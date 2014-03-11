Nettoyeurs vapeur & Balais vapeur

Suceur de sol EasyFix : utilisation pratique

Le sol peut être un vrai terrain de jeu. Malheureusement, ce n'est pas seulement le cas pour les bébés, les enfants ou les animaux, mais aussi pour les bactéries et la saleté. Les nettoyeurs vapeur représentent la solution parfaite. Sur les surfaces dures telles que la pierre, le carrelage, le PVC ou le parquet stratifié, ils assurent propreté et hygiène, sans laisser de résidus chimiques derrière eux.

La buse pour sol EasyFix et sa technologie à lamelles garantit le contact prolongé de la vapeur avec le sol pour un effet maximum. Un résultat très propre : jusqu’à 99,999 %* des coronavirus ainsi que 99,99 %** des bactéries domestiques courantes sont éliminées. Les nettoyeurs vapeur Kärcher sont considérablement plus hygiéniques que les balais et serpillères classiques***. Grâce à l'adaptateur, les moquettes et tapis peuvent également être rafraichis facilement avec un nettoyeur vapeur.