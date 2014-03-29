NETTOYAGE CRYOGÉNIQUE
Solutions de nettoyage pour une industrie propre. Kärcher propose des solutions innovantes et adaptées à toutes les exigences industrielles.
Les moules, pièces ou machines encrassées sont souvent difficiles à nettoyer. Avec les Ice Blaster performants de Kärcher, une étape supplémentaire de nettoyage n'est pas nécessaire. Les pellets de neige carbonique se dissolvent entièrement en dioxyde de carbone (CO2) après le sablage. Tout ce qui reste, c'est la propreté.
Le dioxyde de carbone (CO2) est à la base d'une méthode de nettoyage respectueuse de l'environnement.
C'est quoi la neige carbonique ?
La neige carbonique ou CO2 sous forme solide est obtenue par l'expansion du dioxyde de carbone liquide à la pression atmosphérique. La neige de CO2 qui en résulte est comprimée pour former des blocs ou des granulés. La neige carbonique est la forme solide du dioxyde de carbone (CO2) qui se forme à une température de -79°C. Le dioxyde de carbone se trouve naturellement sous forme de gaz sur terre. Il est non toxique et inodore et est utilisé, entre autres, pour saturer les boissons afin de leur donner un goût frais et de prolonger leur consommation. La neige carbonique est également utilisée, par exemple, dans l'industrie alimentaire pour refroidir les aliments ou dans le domaine de la santé pour différentes applications.
Le nettoyage avec de la neige carbonique, comment ça se passe ?
Propreté = froid x accélération
Sous l’effet de l’air comprimé, l’Ice Blaster accélère les pellets de neige carbonique (dont la taille peut atteindre 3 mm) de manière à obtenir une vitesse de 150 m/s. Grâce à cette vitesse élevée et à une température de -79 °C, les impuretés gèlent et des fissures apparaissent. Les pellets s’introduisent dans cette fissure, éclatent et décollent ainsi les dépôts. Il s’agit là d’une méthode particulièrement efficace qui permet d’éliminer, dans le plus grand respect des matériaux, quasiment toutes les impuretés.
L'effet nettoyant de la projection de neige carbonique est basé sur 3 effets :
Effet d'impact : le flux d'air comprimé qui accélère la neige carbonique et la conception du pistolet permettent un transfert d'énergie cinétique important.
Choc thermique : la différence de température entre la surface à traiter et la neige carbonique crée un important gradient de température. Ce gradient de température provoque des fissures microscopiques dans la couche à enlever, ce qui facilite son détachement.
Micro-explosion : au moment où une particule de neige carbonique touche la surface à traiter, elle se transforme en gaz. Le volume du gaz est environ 800 fois plus grand que celui de la particule de neige carbonique. Cela provoque une force de soulèvement, qui élimine la saleté.
Quelle est l'importance de la qualité de la neige carbonique ?
Par expérience, nous savons que les pellets de neige carbonique fraîchement fabriqués permettent de nettoyer nettement mieux et plus rapidement. Dès lors, il est d'une importance capitale de toujours utiliser de la neige carbonique la plus fraîche possible pour le nettoyage cryogénique.
Une neige carbonique produite plusieurs jours auparavant perd sa densité, ce qui réduit la performance du nettoyage. Par conséquent, on a besoin de plus de neige carbonique pour nettoyer une surface donnée. En outre, la neige carbonique se sublime en permanence. Cela signifie par exemple qu'une quantité de départ de 100 kg de pellets de neige carbonique sera réduite à seulement 92 kg après un jour.
Les avantages en un coup d'œil
Nettoyage là où l'eau n'est pas souhaitée
Dans les endroits où le nettoyage à l'eau n'est pas possible, la projection de neige carbonique est idéale. Par exemple, lors du nettoyage des armoires électriques ou du nettoyage périodique d'autres composants électriques. La neige carbonique est non conductrice et ne produit pas d'étincelles. Il n'y a donc aucun risque d'électrocution, de court-circuit ou d'explosion.
Réduction des temps d'arrêt pour le nettoyage
Grâce au nettoyage cryogénique, les temps d'arrêt peuvent être considérablement réduits car les pièces/machines à nettoyer ne doivent pas être démontées. Les pelettes à glace peuvent aller partout et nettoient très efficacement les coins les plus étroits. Le temps d'immobilisation est donc considérablement réduit, car le démontage et le montage, qui prennent beaucoup de temps, sont inutiles. Grâce au nettoyage en place, le processus de production n'est que très peu entravé, de sorte que, dans la plupart des cas, les coûts de nettoyage ne dépassent pas la valeur ajoutée économique d'un nettoyage plus rapide.
Un nettoyage respectueux de l'environnement
La projection de neige carbonique ne fait appel à aucun produit chimique ou agent de projection. De ce fait, aucune émanation toxique ou nocive ne se forme pendant le processus de nettoyage.
Les surfaces restent intactes
Vous souhaitez nettoyer soigneusement les surfaces sensibles ? La projection de neige carbonique n'est pas abrasive et élimine la saleté sans endommager la surface. La projection de neige carbonique ne fait appel à aucun produit chimique ou agent de projection. De ce fait, aucune émanation toxique ou nocive ne se forme pendant le processus de nettoyage. Le nettoyage cryogénique ne présente aucun danger pour l'utilisateur ou les personnes se trouvant à proximité directe de l'objet à nettoyer.
Grande première: le L2p nettoyeur cryogénique
Une méthode de nettoyage révolutionnaire
L'IB 10/8 L2P est le premier nettoyeur cryogénique à produire lui-même sa glace carbonique directement à partir de CO₂ liquide donc plus de pellets ni de surconsommation de CO₂.
La technologie L2P (abréviation de « Liquid to Pellet ») permet en effet de stocker le gaz sur le lieu d'utilisation pour pouvoir nettoyer à tout moment en limitant la consommation de gaz aux stricts besoins. De plus, il nécessite peu d'air comprimé et permet donc un investissement réduit puisqu'il est possible d'utiliser les réseaux d'air présents sur site ou des compresseurs de petites tailles. En plus de tous les avantages du nettoyage cryogénique, l'IB 10/8 L2P permet un nettoyage particulièrement doux et précis de surfaces même fragiles ou possédant des formes complexes telles que les fentes, trous ou rainures.
Exemples de nettoyage par Ice Blasting
Avant
Après
Avant
Après
Avant
Après
Avant
Après
La propreté dans tous les domaines.
Les Ice Blaster de Kärcher s'utilisent sans détergent ou adjuvant chimique. Ils peuvent être utilisés sans problème dans les endroits où un nettoyage à l'eau ou au sable est interdit légalement. Comme les pellets se dissolvent sans laisser de résidus, il n'y a pas d'eau résiduelle. Vous pouvez facilement fabriquer les pellets de neige carbonique vous-même à l'aide d'un appareil de fabrication des pellets de neige carbonique Kärcher.
Métallurgie et construction mécanique
Le nettoyage en profondeur et le nettoyage courant des machines de production, robots de soudage, convoyeurs et cabines de peinture est particulièrement aisé avec l'Ice Blaster de Kärcher.
Imprimeries
Après le nettoyage cryogénique, tous les cylindres, outils et machines d'impression sont comme neufs.
Industrie du bois et industrie électrique
Le nettoyage cryogénique convient aussi parfaitement au nettoyage de machines de traitement du bois, de générateurs, turbines, tableaux électriques, etc.
Industrie du plastique et du conditionnement
L'appareil à jet de neige carbonique libère aussi les formes pour moulage par injection et les lignes de production de toute trace de silicone ou caoutchouc ainsi que de peinture, vernis et autres saletés.
Industrie automobile, fonderies et injections plastiques
Nos nettoyeurs cryogéniques enlèvent toutes les traces d'agent de démoulage et de liant sur les pièces et composants. Les résidus de silicone, caoutchouc, peinture, laque, durcisseur, etc. se détachent aisément des moules à injection, outils et lignes de production. Tout devient propre sans laisser la moindre trace.
Industrie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique
L'Ice Blaster nettoie aussi les traces de cokéfactions, cuisson, saleté incrustée, graisse et amidon sur les installations de remplissage, machines à mélanger, lignes de production et systèmes de manutention, ainsi que sur les réservoirs et les fours.
Industrie papetière
Dans l'industrie papetière, la colle, le calcaire, la poussière et l'ouate de cellulose se déposent dans les machines. Cela provoque des pannes de machine et des pertes de qualité. Les installations nettoyées à la neige carbonique sont plus vite propres et, par conséquent, plus vite réutilisables.
Services municipaux
Graffitis et chewing-gums : c'est le problème de nombreuses villes et municipalités. Cela nécessite un appareil qui nettoie les murs et surfaces en profondeur tout en les respectant - comme l'Ice Blaster de Kärcher. Il enlève la saleté sans endommager le matériau.
L'écocompatibilité du nettoyage cryogénique.
Absence de substances dangereuses
Le nettoyage cryogénique ne fait appel à aucun produit chimique toxique ou portant atteinte à l'environnement, ni solvant. Il n'engendre ainsi aucune vapeur toxique ou dangereuse pour la santé. Il ne présente donc aucun danger pour le personnel dû à l'utilisation de substances dangereuses et nocives.
Évacuation aisée
Le nettoyage cryogénique ne laisse aucun résidu de produit de sablage. La saleté éliminée tombe au sol et peut être balayée. Seule cette saleté doit être évacuée. Par contre, l'utilisation de produits chimiques et de solvants engendre des déchets toxiques qui requièrent une évacuation complexe.
Absence de déchets secondaires
En cas de nettoyage au jet de sable, de carbonate de sodium ou d'eau, le matériau projeté devient lui-même un déchet problématique s'il a servi à éliminer des impuretés dangereuses. Il en résulte une très grande quantité de déchets secondaires qui, dans certains cas, demande une évacuation extrêmement complexe et onéreuse.
Fabrication de dioxyde de carbone
De nombreux processus de transformation industrielle engendrent du CO2 comme produit dérivé. Par exemple, on obtient du dioxyde carbone lors de la filtration du CO2 dans le processus de synthèse de l'ammoniac et du méthanol. Une grande partie du CO2 utilisé provient d'un gaz brut de dioxyde de carbone dégagé par les processus de transformation chimique du pétrole et du gaz naturel. Les processus de combustion des centrales électriques ou les processus de fermentation produisent également du dioxyde de carbone.
Dans les pays industrialisés, le CO2 n'est dès lors plus produit séparément/expressément et le brûlage de combustibles fossiles en vue de produire du CO2 a complètement disparu.
Équipement de sécurité.
Le nettoyage cryogénique requiert l'équipement de sécurité suivant.
Protections acoustiques
Étant donné que pendant le nettoyage cryogénique, le niveau sonore peut parfois largement dépasser 85 dB(A), il convient de porter des protections acoustiques.
Gants
Le port de gants est recommandé pour prévenir tout risque de gel par les pellets de neige carbonique.
Lunettes de protection
Afin de protéger les yeux des particules volatiles, il est conseillé de porter des lunettes de protection. Il est également recommandé de porter un équipement complet comprenant un casque, une visière et des protections acoustiques.
Protection respiratoire
En fonction de la présence de poussière ou de la concentration de CO2 engendrée, de légères voire lourdes mesures de protection respiratoire sont nécessaires.
Avertisseur de dioxyde de carbone
Pour détecter la concentration de CO2 de l'air respiré, le personnel en charge du nettoyage cryogénique doit porter un détecteur de CO2 individuel. Celui-ci déclenche une alarme dès qu'une concentration critique est atteinte.