Stoomreiniger SC 5 EasyFix Iron Plug
De SC 5 EasyFix stoomreiniger met 4,2 bar stoomdruk en stoomstrijkijzeraansluiting. Incl. VapoHydro-functie, permanent navulbaar waterreservoir en EasyFix-vloermondstuk.
Schoonmaken en strijken? Geen probleem voor de Kärcher SC 5 EasyFix. De krachtigste stoomreiniger in zijn klasse (stoomdruk van 4,2 bar) beschikt namelijk ook over een aansluitmogelijkheid voor een stoomstrijkijzer. Een grondige reiniging met deze stoomreiniger verwijdert 99,999% van de virussen¹⁾ en 99,99% van alle gangbare huishoudelijke bacteriën²⁾ van typische harde huishoudelijke oppervlakken. Met de verschillende accessoires worden tegels, kookplaten, afzuigkappen en zelfs de kleinste kieren vlekkeloos schoon. Het EasyFix vloermondstuk met flexibel scharnier maakt ergonomisch werken mogelijk. En de lamellentechnologie garandeert perfecte reinigingsresultaten. Het vloerreinigingsdoekje kan eenvoudig op het vloermondstuk worden bevestigd en weer worden verwijderd zonder dat de gebruiker in contact komt met vuil. De VapoHydro functie verwijdert hardnekkig vuil nog makkelijker door toevoeging van hete waterdruppels. De gewenste stoomintensiteit kan worden aangepast aan de ondergrond en het vuil. Het afneembare waterreservoir kan permanent worden bijgevuld – voor een ononderbroken reiniging. Overige extra's: opbergvak voor accessoires, parkeerpositie voor het vloermondstuk.
Kenmerken en voordelen
VapoHydro-functieVoegt heet water toe aan de stoom. Het vuil wordt nog gemakkelijker verwijderd en eenvoudig weggespoeld. Voor nog betere reinigingsresultaten.
EasyFix vloerreinigingsset met flexibel scharnier op de vloermond en comfortabele klittenbandbevestiging van de reinigingsdoek.Optimale reinigingsresultaten op alle typen harde vloeren in heel het huis dankzij efficiënte lamellentechnologie. Doeken vervangen zonder in contact te komen met het vuil en vloerreinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband. Ergonomische en efficiënte reiniging met volledig vloercontact ongeacht de grootte van de gebruiker dankzij het flexibele verbindingsstuk aan het vloermondstuk.
Continu hervulbaar, afneembaar waterreservoirVoor een non-stop reiniging en het comfortabel bijvullen van het water.
Multifunctioneel toebehoren
- Efficiënte reiniging van verschillende oppervlakken met de vloerzuigmond, de handsproeier, de ronde borstel, enz.
Vloerreinigingsdoek en overtrek voor de handstoommond
- Voor grondig schone resultaten en een betere verwijdering en oppikken van het vuil.
Kinderbeveiliging op de stoomsproeier
- Een vergrendelingssysteem biedt een betrouwbare bescherming tegen oneigenlijk gebruik door kinderen.
4-traps stoomregeling
- Het stoomvolume kan individueel worden aangepast aan het oppervlak en de vervuiling.
Opberging voor toebehoren en parkeerpositie
- Parktische opberging van toebehoren. Parkeerpositie voor vloermondstuk tijdens onderbrekingen.
Aan/uit knop op de machine
- Gemakkelijk aan en uitzetten
Geïntegreerde opbergruimte voor de kabel
- Veilige opberging van de elektriciteitskabel en andere toebehoren.
Specificaties
Technische gegevens
|Testcertificaat¹⁾
|Doodt tot 99,999% van het coronavirus¹⁾ en 99,99% van de bacteriën²⁾
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|Ongev. 150
|Warmteafgifte (W)
|2250
|Max. Stoomdruk (bar)
|max. 4,2
|Kabellengte (m)
|6
|Opwarmtijd (min)
|3
|Boilercapaciteit (l)
|0,5
|Tankinhoud (l)
|1,5
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Tests hebben uitgewezen dat bij een reiniging op één bepaalde plaats gedurende 30 seconden aan een maximaal stoomniveau met de Kärcher stoomreinigers, 99,999% van de ontwikkelde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B virus) kunnen worden verwijderd van alle gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken (test-ziektekiem: Gewijzigd-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers, worden 99,99% van alle gebruikelijke, huishoudelijke bacteriën gedood van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken, aan een reinigingssnelheid van 30 cm/s en een maximaal stoomniveau (test-ziektekiem: Enterococcus hirae).
Inbegrepen bij levering
- EasyFix universele vloerreinigingsdoek: 1 Stuk(s)
- Microvezel overtrek voor handsproeier: 1 Stuk(s)
- Ontkalkingspoeder: 3 Stuk(s)
- Puntstraalsproeier
- Handsproeier
- Ronde borstel, zwart: 1 Stuk(s)
- Vloerzuigmond: EasyFix
- Aantal stoombuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte stoombuizen: 0.5 m
Uitvoering
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsventiel
- Stoomregeling aan het apparaat: op het toestel (4 niveaus)
- tank: afneembaar en kan indien nodig worden bijgevuld
- Stoomslang met pistool: 2.3 m
- Connectie voor strijkijzer
- Geïntegreerde aan/uit schakelaar
- VapoHydro-functie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Kraantjes
- Wastafels
- Wandtegels
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Afzuigkappen
- Kookplaten
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen SC 5 EasyFix Iron Plug
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.