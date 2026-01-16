Taille-haies sans fil : liberté et préçision
Of ze nu uw eigendom begrenzen, de nodige privacy verstrekken of als decoratie in uw tuin staan, met de Kärcher draadloze heggenschaar zijn uw heggen steeds netjes getrimd zonder moeite.
Kenmerken van de draadloze heggenscharen
180° draaibare handgreep
De 180° draaibare handgreep van de HGE 36-60 Battery en HGE 18-50 Battery voorkomt overbelasting van armen en schouders en biedt ergonomisch werken met een stevige grip.
Snelheidsaanpassing op twee niveaus
De draadloze heggenschaar HGE 36-60 Battery heeft een tweetraps snelheidsregeling. Het is mogelijk om afhankelijk van de dikte van de tak te kiezen tussen maximaal vermogen en maximale snelheid en zo handmatig de snijsnelheid aan te passen.
Takkenkam
De takkenkam neemt de gesnoeide takken direct mee tijdens het werken in plaats van ze in de heg te laten vallen, waar ze moeilijk te verwijderen zijn: zeer handig in het geval van een horizontale snede (HGE 36-60 Battery, HGE 18-50 Battery, PHG 18-45).
Onze draadloze heggenscharen zijn bovendien uitgerust met vele andere praktische functies:
Diamant geslepen mes
De messen van onze heggenscharen zijn diamantgeslepen en garanderen een precieze snit.
Mespunt bescherming
De bescherming van de mespunt van de heggenscharen HGE 36-60 Battery en HGE 18-50 Battery voorkomt schade aan gebouwen en het mes zelf. Het geïntegreerde extra ophangoog voorkomt ook schade aan de grond.
Veiligheidsbediening met twee handen
De tweehandige veiligheidsbediening van de heggenschaar voorkomt onbedoeld starten van het apparaat.
Krachtige lithium-ionbatterij met LCD-display
De 18V- of 36V-lithium-ionbatterij die op onze heggenscharen wordt gebruikt, heeft een ingebouwd LCD-scherm dat gebruikers in realtime de resterende looptijd en capaciteit laat zien.
Highlights
Kenmerken van de telescopische haagschaar
Verlenging
Voor het snoeien van hoge heggen. Praktisch, het verlengstuk kan in een handomdraai worden verwijderd, waardoor de haagschaar weinig plaats inneemt bij het opbergen.
Kantelbare snijkop
De 4 snijstanden in het bereik van 115° maken het mogelijk om verschillende contouren te snijden en zorgen voor een goede werkhouding in elke positie. Dit zorgt voor een optimale snede bij het snoeien van de bovenkant van de heg.
Takkenkam
De takkekam zorgt ervoor dat gemaaide takken niet in de heg terecht komen, maar tijdens het maaien mee worden afgevoerd. Dit bespaart tijd en werkt veilig, omdat er geen snoeiresten op het gezicht vallen.
Onze draadloze telescopische haagschaar heeft bovendien de volgende voordelen:
Praktische zaagfunctie
Dankzij de geïntegreerde zaagfunctie is het ook mogelijk om grote takken te snoeien.
Schouderriem
De optimale gewichtsverdeling voorkomt armvermoeidheid tijdens langdurig werken.
Mespuntbescherming
Beschermt het mes en voorkomt schade aan gebouwen en vloeren.
18 V Kärcher Battery Power
HGE 18-45 Battery Set
Lichtgewicht voor comfortabel gebruik zonder overbelasting: de HGE 18-45 draadloze heggenschaar met diamant geslepen lemmet voor een perfecte precisie.
Batterij: 18 V
Meslengte: 45 cm
Tandsteek: 18 mm
Prestatie per laadbeurt: max. 250 m*
Draaibare handgreep: nee
Tweedelige snelheidsregeling: nee
* Maximale prestatie per oplaadbeurt inclusief 18V-5,0 Ah batterij.
HGE 18-50 Battery Set
De HGE 18-50 draadloze heggenschaar: zijn 180° roterende handgreep en snoeikam verzekeren handig snoeiwerk.
Batterij: 18 V
Meslengte: 50 cm
Tandsteek: 22 mm
Prestatie per laadbeurt: max. 325 m*
Draaibare handgreep: ja
Tweedelige snelheidsregeling: nee
Takkenkam: ja
* Maximale prestatie per oplaadbeurt inclusief 18V-5,0 Ah batterij.
PHG 18-45 Battery
De PHG 18-45 draadloze telescopische haagschaar maakt ladders overbodig. De verstelbare snijkop maakt het mogelijk om de zij-boven en onderranden van een haag vanaf de grond te bewerken, ideaal voor hoge en brede hagen.
Batterij: 18 V
Meslengte: 45 cm
Tandsteek: 18 mm
Prestatie per laadbeurt: max. 250 m*
Verstelbare snijkop: ja, 115 °
Takkenkam: ja
* Maximale prestatie per oplaadbeurt inclusief 18V-5,0 Ah batterij.
36 V Kärcher Battery Power
HGE 36-60 Battery Set
Voor grote hagen, kiest u de HGE 36-60 op batterij met zijn 36 V batterij voor snel en draadloze snoeiwerken. Een 180° roterend handvat, vangplaat en twee-delige snelheidsregeling: de krachtige HGE 36-60 accu heggenschaar.
Batterij: 36 V
Meslengte: 60 cm
Tandsteek: 26 mm
Prestatie per laadbeurt: max. 600 m*
Draaibare handgreep: ja
Tweedelige snelheidsregeling: ja
Takkenkam: ja
* Maximale prestatie per oplaadbeurt inclusief 18V-5,0 Ah batterij.
Kärcher Battery Power batterij platformen
Moeiteloos heggen snoeien: tips en tricks voor heggen
Veel alledaagse handelingen die op het eerste gezicht doodgewoon lijken, kunnen bij nader inzien complex zijn en veel vragen oproepen. Dat is bijvoorbeeld het geval met heggen snoeien. Als je er niets vanaf weet, kan het onderhoud en het recht snoeien van heggen letterlijk op een ramp uitlopen. We kunnen er kort over zijn: heggen snoeien vereist de nodige kennis! Hieronder volgen wat tips en tricks om je te helpen je heggen goed te snoeien.