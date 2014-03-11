Balayeuses mécaniques
La meilleure saison pour le balayage? Toute l'année! Peu importe qu'il s'agisse de pétales au printemps, de sable en été, de feuilles mortes en automneou de matières d'épandage en hiver. Les balayeuses efficaces et ergonomiques S 4 et S 6 de
Kärcher garantissent toute l'année et en un temps record un environnement impeccable, tout autour de la maison et le jardin.
Utilisation facile : pour un balayage confortable, sans effort ni fatigue.
Repli aisé : la surface d'appui confortable facilite le rangement de la balayeuse sans avoir à se pencher.
Conception flexible et pratique : les poignées de la balayeuse sont réglables en hauteur et peuvent être complètement rabattues si nécessaire.
Produits
Les avantages des balayeuses.
Utilisation facile
Un balayage simple, sans effort ni fatigue.
Souples et confortables
Le tableau de bord des balayeuses est réglable en hauteur et peut être rabattu intégralement en cas de besoin.
La propreté dans les moindres recoins
Les longs poils des brosses latérales se chargent de tout rendre propre, même les bordures.
Simples et compactes
Toutes nos balayeuses se rangent en quelques gestes avec un encombrement minimal : il suffit de rabattre le tableau de bord et de ranger la balayeuse à la verticale. Tout simplement !
Vidange ultrasimple
Les réservoirs à déchets des balayeuses Kärcher se retirent facilement pour être vidés. Aucun contact avec la saleté.
Il tient tout seul
Le réservoir à déchets se retire facilement et est conçu pour tenir seul une fois posé.