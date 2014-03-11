Nettoyeurs vapeur & Balais vapeur
La gamme de nettoyeurs vapeur Kärcher nettoie sans aucun produit chimique et s’utilise pratiquement partout. Ils offrent des solutions adaptées aux tâches de nettoyage les plus courantes comme le dégraissage, la désinfection et l’entretien des surfaces dures. Que ce soit dans la salle de bain, dans la cuisine ou dans le salon, ils éliminent 99,99% des bactéries domestiques courantes. La puissance de la vapeur et les multiples accessoires se chargent de nettoyer en profondeur les robinetteries, les carrelages, les plaques céramiques.
La vapeur élimine jusqu'à 99.99% de toutes les bactéries**
Kärcher a fait tester l'efficacité de ses nettoyeurs à vapeur contre les virus dans un laboratoire indépendant. Résultat : si elles sont utilisées correctement, les machines éliminent jusqu'à 99,999 % des virus enveloppés*, tels que le coronavirus ou la grippe, et 99,99 % des bactéries domestiques courantes** des surfaces dures.
- Hygiene et propreté jusqu'au plus profond des fibres avec la vapeur – sans aucun produit chimique, juste de l'eau
- Elimination de 99.99 %* des bactéries domestiques courantes sur les surfaces dures
- De meilleures performances de nettoyage que les méthodes traditionnelles utilisant des détergents
- Température élevée et diffusion d'une quantité de vapeur importante
Consultez toujours le manuel pour un détartrage correct de l'appareil. L'utilisation de vinaigre ou d'acides corrosifs dans le nettoyeur vapeur est absolument interdite.
Produits: nettoyeurs vapeur
Nettoyeurs vapeur : des solutions pour chaque pièce et chaque tâche
Nettoyage des sols
Pour le nettoyage de surfaces dures telles que la pierre, le carrelage, le PVC ou le parquet stratifié, les balais vapeur Kärcher offrent une propreté et une hygiène maximales - sans produits chimiques.
Nettoyage de la cuisine
Que ce soit les joints, les carreaux sur le mur, les surfaces en verre ou en plastique, la hotte aspirante ou encore l'évier - les nettoyeurs vapeur Kärcher garantissent hygiène et propreté dans la cuisine - sans effort.
Nettoyage de la salle de bain
Que ce soit pour nettoyer le carrelage mural, les surfaces vitrées et les miroirs, les joints, etc. les nettoyeurs vapeur Kärcher travaillent à merveille pour une propreté et une hygiène absolue.
Repassage vapeur
Le système de repassage vapeur Kärcher, avec fer à repasser vapeur haute qualité équipé d'une semelle anti-adhésive, économise jusqu'à 50% de temps pour le repassage, avec un résultat parfait et du linge prêt à ranger !
Nettoyer des joints de carrelage
Pour un nettoyage ciblé des joints, utilisez la buse à jet crayon à laquelle vous pouvez ajouter une brosse ronde. L'application de la vapeur à la main et les mouvements de rotation de la brosse permettent de décoller les dépôts les plus tenaces. Attention pour les joints en silicone: n'appliquez la vapeur que brièvement, afin de les conserver en bon état.
Nettoyer fenêtres et miroirs
Une propreté étincelante en un tournemain: pour le nettoyage des fenêtres et miroirs.
Le nouveau défroisseur vapeur
Le nouvel accessoire de défroissage à la vapeur offre une solution rapide et efficace pour éliminer les plis et les rides des vêtements. Compatible avec tous les nettoyeurs vapeur Kärcher pouvant accueillir des accessoires.
Accessoires adaptés au nettoyeurs vapeur
L'offre complète d'accessoires pour les nettoyeurs vapeur de Kärcher permet d'accomplir de nombreuses tâches dans toute la maison.
Détartrez régulièrement votre nettoyeur vapeur
Le nettoyeur vapeur Kärcher est votre allié pour l'hygiène et la propreté de votre maison. Grâce à sa vapeur, il nettoie de manière hygiénique et ce, dans toute la maison ! Mais obtenir une propreté impeccable n'est possible qu'avec du matériel de nettoyage efficace et performant. Le problème le plus fréquent pour un nettoyeur vapeur ou tout autre appareil à eau chaude est la présence de résidus de calcaire et de tartre. Au fur et à mesure, le calcaire peut s'accumuler, empêcher le bon fonctionnement du nettoyeur vapeur Kärcher et avoir un réel impact négatif sur ses performances. Heureusement, le souci peut vite être résolu grâce à une solution simple et efficace : un détartrant Kärcher adapté. Une fois le détartrage de nettoyeur vapeur Kärcher effectué, il sera à nouveau au maximum de sa performance. Lorsque le détartrage est fait de manière efficace, sa durée de vie est prolongée et la consommation électrique est réduite.
Durabilité
La manière la plus écologique de nettoyer
Le nettoyage à la vapeur permet d'économiser jusqu'à 80 % d'eau (avec un litre d'eau, on produit 1 700 litres de vapeur) par rapport au nettoyage traditionnel et évite la pollution de l'eau résiduelle par des produits chimiques. De plus, les nettoyeurs vapeur de Kärcher permettent aussi d'économiser jusqu'à 25% d'énergie. Grâce au suceur sol innovant équipé de la technologie de lamelle, les résultats de nettoyage sont 25% meilleurs. Cela permet de réduire le temps de nettoyage coûteux en énergie. Comme tous les autres appareils de Kärcher, les nettoyeurs vapeur sont recyclables à plus de 90 % en fin de vie. Découvrez aussi Eco !Efficiency – L’objectif Kärcher en matière d’environnement.
Qualité typique de la marque Kärcher
Les nettoyeurs vapeur made by Kärcher, c'est un savoir-faire exceptionnel et plus de 20 années d'expérience en développement et production internes. Nos appareils convainquent par leur qualité et leur puissance de vapeur constamment élevée, leurs matériaux de grande qualité, solides et durables et les normes de sécurité extrêmement strictes, la « norme Kärcher ». C'est dans le centre de recherche de Kärcher situé à Winnenden que des nouveautés telles que le VapoHydro ou la technologie intelligente des lamelles voient le jour pour des appareils dont chaque génération est optimisée.
*Les virus enveloppés comme le coronavirus SARS-CoV-2 peuvent être neutralisés par des températures élevées. Comme les virus ne sont pas des germes pathogènes ni des organismes vivants, les experts parlent également d’une inactivation du virus. Dans le laboratoire un virus de test certifié (Modified-Vaccinia-Ankara-Virus), représentatif pour les virus enveloppés, a été répandu sur une surface dure. Ensuite cette surface a été nettoyée avec le suceur à main d’un nettoyeur vapeur et la lingette en microfibres appropriée. Il a été démontré ainsi qu'une réduction significative des virus allant jusqu'à 99,999 % pouvait être obtenue à une pression maximale de la vapeur et avec une durée de nettoyage de 30 secondes à un seul endroit. Les nettoyeurs vapeur testés de Kärcher sont aussi bien des appareils pour une utilisation à domicile que pour un usage professionnel. Que la vapeur soit produite dans une chaudière ou bien dans un chauffe-eau, n’a pas d’influcence sur le résultat dans la lutte contre le virus; les deux techonologies ont atteint un résultat comparable dans le laboratoire.
**Lors d’un nettoyage approfondi avec des nettoyeurs vapeur Kärcher, 99,99% des bactéries domestiques courantes seront éliminées des surfaces communes, lisses, domestiques, dures, à condition que la vitesse de nettoyage soit 30 cm/s à un niveau de vapeur maximal (germe de test: Enterococcus hirae), et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999% avec des nettoyeurs vapeur professionnels SG(V) selon la norme EN 16615:2015-06, sol en PVC, germe de test: Enterococcus hirae ATCC 10541.
*** Dans le cadre d'un nettoyage approfondi avec un nettoyeur vapeur Kärcher, la performance de nettoyage est meilleure que celle obtenue avec du détergent et une serpillère manuelle. Test effectué selon les standards de performance internationaux