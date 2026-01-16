Taille-haies sans fil : liberté et préçision

Of ze nu uw eigendom begrenzen, de nodige privacy verstrekken of als decoratie in uw tuin staan, met de Kärcher draadloze heggenschaar zijn uw heggen steeds netjes getrimd zonder moeite.

Kenmerken van de draadloze heggenscharen

180° draaibare handgreep

De 180° draaibare handgreep van de HGE 36-60 Battery en HGE 18-50 Battery voorkomt overbelasting van armen en schouders en biedt ergonomisch werken met een stevige grip.

Illustratie: de draaibare handgreep van de draadloze heggenschaar van Kärcher

Snelheidsaanpassing op twee niveaus

De draadloze heggenschaar HGE 36-60 Battery heeft een tweetraps snelheidsregeling. Het is mogelijk om afhankelijk van de dikte van de tak te kiezen tussen maximaal vermogen en maximale snelheid en zo handmatig de snijsnelheid aan te passen.

Schakelaarbediening met één vinger op de draadloze heggenschaar van Kärcher

Takkenkam

De takkenkam neemt de gesnoeide takken direct mee tijdens het werken in plaats van ze in de heg te laten vallen, waar ze moeilijk te verwijderen zijn: zeer handig in het geval van een horizontale snede (HGE 36-60 Battery, HGE 18-50 Battery, PHG 18-45).

Werking van de opvangbak van de draadloze heggenschaar van Kärcher

Onze draadloze heggenscharen zijn bovendien uitgerust met vele andere praktische functies:

Diamant geslepen mes

Diamant geslepen mes

De messen van onze heggenscharen zijn diamantgeslepen en garanderen een precieze snit.

Een man snoeit zijn haag bij een muur met de draadloze heggenschaar van Kärcher

Mespunt bescherming

De bescherming van de mespunt van de heggenscharen HGE 36-60 Battery en HGE 18-50 Battery voorkomt schade aan gebouwen en het mes zelf. Het geïntegreerde extra ophangoog voorkomt ook schade aan de grond.

Kärcher draadloze heggenscharen bedienen met twee handen

Veiligheidsbediening met twee handen

De tweehandige veiligheidsbediening van de heggenschaar voorkomt onbedoeld starten van het apparaat.

Het zaagblad van de Kärcher heggenschaar benadert de takken

Zaagfunctie

De zaagfunctie van de modellen HGE 18-50 en HGE 36-60 is bijzonder praktisch bij heggen met dikke takken.

Kärcher draadloze heggenschaar batterij vervangen

Krachtige lithium-ionbatterij met LCD-display

De 18V- of 36V-lithium-ionbatterij die op onze heggenscharen wordt gebruikt, heeft een ingebouwd LCD-scherm dat gebruikers in realtime de resterende looptijd en capaciteit laat zien.

Highlights

De krachtige HGE 36-60 draadloze heggenschaar is ideaal voor het uitdagende snoeiwerk.

Dankzij de tweetraps snijsnelheid, kunt u kiezen tussen maximale snelheid en maximum kracht, afhankelijk van de toepassing. Daarnaast maakt de zaagfunctie het afzagen van dikkere takken gemakkelijker.

Kenmerken van de telescopische haagschaar

Verlenging

Voor het snoeien van hoge heggen. Praktisch, het verlengstuk kan in een handomdraai worden verwijderd, waardoor de haagschaar weinig plaats inneemt bij het opbergen.

De snijkop van de draadloze heggenschaar van Kärcher in verschillende posities

Kantelbare snijkop

De 4 snijstanden in het bereik van 115° maken het mogelijk om verschillende contouren te snijden en zorgen voor een goede werkhouding in elke positie. Dit zorgt voor een optimale snede bij het snoeien van de bovenkant van de heg.

De snijkop van de Kärcher telescopische heggenschaar in verschillende standen

Takkenkam

De takkekam zorgt ervoor dat gemaaide takken niet in de heg terecht komen, maar tijdens het maaien mee worden afgevoerd. Dit bespaart tijd en werkt veilig, omdat er geen snoeiresten op het gezicht vallen.

De telescopische heggenschaar van Kärcher met de takkenkam op een haag

Onze draadloze telescopische haagschaar heeft bovendien de volgende voordelen:

Kärcher: praktische zaagfunctie

Praktische zaagfunctie

Dankzij de geïntegreerde zaagfunctie is het ook mogelijk om grote takken te snoeien.

Kärcher: schouderriem aanwezig

Schouderriem

De optimale gewichtsverdeling voorkomt armvermoeidheid tijdens langdurig werken.

Kärcher: mespuntbescherming

Mespuntbescherming

Beschermt het mes en voorkomt schade aan gebouwen en vloeren.

18 V Kärcher Battery Power

HGE 18-45 Battery Set

Lichtgewicht voor comfortabel gebruik zonder overbelasting: de HGE 18-45 draadloze heggenschaar met diamant geslepen lemmet voor een perfecte precisie.

Batterij: 18 V
Meslengte: 45 cm
Tandsteek: 18 mm
Prestatie per laadbeurt: max. 250 m*
Draaibare handgreep: nee
Tweedelige snelheidsregeling: nee

* Maximale prestatie per oplaadbeurt inclusief 18V-5,0 Ah batterij.

HGE 18-50 Battery Set

De HGE 18-50 draadloze heggenschaar: zijn 180° roterende handgreep en snoeikam verzekeren handig snoeiwerk.

Batterij: 18 V
Meslengte: 50 cm
Tandsteek: 22 mm
Prestatie per laadbeurt: max. 325 m*
Draaibare handgreep: ja
Tweedelige snelheidsregeling: nee
Takkenkam: ja

* Maximale prestatie per oplaadbeurt inclusief 18V-5,0 Ah batterij.

PHG 18-45 Battery

De PHG 18-45 draadloze telescopische haagschaar maakt ladders overbodig. De verstelbare snijkop maakt het mogelijk om de zij-boven en onderranden van een haag vanaf de grond te bewerken, ideaal voor hoge en brede hagen.

Batterij: 18 V
Meslengte: 45 cm
Tandsteek: 18 mm
Prestatie per laadbeurt: max. 250 m*
Verstelbare snijkop: ja, 115 °
Takkenkam: ja

* Maximale prestatie per oplaadbeurt inclusief 18V-5,0 Ah batterij.

36 V Kärcher Battery Power

HGE 36-60 Battery Set

Voor grote hagen, kiest u de HGE 36-60 op batterij met zijn 36 V batterij voor snel en draadloze snoeiwerken. Een 180° roterend handvat, vangplaat en twee-delige snelheidsregeling: de krachtige HGE 36-60 accu heggenschaar.

Batterij: 36 V
Meslengte: 60 cm
Tandsteek: 26 mm
Prestatie per laadbeurt: max. 600 m*
Draaibare handgreep: ja
Tweedelige snelheidsregeling: ja
Takkenkam: ja

* Maximale prestatie per oplaadbeurt inclusief 18V-5,0 Ah batterij.

Kärcher Battery Power batterij platformen

Apparaten van het Kärcher Battery Power 18 V-batterijplatform

U kan alle toestellen uit het Kärcher batterijplatform van 18 V hier terugvinden.
Apparaten van het Kärcher Battery Power 36 V-batterijplatform

U kan alle toestellen uit het Kärcher batterijplatform van 36 V hier terugvinden.
