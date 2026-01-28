Le nettoyeur haute pression K Silent Anniversary Edition, qui célèbre le 90e anniversaire de l'entreprise, est une édition spéciale limitée ayant des couleurs et des accessoires particuliers. La technologie Silent innovante réduit le volume sonore perçu de 50 % par rapport aux autres nettoyeurs haute pression de même catégorie. Cela permet de nettoyer à haute pression sans déranger sa famille ou ses voisins. Les trois lances d'arrosage incluses offrent une solution parfaite pour toutes les tâches de nettoyage. La lance d'arrosage Vario Power permet un ajustement ciblé de la pression à toutes les surfaces. L'eco!Booster est idéal pour les surfaces délicates et assure des économies d'eau, d'électricité et de temps grâce à sa puissance de nettoyage supérieure de 50 % par rapport au jet plat. En cas de salissures tenaces, la rotabuse à jet crayon rotatif garantit un nettoyage parfaitement réussi. La fourniture inclut en outre un pistolet, un flexible haute pression PremiumFlex de 6 mètres, un canon à mousse, une brosse et 500 ml de shampoing voitures. Compact, le K Silent Anniversary Edition se range avec un encombrement minimal, à l'intérieur comme à l'extérieur.