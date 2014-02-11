Home & Garden

Plus d'info

Professional

Plus d'info
Kärcher Gi!Further des innovations responsables

Les promotions WOW du mois
Découvrir toutes les promotions WOW
Découvrez tous nos conseils de nettoyage et d'entretien pour votre maison et jardin.

Conseils de nettoyage et d'entretien

Découvrez tous nos conseils de nettoyage et d'entretien pour votre maison et jardin.

Retrouvez ici toutes les promotions de la gamme de produits Home & Garden

Promotions pour particuliers

Découvrez les promotions Kärcher pour particuliers.

Découvrez ici nos offres d'emploi !

Offres d'emploi

Découvrez ici nos offres d'emploi !

Trouvez rapidement un point de vente dans votre région

Recherche de distributeurs

Trouvez rapidement un point de vente dans votre région.

Retrouvez ici toutes les promotionVous pouvez trouver toutes les infos concernant la réparation de votre appareil Home & Garden ici.s de la gamme de produits Home & Garden

Réparations pour particuliers

Retrouvez ici toutes les infos concernant la réparation de votre appareil Home & Garden.

Chez Kärcher, l'orientation vers le client est notre priorité absolue.

Services

Nos différents services offrent aux utilisateurs privés et professionnels une aide rapide et adéquate pour toute question ou problème.

Nous assumons la responsabilité de l'environnement, de nos produits, de la chaîne logistique, de l'entreprise, de la société et de nos collaborateurs.

Durabilité chez Kärcher

Le principe de durabilité est solidement ancré dans l'entreprise familiale Kärcher.

ISO 14001

ISO 14001 est une norme internationale pour les systèmes de management environnemental. Elle offre un cadre que les organisations peuvent suivre pour établir, mettre en œuvre, maintenir et améliorer continuellement un système de management environnemental efficace.

Voir le certificat

ISO 9001

La norme ISO 9001 définit une série d'exigences concernant la mise en place d'un système de gestion de la qualité dans un organisme, quels que soient sa taille et son secteur d'activité. Elle fait partie de la série des normes ISO 9000. Elle a été créée en 1987 et est régulièrement révisée depuis. Sa première révision date de 1994, la suivante de 2000, qui a intégré la notion de processus, et la dernière de 2015 a été publiée par le sous-comité SC 2 du comité technique ISO/TC 176.

Sur simple demande, vous pouvez recevoir des informations sur la politique de qualité de Kärcher. Veuillez poser votre question à info@be.kaercher.com.

Voir le certificat

VCA*

La certification d'entreprise VCA est un système de management qui favorise la sécurité sur le lieu de travail.

VOIR LE CERTIFICAT