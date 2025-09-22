Tuingereedschap & tuintoestellen

Of het nu gaat om gazon-, haag- of boomonderhoud, of het verwijderen van onkruid en bladeren. Met het Kärcher tuingereedschap worden tuinen nog mooier. En dankzij de werking op batterij, zonder onderbreking of hinderlijke kabels.

Welk tuintoestel heb je nodig?

Ontdek het ideale tuingereedschap voor jouw tuin met de Product Adviseur. Beantwoord enkele eenvoudige vragen over jouw tuin en behoeften, en wij leiden je naar het perfecte gereedschap voor de klus.

Assortiment tuintoestellen

Draadloze grasmaaier

De handige 18 V grasmaaiers zijn uiterst geschikt voor kleine tot middelgrote grasoppervlakken. Voor grotere gazons zijn de krachtige 36 V grasmaaiers de ideale keuze.

Draadloze kantentrimmer

De Kärcher kantenmaaiers zorgen voor keurig bijgesneden randen en een mooie gazonrand. Eenvoudig en krachtig, Kärcher biedt de juiste oplossing voor elk toepassingsgebied.

Robotmaaiers

Automatisch gazononderhoud met de robotmaaiers van Kärcher. En verleng uw vrije tijd. Tuinonderhoud was nog nooit zo eenvoudig.

Draadloze heggenscharen

Perfect voor het vormen en trimmen van hagen en struiken. Dankzij de werking op batterij, stil, praktisch en geen lastige kabels.

Draadloze gras- en struikschaar

Met de gras & struikschaar op batterij is het trimmen van gazonranden of kleine struiken eenvoudig. En met een simpele meswissel wordt het een buxusschaar voor het nauwkeurig modelleren van struiken.

Draadloze onkruidverwijderaar

Geen enkele vorm van onkruid kan op tegen de onkruidverwijderaar van Kärcher. Mos en onkruid kunnen moeiteloos uit spleten en randen worden verwijderd zonder rugklachten te veroorzaken.

Draadloze bladblazer

De Kärcher-bladblazer en blazerzuiger op batterijen zorgen voor opgeruimde paden en tuinen in een handomdraai, zonder het gebruik van lastige kabels.

Draadloze kettingzaag

Met eenvoudige kettingspanning, automatische kettingsmering en krachtige zaagprestaties bereiken de Kärcher kettingzagen op batterij uitstekende resultaten met een gemakkelijke bediening.

Draadloze takkenschaar en snoeizaag

Moeiteloos boomonderhoud, zelfs bij moeilijk bereikbare takken. Geen probleem voor de draaadloze takkenschaar of -snoeizaag van Kärcher.

Draadloze druksproeier

Gewasbescherming en verzorging met een druk op de knop: de draadloze druksproeier PSU 4-18 met 18 V batterij, 4 l tank en telescooplans bemest planten met zijn fijne, gelijkmatige spuitnevel, bestrijdt ongedierte en onkruid en geeft bewatert kleine oppervlakken - zonder moeizaam, handmatig pompen.

Tuinonderhoud: de beste tips en tricks

Of het nu in de lente is, wanneer het nieuwe tuinseizoen begint, of in de herfst, als je de tuin langzaamaan moet voorbereiden op de winter – als je langere tijd van een groene en mooie tuin wilt genieten, heb je behoorlijk wat werk te doen. Wij geven hier een paar deskundige tips om je tuin met succes te onderhouden.

Tuinonderhoud: ontdek de beste tips en ticks