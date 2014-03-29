Tout est prêt pour la grande réception.

Vous n'aurez jamais de seconde chance de faire une première impression. Cette citation célèbre est encore plus vraie dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Dès son entrée, et à la réception, le client doit voir et sentir qu'ici, la propreté est une priorité. Les plus grands établissements et prestataires font confiance pour cela au numéro un mondial sur le marché : Kärcher. Des autolaveuses aspirantes pour le hall jusqu'aux aspirateurs silencieux pour le salon de réception - Kärcher possède le système de nettoyage adapté à chaque usage.