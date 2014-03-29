Hôtellerie et restauration
Pour les maisons les mieux tenues de la place. La gestion durable des questions d'hygiène fait partie des exigences actuelles de l'hôtellerie et de la gastronomie modernes. Elle est utile au bien-être des clients et reflète l'image que donne l'établissement à ses clients. En outre, les installations peuvent être utilisées plus longtemps lorsqu'elles sont entretenues de manière professionnelle. Toute personne souhaitant faire un bon investissement n'hésitera pas à choisir les systèmes de nettoyage de Kärcher pour leur utilisation économique, leur maniement intuitif et leur durabilité exceptionnelle.
Tout est prêt pour la grande réception.
Vous n'aurez jamais de seconde chance de faire une première impression. Cette citation célèbre est encore plus vraie dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Dès son entrée, et à la réception, le client doit voir et sentir qu'ici, la propreté est une priorité. Les plus grands établissements et prestataires font confiance pour cela au numéro un mondial sur le marché : Kärcher. Des autolaveuses aspirantes pour le hall jusqu'aux aspirateurs silencieux pour le salon de réception - Kärcher possède le système de nettoyage adapté à chaque usage.
Remplace le balai et la pelle
La balayeuse petit format sans fil KM 35/5 ou le balai sans fil EB 30/1 Adv au lithium-ion sont des outils très efficaces pour éliminer la saleté peu importante dans les zones d'accueil et de réception. Ils permettent d'éliminer rapidement et aisément la saleté isolée des surfaces dures et des tapis, sont toujours à portée de main et se rangent également vite et discrètement.
Des résultats brillants en économies et en technique
Les autolaveuses nettoient les sols hygiéniquement et les lustrent. Pour les surfaces structurées ou assemblées, la technique des brosses en rouleaux qui exercent une forte pression est un avantage. Pour les surfaces lisses, les machines dotée de la technique éprouvée du disque sont particulièrement adaptées.
Quand l'économie d'énergie devient un plaisir !
Grâce à une technique d'écoulement optimisée, le T 12/1 eco!efficiency, tout comme la version de base T 12/1, garantit des performances de nettoyage exceptionnelles avec 40 % de consommation électrique en moins et un niveau sonore réduit de 5 dB (A).
Le couple de rotation agit sur les surfaces ternes
Les lustreuses Kärcher telles que la BDP 43/450 C Adv lustrent les sols en leur donnant un brillant exceptionnel grâce à un couple de rotation élevé. L'aspiration lustrante rend le travail agréable et protège de la poussière tourbillonnante. En matière d'usure et d'entretien, cette technique est également performante.
Pulvérisez, aspirez, c'est propre !
Idéal pour les moquettes très encrassées : les appareils d'injection/extraction, qui décollent et éliminent la saleté en une seule étape. La fonction « injection & extraction » de la série Puzzi est idéale pour les zones très fréquentées qui doivent sécher et être praticables rapidement.
Nos produits pour les accès et les zones d'accueil
Le meilleur est juste assez bien.
Le client est roi. Et il veut la propreté et le calme. Partout et tout le temps. Les systèmes de nettoyage destinés aux zones intérieures doivent donc être dotés de qualités particulières : ils doivent être silencieux, facile à transporter, ergonomiques et utilisables également dans les espaces réduits. Des qualités qui rendent aussi le travail sur ces machines plus facile et plus agréable.
Votre moquette est comme neuve
Les aspiro-brosseurs pour moquettes tels que le CV 38/2 combinent le débit aspiré avec une brosse électrique. Conséquence : les fibres de moquettes se redressent et créent un espace qui permet à l'aspirateur d'atteindre les particules de saleté incrustées en profondeur. Le voyant de signalisation indique à l'utilisateur si le réglage de la brosse-rouleau doit être modifié afin d'optimiser les résultats de nettoyage obtenus.
Parce que le moins est un plus, tout est maintenant en ordre.
Avec le nouveau T 12/1 eco!efficiency, la saleté n'est plus récupérée dans le sac, mais directement dans la cuve robuste. Son système de filtration est parfaitement polyvalent et puissant. Enfin, l'exhaustivité seule lors de l'aspiration n'est désormais plus suffisante : l'hygiène doit également être prise en considération. C'est ce que garantit le tube coudé Irgastat en permettant une aspiration facile à tous les niveaux de performance.
Tube d'aspiration avec flexible extra-long
Le CV 60/2 RS Bp, l'aspirateur à brosse pour toutes les surfaces, est un appareil véritablement polyvalent qui s'adapte automatiquement à tous les revêtements de sol. Des sols durs aux tapis et vice versa, aucun changement d'accessoire n'est nécessaire. Il allie utilisation facile et mobilité extrême. Avec brosses-rouleaux à rotation inversée, balais latéraux, tube d'aspiration et filtre HEPA. Le jeu d'accessoires pour nettoyage d'endroits difficilement accessibles et autres accessoires ainsi que le chargeur sont bien visibles, à portée de main et parfaitement intégrés à l'appareil.
L'appareil classique pour les angles et les rebords
Partout où la brosse ne peut pas passer - le tuyau d'aspiration manuel amovible y parvient. Grâce au flexible d'aspiration souple, le nettoyage en hauteur devient un véritable jeu d'enfant.
Un grand rendement de surfaces
Les autolaveuses de la série BRC combinent l'injection/extraction avec l'effet mécanique des brosses à rouleaux. Elles sont idéales pour le nettoyage humide des grandes surfaces, que ce soit en profondeur ou en lavage intermédiaire.
Le roi des capitonnages
Les injecteurs-extracteurs Puzzi brillent en matière de nettoyage de capitonnages, avec une puissance d'aspiration exceptionnelle pour un temps de séchage très court.
Lutte non chimique contre le calcaire et la saleté
Le nettoyeur vapeur DE 4002 élimine le calcaire incrusté dans les salles de bains et les saletés sans produit de nettoyage. Des solutions futées qui savent convaincre : le système à 2 réservoirs permet d'éviter les temps d'attente qu'implique le chauffage de l'eau. Grâce à la fonction « VapoHydro », le jet est réglé sans à-coups de la vapeur à l'eau chaude.
Aspire là ou c'est difficile
Le BV 5/1 se porte confortablement sur le dos grâce à son système de sangles sophistiqué - un soulagement inestimable pour aspirer dans les zones difficiles telles que Pour encore plus de flexibilité, il est également disponible en modèle sans fil.
Nos produits pour les chambres et salles de bains
Pure détente.
Dans les zones de bain et de sauna, la propreté et l'hygiène sont primordiales. Sans compromis. Les systèmes de nettoyage Kärcher pour les espaces de bien-être peuvent répondre à la perfection à ces exigences : éliminer la saleté jusqu'aux plus fines particules, détartrer, désinfecter. Le résultat n'est pas seulement la propreté apparente, mais aussi l'hygiène irréprochable.
Un passage rapide, et c'est propre
L'autolaveuse aspirante compacte BR 30/4 est l'appareil de prédilection pour l'entretien de l'hygiène des sols dans les zones sensibles, telles que les espaces de circulation pieds nus. Pulvérisation, brossage et aspiration en une seule opération ou séparément. En un clin d'œil, la surface est étincelante.
Des talents multiples pour les sols.
L'autolaveuse aspirant BR 40/10 C possède beaucoup d'atouts : elle permet de nettoyer les sols à la manière d'une monobrosse, aspire l'eau comme un aspirateur et lustre aussi bien qu'une machine à grande vitesse. Grâce à la position de ses deux suceurs d'aspiration, on peut passer l'aspirateur très près des bords. Dans ce procédé, les deux bouches d'aspiration collectent l'eau dans les deux directions - à l'avant et à l'arrière.
L'hygiène écologique
Le nettoyeur à vapeur DE 4002 apporte une hygiène irréprochable dans les saunas, sans produit de nettoyage. Cela profite à l'homme et à l'environnement.
Des talents multiples au service de la mobilité.
Le modèle AP 100/50 M constitue une solution tout-en-un simple et flexible adaptée à différentes surfaces. Le liquide de nettoyage peut être injecté mais également aspiré.
Le mieux pour combattre la soif
Lorsque le corps transpire, la perte de liquide doit être rapidement compensée. Idéalement, avec de l'eau pure. Et si possible directement sur place. La fontaine d'eau Kärcher WPD 100 tient constamment à disposition de l'eau fraîche ou chaude, plate ou gazeuse de la plus pure qualité.
Inégalé en matière de surfaces
Les nettoyants sols durs tels que le FR 30 ME offrent un rendement surfacique dix fois plus élevé. C'est un avantage indispensable pour tous ceux qui doivent entretenir l'hygiène d'espaces de bien-être dotés de grandes surfaces de sols.
Connaître le danger, c'est l'écarter
Ainsi, grâce à l'aspirateur eau et poussières NT 70/2 qui aspire l'eau rapidement en profondeur, les flaques d'eau sur le sol qui entraînent un risque de chute peuvent être rapidement éliminées et la saleté décollée n'a aucune chance de se redéposer. Sa puissance d'aspiration élevée séduit également en cas de gros déchets.
Halte au développement des bactéries
Le kit Inno Foam de Kärcher est un système de mousse pour les nettoyeurs à haute pression, permettant le nettoyage et la désinfection. La mousse désinfectante possède une durée d'adhérence particulièrement longue et a donc un effet accru. Le tuyau à double jet séduit par sa simplicité de maniement - on passe en un tour de main de la buse de mousse à celle de la haute pression.
Nos produits pour les saunas, les espaces de bien-être et de fitness
Le nettoyage maison.
La cuisine est d'une importance centrale pour la réputation d'un établissement gastronomique. Ici, il est impératif qu'il n'y ait aucun doute sur la priorité accordée à l'hygiène. Le système Kärcher offre tous les appareils, accessoires et produits de nettoyage avec lesquels toutes les surfaces, de l'acier inoxydable au carrelage et aux sols, peuvent être traitées de la manière la plus attrayante.
Un nettoyage d'appoint autonome
La BR 30/4 C Bp efface les traces des petits accidents. Avec alimentation par accumulateur au lieu d'un enchevêtrement de câbles. Sans risque de trébuchement ou d'enroulement du câble. Cette autolaveuse aspirante a néanmoins une durée de fonctionnement suffisante pour un nettoyage en profondeur.
Même l'appareil est hygiénique
Le nettoyeur à haute pression HD 7/10 CX F a été spécialement conçu pour les cuisines professionnelles. Il possède un tuyau à haute pression de qualité alimentaire et des roues grises qui résistent à l'abrasion et ne laissent pas de traces. En combinaison avec le nettoyant sols durs FR 30 ME, il est indispensable dans la gastronomie haut de gamme.
Pour les tâches les plus dures
Le NT 65/2 Ap est un aspirateur eau et poussières bimotorisé puissant destiné à un usage professionnel. Grâce au décolmatage efficace par soufflage du filtre plié plat, la puissance d'aspiration reste quasiment constante.
La plus plate de sa catégorie
L'autolaveuse BRS 40/1000 C est un appareil polyvalent pour toutes les surfaces dures. Grâce à son type de construction extrêmement bas, elle se faufile aussi sous les étagères - un facteur important pour l'hygiène de la cuisine.
Un accessoire avec la vapeur adéquate
Contre la saleté tenace et brûlée, seule la puissance concentrée d'un jet d'eau chaude ou de vapeur est efficace. Parfaitement adapté aux accessoires Kärcher pour nettoyeur à vapeur - depuis la buse au jet par points jusqu'aux brosses de fils de laiton, en passant par le jeu de chiffons.
Nos produits pour les cuisines, les restaurants et les salles
Les installations extérieures - La carte de visite de votre devanture.
Le plaisir anticipé à l'idée d'un bon repas ou d'un week-end de bien-être est à son apogée juste devant l'entrée de l'établissement. Cette attitude expectative peut être décuplée par un espace extérieur soigné. Un atout qui vaut la peine d'être dévoilé. Sur l'aire de stationnement comme sur le passage. Dans le parking souterrain comme sur les trottoirs et près de la piscine. Et s'il vous plaît, avec méthode : le système Kärcher composé de machines, d'accessoires et de produits de nettoyage parfaitement harmonisés.
Le progrès facilité
La balayeuse autoportée compacte Kärcher KM 90/60 R offre un confort d'utilisation élevé, combiné à un important rendement surfacique et à un décolmatage automatique efficace du filtre. Le siège ajustable, la direction placée en contrebas et les roues aux dimensions importantes soulignent les exigences élevées en termes de maniement actuel.
Peut-on faire plus facile ?
Avec la KM 75/40 W compacte et facile à manœuvrer, le nettoyage en profondeur des petites et moyennes surfaces devient un jeu d'enfant. La traction remplace la force physique et l'aspiration efficace de la poussière offre une propreté sans nuages de poussières. Au choix avec une propulsion puissante à essence, ou en version batterie particulièrement silencieuse pour une utilisation intérieure - même disponible en option avec un kit de balayage antistatique.
La haute pression pour les surfaces dures
Le nettoyant sols durs FR 30 met en œuvre la puissance d'un nettoyeur haute pression Kärcher dans une performance surfacique. Particulièrement facile à utiliser dans sa version avec boîtier plastique, en extérieur comme en intérieur.
La propreté sans traces
Les parkings couverts posent souvent des difficultés particulières pour les autolaveuses aspirantes : de grandes surfaces, des saletés grossières et tenaces et des rampes abruptes. La Kärcher BR 100/250 R est prédestinée à cet usage : avec son cadre d'acier robuste pour les interventions les plus difficiles, elle peut être utilisée sur des surfaces ayant jusqu'à 15 % de déclivité. Son grand réservoir d'eau et sa batterie puissante permettent une longue période de travail ininterrompu.
Le balayage professionnel devient un véritable jeu d'enfant.
La balayeuse électrique innovante KM 35/5 à accumulateurs est l'alternative rapide, efficace et confortable au balai traditionnel. Grâce au balai judicieusement positionné, l'appareil est convaincant jusqu'aux rebords. Sans câble incommode grâce à son accumulateur lithium-ion. Et très confortable avec son interrupteur avec commande au pied.