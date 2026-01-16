Taille-haie sur batterie: liberté et préçision
Qu'elles sèrent à borner votre propriété, à protéger votre vie privée ou comme décoration de votre jardin, vos haies sont toujours soigneusement coupées sans effort grâce au taille-haies de Kärcher.
Caractéristiques des taille-haies sans fil
Poignée rotative à 180°
La poignée rotative à 180° des modèles HGE 36-60 Battery et HGE 18-50 Battery évite de se fatiguer les bras et les épaules et offre un travail ergonomique avec une prise sûre.
Réglage de la vitesse à deux niveaux
Le taille-haies sans fil HGE 36-60 Battery possède un réglage de la vitesse à deux niveaux. Il est possible de choisir entre la puissance maximale et la vitesse maximale en fonction de l’épaisseur de la branche et de régler ainsi manuellement la vitesse de coupe.
Collecteur de déchets
Le collecteur de déchets envoie les branches et les brindilles coupées directement sur le sol au lieu de les faire tomber dans la haie, où elles risquent d’être difficiles à enlever, en particulier dans le cas d’une coupe horizontale (HGE 36-60 Battery, HGE 18-50 Battery, PHG 18-45).
Nos taille-haies sans fil sont également équipés de nombreuses autres fonctions pratiques :
Lame affûtée au diamant
Les lames de nos taille-haies sans fil sont affûtées au diamant et garantissent une coupe précise.
Protection de la pointe
La protection de la pointe de lame des taille-haies sans fil HGE 36-60 Battery et HGE 18-50 Battery permet d'éviter des dégâts sur les bâtiments et la lame. L'oeillet de suspension supplémentaire intégré permet non seulement d'éviter des dégâts sur les bâtiments et la lame, mais également d'endommager le sol.
Commande bimanuelle de sécurité
La commande bimanuelle de sécurité du taille-haies sans fil empêche tout démarrage involontaire de l'appareil.
Batterie lithium-ion puissante avec écran LCD
La batterie lithium-ion 18 V ou 36 V, utilisée au choix sur nos taille-haies, possède un écran LCD intégré qui indique aux utilisateurs l'autonomie restante et la capacité de la batterie en temps réel.
Highlights
Caractéristiques du taille-haies sur bras articulé sans fil
Rallonge
Permet de tailler des haies hautes. Pratique, la rallonge se retire en un tour de main, ce qui permet de ranger le taille-haies sur bras articulé sans fil sans prendre de place.
Tête de coupe inclinable
Les 4 crans dans la plage de 115° permettent de tailler différents contours tout en garantissant une bonne position de travail dans chaque position. Cela garantit une coupe optimale lors de la taille du haut de la haie.
Collecteur de déchets
Les déchets de coupe n’atterrissent donc pas dans la haie, mais devant celle-ci. Cela permet de gagner du temps et de travailler en toute sécurité, car aucun résidu de taille ne risque de tomber sur le visage.
Nos taille-haies sur bras articulé sans fil possèdent également les avantages suivants :
Fonction de sciage pratique
Grâce à la fonction de sciage intégrée, il est également possible de tailler les grosses branches.
Sangle d'épaule fournie
La répartition optimale du poids évite de se fatiguer les bras lors des interventions prolongées.
Protection fixe de la pointe
Protège la lame et évite d'endommager les bâtiments et les sols.
Force des batteries Kärcher 18 V
HGE 18-45 Battery Set
Le poids plume pour une utilisation confortable sans surcharge: le taille-haies HGE 18-45 à batterie avec des lames aiguisées à diamant pour une précision parfaite.
Batterie: 18 V
Longueur de coupe: 45 cm
Écartement des dents: 18 mm
Performance par charge de la batterie: max. 250 m*
Poignée rotative: non
Réglage de la vitesse à deux niveaux: non
* Performance maximale par charge y compris la batterie 18V-5.0Ah.
HGE 18-50 Battery Set
Le taille-haies HGE 18-50 à batterie: sa poignée rotative à 180° et sa plaque de recueil garantissent un travail de scie pratique.
Batterie: 18 V
Longueur de coupe: 50 cm
Écartement des dents: 22 mm
Performance par charge de la batterie: max. 325 m*
Poignée rotative: oui
Réglage de la vitesse à 2 niveaux: non
Collecteur de déchets: oui
* Performance maximale par charge y compris la batterie 18-5.0Ah.
PHG 18-45 Battery
La scie à élaguer PHG 18-45 à batterie rend les échelles inutiles. La tête de scie réglable permet de tailler les bords latéraux, supérieurs et inférieurs de votre haie depuis le sol, ce qui est idéal pour des haies plus hautes ou plus larges.
Batterie: 18 V
Longueur de coupe: 45 cm
Écartement des dents: 18 mm
Performance par charge de la batterie: max. 250 m*
Tête de scie réglable: oui, 115°
Collecteur de déchets: oui
* Performance maximale par charge y compris la batterie avec une force de 18V-5.0Ah.
Force des batteries Kärcher 36 V
HGE 36-60 Battery Set
Pour les haies plus grandes, vous choisissez le taille-haies HGE 36-60 avec sa batterie de 36 V pour des travaux de taille rapides sans fil. Une poignée rotative à 180°, une plaque de recueil et un réglage de la vitesse à deux niveaux: voilà le taille-haies performant HGE 36-60 sur batterie.
Batterie: 36 V
Longueur de coupe: 60 cm
Écartement des dents: 26 mm
Performance par charge de la batterie: max. 600 m*
Poignée rotative: oui
Réglage de la vitesse à deux niveaux: oui
Collecteur de déchets: oui
* Performance maximale par charge y compris la batterie 18V-5,0Ah.
Plateformes de batterie Kärcher
Tailler les haies en toute simplicité : trucs et astuces relatifs aux haies
Quand la saison du jardinage commence, c’est tous les ans la même chose : le grand ménage de printemps arrive dans le jardin aussi. Et il y a fort à faire ! Les arbustes, les haies et les arbres méritent tous d’être taillés. Portez une attention particulière à votre pelouse, car si vous voulez qu’elle reste belle et verte tout l’été, vous devez bien l’entretenir au printemps et dans les mois qui suivent. Quels sont les questions et les écueils habituels en matière de tonte ? Voici un guide pour une pelouse parfaitement tondue.