussi. La fourniture inclut en outre un pistolet, un flexible haute pression PremiumFlex de 6 mètres, un canon à mousse, une brosse et 500 ml de shampoing voitures. Compact, le K Silent Anniversary Edition se range avec un encombrement minimal, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Caractéristiques et avantages
Technologie silencieuse innovanteRéduction du volume sonore perçu de 50 % par rapport aux autres nettoyeurs haute pression de même catégorie. Bruit de fonctionnement plus agréable par rapport aux autres nettoyeurs haute pression de même catégorie.
Flexible haute pression PremiumFlexEnroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmêle.
Appareil compact et légerSe range avec un encombrement minimal à l'intérieur comme à l'extérieur. Facile à transporter pour un nettoyage flexible.
Rangement des accessoires intégrés
- Flexible, lance et pistolet se rangent parfaitement, dans peu d'espace.
Rangement du câble pratique
- Enroulement et déroulement faciles et rapides du câble d'alimentation.
Système Quick connect
- Pour fixer et détacher rapidement et sans effort le flexible haute pression de l'appareil et de la poignée-pistolet.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Pression ( /bar)
|20 / max. 130
|Débit (l/h)
|max. 420
|Rendement surfacique (m²/h)
|30
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Puissance de raccordement (kW)
|1,8
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|5,1
|Poids emballage inclus (kg)
|8,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|313 x 262 x 419
Inclus dans la livraison
- Car Kit: Brosse, détergent : shampoing auto 0,5 l
- Canon à mousse: 0.3 l
- Pistolet haute pression: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Rotabuse
- eco!Booster
- Flexible haute pression: 6 m, PremiumFlex
- Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"
Équipement
- Quick Connect sur l'appareil
- Filtre à eau intégré
- Enrouleur de câble
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Balcon
- Moustiquaire
- Petites voitures
- Vélos