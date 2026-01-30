Nettoyer et repasser à toute vapeur ? C'est parfaitement possible avec le SC 5 EasyFix de Kärcher. Le nettoyeur vapeur le plus puissant de sa catégorie (pression de vapeur de 4,2 bar) peut également être raccordé à un fer à repasser vapeur. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques²⁾ présents sur les surfaces dures courantes de la maison. Une gamme d'accessoires variés garantit une propreté optimale du carrelage, des plaques de cuisson et de la hotte, même jusque dans les moindres interstices, quel que soit leur degré de saleté. Le suceur pour sol EasyFix à articulation flexible assure une utilisation ergonomique. La technologie de lames de racleur garantit, quant à elle, des résultats de nettoyage parfaits. La lingette de sol se fixe très facilement sur le suceur pour sol et se retire sans contact avec la saleté. la fonction VapoHydro élimine la saleté incrustée encore plus facilement grâce à l'utilisation de l'eau chaude. L'intensité de la vapeur est réglable et ajustable en fonction de la surface et du degré d'encrassement. Le réservoir à eau est amovible et remplissable en permanence : idéal pour un nettoyage sans interruption. Autres points forts : rangement pour cordon intégré, compartiment pour accessoires, position de stationnement du suceur pour sol.