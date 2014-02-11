ISO 9001

La norme ISO 9001 définit une série d'exigences concernant la mise en place d'un système de gestion de la qualité dans un organisme, quels que soient sa taille et son secteur d'activité. Elle fait partie de la série des normes ISO 9000. Elle a été créée en 1987 et est régulièrement révisée depuis. Sa première révision date de 1994, la suivante de 2000, qui a intégré la notion de processus, et la dernière de 2015 a été publiée par le sous-comité SC 2 du comité technique ISO/TC 176.

Sur simple demande, vous pouvez recevoir des informations sur la politique de qualité de Kärcher. Veuillez poser votre question à info@be.kaercher.com.