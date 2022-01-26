TAILLER LES HAIES EN TOUTE SIMPLICITÉ : TRUCS ET ASTUCES RELATIFS AUX HAIES
De nombreuses actions du quotidien semblent au départ banales, mais si l'on y regarde de plus près, elles s'avèrent complexes et soulèvent de nombreuses questions. C’est par exemple le cas de la taille des haies. Sans connaissances préalables, l’entretien des haies et leur coupe droite peuvent littéralement tourner au désastre. En un mot : tailler sa haie nécessite quelques connaissances ! Voici quelques trucs et astuces qui vous permettront de tailler convenablement vos haies.
Liste de contrôle : l’essentiel en un coup d’œil
Quel est le bon moment pour tailler les haies ? Quels outils de jardinage devez-vous utiliser pour entretenir vos haies ? Comment couper une haie droite ? Autant de questions auxquelles vous trouverez les réponses ici. Les points suivants peuvent vous servir de liste de contrôle pour vous assurer que tout est bien organisé pour tailler vos haies.
Période possible : à partir de quand devez-vous tailler vos haies ? En principe, le printemps et l’automne sont les saisons adéquates pour entretenir vos haies. À ces périodes de l’année, il ne fait ni trop froid, ni trop chaud, ce qui permet aux branches coupées de se renouveler correctement. Vous pouvez également effectuer une taille d’entretien en juin, si vous le souhaitez. La fréquence à laquelle vous devez tailler vos haies dépend des types de plantes qui les composent. Certaines plantes, telles que le troène ou l’érable champêtre, poussent plus vite que d’autres, ce qui peut nécessiter deux tailles par an. Au contraire, des espèces telles que le thuya, l’if ou le laurier-cerise se contenteront d’une taille par an.
Outils de jardinage et équipements de protection individuelle : quel équipement adopter ? En fonction du type de plante et du modèle de coupe souhaité, vous devrez utiliser différents outils de jardinage. En premier lieu, vous devez veiller à votre propre sécurité. N’oubliez pas de vous équiper de chaussures solides, de gants et de lunettes de protection. Pour éviter de mettre à trop rude épreuve vos haies et buissons, vous devez affûter la lame de vos outils de coupe. En ce qui concerne les équipements de protection individuelle et l’efficacité, les taille-haies sans fil sont recommandés. Si votre haie fait plusieurs mètres de haut, vous pouvez utiliser un taille-haie sur bras articulé.
Entretien des haies : à quoi faire attention ? Vous devez tailler les haies tous les ans, car si vous attendez plus longtemps, vous devrez couper davantage et cela fragilisera les plantes. Il est déconseillé de tailler les haies les jours de grande chaleur, car les branches tout juste coupées risqueraient de sécher. Un entretien régulier des haies permet en outre de retirer les éventuelles branches abîmées et de donner un coup de fouet aux zones concernées. Dans l’idéal, il est conseillé de se renseigner sur la croissance de la plante et sur les conseils d’entretien avant l’achat.
Les bases de la taille des haies : taille, outils et conseils pour couper droit
Vous pouvez maintenant vous lancer ! Vous n’avez plus qu’à vous demander comment tailler au mieux votre haie pour lui donner la forme souhaitée. Encore une fois, tout est une question de technique de coupe. Pour obtenir la forme souhaitée, il est primordial de bien choisir son outil de coupe.
Trapèze ou rectangle : quelle forme donner à votre haie ?
Les formes les plus courantes sont le trapèze et le rectangle. Ce dernier prend moins de place et est davantage adapté aux feuillus (troène, laurier-cerise, charme). Les jardiniers apprécient généralement beaucoup la coupe trapézoïdale. La haie est alors réduite vers le haut, de manière à ce que la lumière du soleil soit diffusée de manière équitable sur la haie. Mais vous ne devez pas trop réduire votre haie vers le haut, car vous risquez sinon de faire apparaître des trous bruns inesthétiques. C’est pourquoi les professionnels conseillent de tailler de manière à toujours voir des feuilles vertes sur les branches.
Outils
Les outils de jardinage sont la condition de réussite de l’intégralité du projet de taille de haie. Si la lame du taille-haie est émoussée, vous risquez de rapidement blesser les feuilles et les branches. Les lames affûtées au diamant constituent le meilleur choix. En outre, si l’équipement que vous utilisez est inadapté, vous vous exposez à des risques inutiles. Si votre haie fait par exemple plusieurs mètres de haut, envisagez d’utiliser un taille-haie sur bras articulé. Non seulement cette solution est plus sûre, mais en plus elle soulage votre dos et s’avère particulièrement efficace.
Afin d’obtenir une taille parfaite, de plus en plus de jardiniers amateurs optent pour des taille-haies sans fil. Contrairement aux anciens appareils électriques, les outils de coupe modernes sont sans fil et équipés de batteries longue durée.
Dans presque toutes les positions, les taille-haies modernes sans fil permettent un travail confortable, tout en offrant de nombreux avantages, parmi lesquels :
- une fonction de scie pour les branches plus épaisses,
- une poignée ergonomique et rotative, pour une bonne prise en main dans toutes les positions,
- un collecteur de déchets amovible pour ramasser les éléments coupés,
- une protection de la pointe de lame afin d’éviter d’endommager les murs et le sol,
- une tête de coupe articulée pour les hautes haies.
Tout est une question de technique ! Une ficelle pour une haie droite.
Si vous demandez à un expert du jardinage comment tailler sa haie à la perfection et droite, il répondra invariablement : « sans ficelle, c’est impossible ! ». Et c’est incroyablement simple. Il vous suffit de tirer la ficelle le long de la zone supérieure de la haie. Le guide ne doit pas être fixé sur la haie, mais plutôt à 2 poteaux ou à 2 barres, par exemple. Vous devez le placer à la hauteur à laquelle vous souhaitez que la haie arrive après avoir été taillée. Le guide doit en outre être tendu, de manière à ce qu’il ne se déforme pas lorsque des branches tombent, ce qui créerait des vagues disgracieuses une fois la haie taillée.
Tailler convenablement une haie : 5 étapes pour une haie parfaite
1. Tirer la ficelle
Tirez une ficelle à la hauteur où vous voulez que la cime de la haie se trouve. Elle servira de point de repère pour effectuer une coupe droite. Avant de commencer, vous devez impérativement vérifier qu’il n’y a aucun nid dans la haie.
2. Couper à la verticale
Taillez la haie en effectuant des mouvements réguliers de bas en haut. Nous vous recommandons de reculer régulièrement d’un pas afin de vérifier que vous taillez toujours correctement. Attention : pour les feuillus avec de grandes feuilles, nous vous recommandons une taille manuelle, car l’utilisation d’un taille-haie électrique pourrait blesser les feuilles et les faire mourir. Votre devise doit donc être : le mieux est l’ennemi du bien ! Ne taillez que ce qui est nécessaire, et assurez-vous de laisser du feuillage vert.
3. Couper à l’horizontale
La taille de la cime requiert beaucoup de concentration. L’outil de coupe doit se trouver juste au-dessus du guide tendu. Pour cette étape, vous devez être encore plus attentif si vous utilisez une échelle. Les professionnels conseillent d’utiliser un taille-haie sur bras articulé, avec une tête de coupe articulée, afin de tailler des contours précis sans avoir à se contorsionner.
4. Détails
Dès que la surface principale de la haie est taillée, vous pouvez affiner les détails à l’aide d’un taille-haie et donner la touche finale à votre haie. Enfin, il vous reste à entretenir les outils de jardinage.
5. Entretien
Dans l’idéal, vous devez vérifier l’état (dommages et propreté) de chaque appareil aussitôt après utilisation. Si des restes de terre ou de plantes sont toujours présents sur l’appareil, retirez-les à l’aide d’un chiffon humide et d’une brosse dure. Vérifiez régulièrement que tous les écrous, vis et boulons de l’appareil sont correctement serrés. Afin d’assurer des performances de coupe élevées et homogènes, il est conseillé d’affûter régulièrement la lame de coupe du taille-haie avec une lime plate et de retirer ensuite l’arête qui se forme lors de l’affûtage à l’aide d’une pierre à aiguiser. Si vous ne vous sentez pas capable d’affûter vous-même la lame de coupe du taille-haie, vous pouvez faire appel à un professionnel. Enfin, vous devez polir la lame à l’aide d’une huile adaptée (huile Ballistol, par exemple) afin de la protéger de la rouille.
6. Élimination des déchets de la taille de haie
Le travail avant le plaisir : avant de pouvoir admirer votre œuvre, vous devez vous débarrasser des branches et des feuilles coupées. Si vous possédez un broyeur, vous pouvez l’utiliser pour réduire en copeaux les éléments taillés et ainsi les ajouter à votre bac à compost ou les transporter facilement jusqu’à un centre de recyclage. Pour les branches épaisses, vous pouvez également utiliser un sécateur.