Autolaveuse
Autolaveuses - pour des sols brillants. Les autolaveuses professionnelles de la marque Kärcher représentent la solution privilégiée pour les professionnels du nettoyage. Elles se révèlent idéales pour garantir un nettoyage optimal des surfaces, qu'elles soient dures ou souples, couvrant des tâches allant du nettoyage approfondi à l'entretien et au lustrage. Ces machines assurent des sols constamment impeccables, offrant une hygiène, une propreté et une brillance irréprochables. Qu'il s'agisse d'autolaveuses autoportées, à conducteur debout, autotractées, accompagnées ou compactes, toutes se distinguent par leur polyvalence et leur convivialité. Grâce à leur ergonomie avancée et à leurs codes couleur, elles sont à la fois simples et sûres à utiliser, tout en étant respectueuses de l'environnement. La sécurité étant une priorité, les autolaveuses Kärcher respectent toutes les normes légales en vigueur.
La solution de nettoyage économique pour toutes les applications
Les autolaveuses aspirantes vous permettent de nettoyer les sols de tout type de manière plus économique, plus rapide et plus efficace que cela n'est possible lors d'un nettoyage manuel des sols. Les autolaveuses aspirantes vous font gagner du temps et économiser du détergent, ce qui profite autant à votre personnel qu'à votre portefeuille. En outre, les appareils sont faciles à utiliser, nécessitent peu de maintenance et, en fonction de votre application, ils sont disponibles exactement au format idéal pour votre type de bâtiment, votre taille de bâtiment et vos besoins. Qu'il s'agisse de magasins et de locaux de petite taille, d'hypermarchés et de centres commerciaux ou encore de superficies très étendues comme dans les aéroports ou les ateliers de production : l'autolaveuse aspirante constitue la solution de nettoyage la plus efficace pour tous les sols, que leur superficie soit de 30 ou de 30 000 m².
Quelle autolaveuse aspirante est la mieux adaptée à vos besoins ?
Nos laveuses de sols sont disponibles en différentes tailles, avec une multitude de variantes d'équipement pour un très vaste éventail d'applications allant même au-delà du simple nettoyage grâce à des accessoires spécialement développés à cet effet. D'autres solutions de nettoyage spéciales, mais également des autolaveuses simples, complètent l'offre que nous vous proposons. Ici, vous trouverez toutes les informations sur les différentes catégories qui vous permettront de trouver dans notre gamme l'autolaveuse aspirante adaptée à vos besoins.
Autolaveuses
Lorsqu'il s'agit d'obtenir des sols brillants et hygiéniques, les autolaveuses Kärcher sont idéales. Polyvalentes, elles nettoient parfaitement et rapidement toutes les tâches.
Monobrosses
Quel que soit votre besoin, Kärcher vous propose la monobrosse adaptée pour nettoyer les surfaces dures et les revêtements textiles.
Polisseuses
Les polisseuses Kärcher font briller les sols. A batteries, elles peuvent être utilisées pendant les heures de bureau.
Autolaveuses pour escalator
Avec les autolaveuses Kärcher pour escalators, vous obtenez rapidement d'excellents résultats. Il n'est pas nécessaire de mettre les escalators hors service pour les nettoyer.
Comment fonctionnent les autolaveuses aspirantes au juste ?
Le fonctionnement d'une autolaveuse aspirante moderne avec une tête de brossage à rouleaux ou à disques suit toujours le même principe : la solution de nettoyage est préparée soit par ajout direct des détergents dans le réservoir d'eau propre soit, dans le cas d'un système de dosage automatique, juste en amont de la tête de brossage. En association avec la rotation et la pression de contact de la brosse, le produit décolle les saletés. Ensuite, l'eau sale est ramassée par le suceur d'aspiration grâce à la puissance d'aspiration de la turbine puis collectée dans le réservoir d'eau sale. À l'inverse, une autolaveuse simple ne dispose ni d'une turbine ni d'un suceur d'aspiration. Par conséquent, les saletés décollées sont ramassées en aval, par exemple à l'aide d'un aspirateur eau et poussières de Kärcher.
Toutes les autolaveuses aspirantes ne se valent pas pour autant
Les autolaveuses aspirantes sont comparables aux voitures : le principe de fonctionnement est toujours le même, mais toutes ne conviennent pas à votre utilisation. Grâce aux divers formats et tailles, systèmes de tête de brossage et technologies d'entraînement, vous n'aurez toutefois aucun mal à trouver l'appareil taillé exactement sur mesure pour vos besoins. Vous connaissez la superficie de vos surfaces et vous savez si elles sont encombrées ou non. Vous connaissez la structure de vos sols et leur degré d'encrassement. Et nous avons la laveuse de sols qu'il vous faut. Soyez-en sûr.
Quelle autolaveuse aspirante pour quels sols ?
Grâce à la rotation rapide des brosses et à la pression de contact supérieure par cm², les autolaveuses aspirantes avec tête de brossage à rouleaux sont particulièrement adaptées aux nettoyages en profondeur d'envergure de vos sols structurés et fortement encrassés. Cette technologie de tête de brossage offre en outre d'énormes avantages en présence de gros déchets. Les particules sont ramassées grâce à la contre-rotation des rouleaux puis amenées dans un réservoir à gros déchets. L'étape du prébalayage en amont est supprimée.
Les autolaveuses aspirantes avec tête de brossage à disques s'utilisent généralement pour le nettoyage courant et sur les salissures moins importantes. Cette laveuse de sols est notamment un excellent choix pour les sols lisses dans les lieux sensibles au bruit tels que les hôpitaux ou dans l'hôtellerie et la gastronomie.
Quelle source d'alimentation pour quelle autolaveuse aspirante ?
Selon la taille et le modèle, les autolaveuses aspirantes de Kärcher sont disponibles en version fonctionnant sur secteur, sur batterie ou à combustible. Là encore, la même règle s'applique : l'utilisation prévue détermine en grande partie quelle technologie d'entraînement sera judicieuse pour vous.
Les appareils fonctionnant sur secteur, c'est-à-dire filaires, sont abordables et parfaits pour le nettoyage des petites surfaces intérieures non accessibles au public ; ils sont disponibles uniquement sous forme d'autolaveuses aspirantes compactes et autotractées.
Les autolaveuses aspirantes sans fil fonctionnant sur batterie offrent une flexibilité maximale et éliminent le risque de trébucher. De la plus petite à la plus grande : Kärcher vous fournit des variantes fonctionnant sur batterie sous tous les formats.
Pour les superficies étendues à l'extérieur ou les espaces intérieurs bien ventilés, nous vous recommandons nos versions équipées de moteurs thermiques écologiques (diesel ou GPL). Kärcher propose ses laveuses de sols à moteur thermique uniquement au format d'autolaveuse aspirante autoportée.
Autolaveuse aspirante autotractée ou non ?
Confort, poids et facilité d'utilisation – voilà les facteurs qui déterminent si votre appareil devrait être autotracté ou non. Une autolaveuse aspirante légère jusqu'à env. 50 litres de volume de réservoir s'utilise très facilement, même si elle n'est pas autotractée. Dans le cas des modèles plus gros, une traction intégrée est conseillée étant donné qu'un appareil de cette taille n'est plus utilisable sans fatigue pendant une période prolongée en raison de son poids propre.
Les laveuses de sols sans moteur de traction utilisent la rotation des brosses pour faire avancer la machine. L'effort physique à fournir par l'utilisateur est faible.
Dans le cas des laveuses de sols à traction, c'est en revanche un moteur à traction actif et réglable qui assure l'avance et permet ainsi des utilisations très longues sans fatigue.
L'autolaveuse aspirante. Taillée sur mesure pour vous
Équipées des accessoires adaptés, les laveuses de sols de Kärcher conviennent également aux applications spéciales telles que la cristallisation ou le décapage. Outre la disponibilité de toutes les pièces d'usure qui va de soi, nous vous proposons une grande variété de pads, de brosses-disques et de brosses-rouleaux, de raclettes d'aspiration, de suceurs d'aspiration, de batteries et de chargeurs pour équiper votre appareil exactement selon vos besoins en matière de nettoyage. À cet effet, divers kits sont disponibles, par ex. notre kit Home Base pour emporter confortablement vos ustensiles de nettoyage manuels. Ainsi, vous bénéficiez d'une autolaveuse aspirante taillée exactement sur mesure pour vos besoins.
Le détergent adapté à votre autolaveuse aspirante
Quels que soient le type de sol, le degré d'encrassement ou la laveuse de sols : Kärcher vous propose un vaste éventail de détergents parfaitement assortis, spécialement développés en vue des exigences respectives. Pour une utilisation économique et une efficacité maximale sur tout type de saleté, bien entendu aussi respectueuses de l'environnement et des matériaux que possible selon les derniers progrès techniques.
Réduction efficace des germes pour les exigences accrues en matière d'hygiène
Notre kit d'assainissement par pulvérisation pour autolaveuses aspirantes vous permettra d'atteindre un tout nouveau niveau de nettoyage avec un investissement financier et matériel minimal. En appliquant un désinfectant adapté par le biais de la rampe de pulvérisation ou du suceur à main, vous pouvez réduire efficacement la quantité de germes sur les sols, les murs et le mobilier. À condition de respecter les directives applicables, vous pouvez même effectuer une désinfection par pulvérisation professionnelle à l'aide d'un désinfectant approprié. Cet accessoire est conçu pour l'utilisation dans les gares, les aéroports, les immeubles de bureaux et commerciaux, les EHPAD, les jardins d'enfants, les écoles, les piscines ou les complexes sportifs. Dans un premier temps, le complément d'équipement sera possible sur les deux autolaveuses aspirantes B 150 R et B 200 R.
Désormais encore mieux
Efficace, durable et économique, la nouvelle autolaveuse aspirante autoportée B 110 R rend dorénavant encore plus confortable le nettoyage des surfaces étendues comme dans les supermarchés, les aéroports et les entrepôts. Grâce aux nouveaux composants remaniés, elle vous offre un résultat de nettoyage optimisé et un maximum de confort
Des perspectives brillantes
Compactes, maniables, confortables : grâce à nos autolaveuses aspirantes autoportées, vous viendrez facilement à bout des surfaces étendues telles que les entrepôts, les parkings couverts ou les centres commerciaux à partir d'une superficie de 1 500 m². Le siège surélevé offre une bonne vue d'ensemble des surfaces à nettoyer. Et en cas de passages étroits, le rayon de braquage réduit garantit une maniabilité extrême. Grâce à leur tableau de commande convivial, ces appareils s'illustrent par une utilisation intuitive, alors installez-vous et c'est parti !
Rapidité et flexibilité en un tour de main
Les obstacles et les surfaces encombrées ne sont plus un problème lors du nettoyage : nettoyez en un tour de main les petites et moyennes superficies telles que les restaurants, les cuisines, les boutiques et les hôtels à l'aide de nos autolaveuses aspirantes compactes. Leur maniabilité les rend faciles à guider pour un nettoyage aisé, même dans les passages étroits. Les différents modèles permettent un résultat optimal sur les surfaces les plus diverses et rendent leur éclat à tous les revêtements de sol. Grâce à la technologie des raclettes d'aspiration, le sol est ensuite non seulement propre mais aussi immédiatement sec et praticable.
Kärcher dispose de solutions qui empêchent les granulés de plastique de pénétrer dans l'environnement.
Le concept de durabilité est profondément ancré dans l'entreprise familiale Kärcher. Nous assumons la responsabilité de l'environnement, de nos produits, de la chaîne d'approvisionnement, de l'entreprise, de la communauté et de nos employés. Nous considérons qu’ainsi nous pouvons faire la différence dans notre société. Be the difference!En savoir plus sur Operation Clean Sweep