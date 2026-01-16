Le taille-haie puissant HGE 36-60 sans fil est idéal pour les travaux de taille difficiles.

Grâce à la vitesse de coupe à deux niveaux, vous avez le choix entre la vitesse maximale et la puissance maximale, en fonction de l'application. En outre, vous avez la fonction de scie qui facilite la scie des grosses branches.