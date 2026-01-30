Schoonmaken en strijken? Geen probleem voor de Kärcher SC 5 EasyFix. De krachtigste stoomreiniger in zijn klasse (stoomdruk van 4,2 bar) beschikt namelijk ook over een aansluitmogelijkheid voor een stoomstrijkijzer. Een grondige reiniging met deze stoomreiniger verwijdert 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van typische harde huishoudelijke oppervlakken. Met de verschillende accessoires worden tegels, kookplaten, afzuigkappen en zelfs de kleinste kieren vlekkeloos schoon. Het EasyFix vloermondstuk met flexibel scharnier maakt ergonomisch werken mogelijk. En de lamellentechnologie garandeert perfecte reinigingsresultaten. Het vloerreinigingsdoekje kan eenvoudig op het vloermondstuk worden bevestigd en weer worden verwijderd zonder dat de gebruiker in contact komt met vuil. De VapoHydro functie verwijdert hardnekkig vuil nog makkelijker door toevoeging van hete waterdruppels. De gewenste stoomintensiteit kan worden aangepast aan de ondergrond en het vuil. Het afneembare waterreservoir kan permanent worden bijgevuld – voor een ononderbroken reiniging. Overige extra's: opbergvak voor accessoires, parkeerpositie voor het vloermondstuk.