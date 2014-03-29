NETTOYAGE CRYOGÉNIQUE

Le nettoyage avec de la neige carbonique, comment ça se passe ?

Propreté = froid x accélération

Sous l’effet de l’air comprimé, l’Ice Blaster accélère les pellets de neige carbonique (dont la taille peut atteindre 3 mm) de manière à obtenir une vitesse de 150 m/s. Grâce à cette vitesse élevée et à une température de -79 °C, les impuretés gèlent et des fissures apparaissent. Les pellets s’introduisent dans cette fissure, éclatent et décollent ainsi les dépôts. Il s’agit là d’une méthode particulièrement efficace qui permet d’éliminer, dans le plus grand respect des matériaux, quasiment toutes les impuretés.

L'effet nettoyant de la projection de neige carbonique est basé sur 3 effets :

Effet d'impact : le flux d'air comprimé qui accélère la neige carbonique et la conception du pistolet permettent un transfert d'énergie cinétique important.

Choc thermique : la différence de température entre la surface à traiter et la neige carbonique crée un important gradient de température. Ce gradient de température provoque des fissures microscopiques dans la couche à enlever, ce qui facilite son détachement.

Micro-explosion : au moment où une particule de neige carbonique touche la surface à traiter, elle se transforme en gaz. Le volume du gaz est environ 800 fois plus grand que celui de la particule de neige carbonique. Cela provoque une force de soulèvement, qui élimine la saleté.