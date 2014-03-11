Balayeuses mécaniques

La meilleure saison pour le balayage? Toute l'année! Peu importe qu'il s'agisse de pétales au printemps, de sable en été, de feuilles mortes en automneou de matières d'épandage en hiver. Les balayeuses efficaces et ergonomiques S 4 et S 6 de
Kärcher garantissent toute l'année et en un temps record un environnement impeccable, tout autour de la maison et le jardin.

Kärcher Gi!Further des innovations responsables

Utilisation facile : pour un balayage confortable, sans effort ni fatigue.

Easy handling push sweeper

Repli aisé : la surface d'appui confortable facilite le rangement de la balayeuse sans avoir à se pencher.

Easy storage

Conception flexible et pratique : les poignées de la balayeuse sont réglables en hauteur et peuvent être complètement rabattues si nécessaire.

Flexible and comfortable push sweeper

Produits

0 Produits

Les avantages des balayeuses.

Einfach zu bedienen

Utilisation facile

Un balayage simple, sans effort ni fatigue.

Rückenschonend

Souples et confortables

Le tableau de bord des balayeuses est réglable en hauteur et peut être rabattu intégralement en cas de besoin.

Sauberkeit bis ins Detail

La propreté dans les moindres recoins

Les longs poils des brosses latérales se chargent de tout rendre propre, même les bordures.

Kehrmaschine senkrecht aufstellen

Simples et compactes

Toutes nos balayeuses se rangent en quelques gestes avec un encombrement minimal : il suffit de rabattre le tableau de bord et de ranger la balayeuse à la verticale. Tout simplement !

Kehrgutbehälter einfach entleeren

Vidange ultrasimple

Les réservoirs à déchets des balayeuses Kärcher se retirent facilement pour être vidés. Aucun contact avec la saleté.

Kehrgutbehälter steht von selbst

Il tient tout seul

Le réservoir à déchets se retire facilement et est conçu pour tenir seul une fois posé.

Vidéos d'application

S 6 Twin

S 6

S 4 Twin

S 4

Brochure

Ici vous trouverez la brochure des balayeuses