Adieu les plis ! Avec le défroisseur vapeur, les vêtements redeviennent lisses en un clin d'œil. Il permet également de rafraîchir facilement et rapidement les vêtements, les rideaux et de nombreux autres textiles, et de faire disparaître les odeurs désagréables. L'accessoire défroisseur à vapeur transforme chaque nettoyeur vapeur Kärcher équipé d'un rangement pour accessoires en un steamer qui utilise une vapeur particulièrement sèche et chaude pour pénétrer dans les tissus et raviver les fibres en profondeur. L'eau de condensation produite lors de la vaporisation avec l'accessoire est recueillie dans un réservoir séparé qui peut être vidé très facilement au lavabo ou même dans le réservoir du nettoyeur vapeur.