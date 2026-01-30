Nettoyeur vapeur SC 5 EasyFix Iron Plug
Puissant et polyvalent : le nettoyeur vapeur SC 5 EasyFix avec une pression de la vapeur de 4,2 bar et un raccord pour fer à vapeur. Avec fonction VapoHydro, réservoir à eau remplissable en permanence et suceur pour sol EasyFix.
Nettoyer et repasser à toute vapeur ? C'est parfaitement possible avec le SC 5 EasyFix de Kärcher. Le nettoyeur vapeur le plus puissant de sa catégorie (pression de vapeur de 4,2 bar) peut également être raccordé à un fer à repasser vapeur. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures courantes de la maison. Une gamme d'accessoires variés garantit une propreté optimale du carrelage, des plaques de cuisson et de la hotte, même jusque dans les moindres interstices, quel que soit leur degré de saleté. Le suceur pour sol EasyFix à articulation flexible assure une utilisation ergonomique. La technologie de lames de racleur garantit, quant à elle, des résultats de nettoyage parfaits. La lingette de sol se fixe très facilement sur le suceur pour sol et se retire sans contact avec la saleté. la fonction VapoHydro élimine la saleté incrustée encore plus facilement grâce à l'utilisation de l'eau chaude. L'intensité de la vapeur est réglable et ajustable en fonction de la surface et du degré d'encrassement. Le réservoir à eau est amovible et remplissable en permanence : idéal pour un nettoyage sans interruption. Autres points forts : rangement pour cordon intégré, compartiment pour accessoires, position de stationnement du suceur pour sol.
Caractéristiques et avantages
Fonction VapoHydroActivation de l'eau chaude en plus de la vapeur pour détacher et rincer les saletés plus facilement. Pour un résultat amélioré.
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec suceur doté d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillèreRésultats de nettoyage parfaits sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie à lamelles efficace. Changement de serpillère sans contact avec la saleté et fixation aisée de la serpillère grâce au système velcros. Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.
Autonomie illimitée par un remplissage en permanence du réservoir d'eauPour un nettoyage sans interruption et un remplissage d'eau confortable.
Accessoires multifonction
- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen du suceur sol, du suceur à main, de la brosse ronde, etc.
Lingette de sol et garniture pour suceur à main
- Pour un résultat impeccable et un détachage et une élimination améliorés des saletés.
Sécurité enfants
- La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Régulation du débit de vapeur de 4 niveaux
- Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Rangement des accessoires et position parking
- Rangement des accessoires pratique et position parking confortable du suceur sol pendant les pauses.
Interrupteur général rotatif sur l'appareil
- Mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil.
Range câble intégré
- Rangement sûr du câble et des accessoires
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|env. 150
|Puissance de chauffe (W)
|2250
|Pression vapeur max. (bar)
|max. 4,2
|Longueur du câble (m)
|6
|Temps de chauffe (min)
|3
|Contenance de chaudière (l)
|0,5
|Capacité du réservoir (l)
|1,5
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|6
|Poids emballage inclus (kg)
|8,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae).
Inclus dans la livraison
- Lingette de sol universelle EasyFix: 1 Pièce(s)
- Bonnette en microfibres pour suceur à main: 1 Pièce(s)
- Détartrant poudre: 3 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Suceur à main
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Suceur pour sol: EasyFix
- Nombre de tubes vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes vapeur: 0.5 m
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur l'appareil (quatre niveaux)
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.3 m
- Raccord pour fer à repasser
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Fonction VapoHydro
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et vitres
- Hottes aspirantes
- Plaques de cuisson
Accessoires
Détergents
Piéces détachées SC 5 EasyFix Iron Plug
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.