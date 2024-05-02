Productzoeker Kärcher Professional machines
Vind razendsnel een breed scala aan machines.
Wat uw toepassing ook is, wij hebben de juiste professionele machine voor u. Met onze productzoeker vindt u in een handomdraai precies de juiste apparatuur voor uw specifieke reinigingstaak.
Professionele hogedrukreinigers
Maak zwaar werken makkelijker: onze professionele hogedrukreinigers voeren een groot aantal taken snel en efficiënt uit. Dit omvat alle koud- en warmwater hogedrukreinigers alsook detergenten.
Professionele stof-/waterzuigers
Nat of droog, grof of fijn: onze professionele nat- en droogzuigers zijn geschikt voor elk soort vuil en zijn onmisbaar in vele industrieën - ook voor speciale toepassingen.
Professionele stofzuigers
Of het nu gaat om stofzuigers,tapijtborstelzuigers, stofzuigers op batterijen of elektrische bezems: ons Professional-assortiment biedt krachtige en gebruiksvriendelijke oplossingen voor elk toepassingsgebied.
Professionele veeg-/zuigmachines
Ergonomisch en stofarm reinigen: onze professionele veeg-/zuigmachines en veegmachines krijgen elk hoekje schoon - buiten of binnen, handgeleid of met een tractieaandrijving.
Professionele industriezuigers
Een systeem dat het verschil maakt: wij bieden industriële stofzuig- en stofafzuigoplossingen in al hun varianten - van de mobiele machine tot de kant-en-klare industriezuiger of stofafzuigsystemen.
Professionele reinigingsmiddelen
Effectieve reiniging met behoud van uw ondergrond: Onze professionele reinigingsmiddelen verwijderen vuil tot diep in de poriën. Of het nu gaat om binnen- of buitengebruik, voor handmatige verwerking of voor gebruik met onze reinigingsmachines.