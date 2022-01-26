Liste de contrôle : l’essentiel en un coup d’œil

Quel est le bon moment pour tailler les haies ? Quels outils de jardinage devez-vous utiliser pour entretenir vos haies ? Comment couper une haie droite ? Autant de questions auxquelles vous trouverez les réponses ici. Les points suivants peuvent vous servir de liste de contrôle pour vous assurer que tout est bien organisé pour tailler vos haies.

Période possible : à partir de quand devez-vous tailler vos haies ? En principe, le printemps et l’automne sont les saisons adéquates pour entretenir vos haies. À ces périodes de l’année, il ne fait ni trop froid, ni trop chaud, ce qui permet aux branches coupées de se renouveler correctement. Vous pouvez également effectuer une taille d’entretien en juin, si vous le souhaitez. La fréquence à laquelle vous devez tailler vos haies dépend des types de plantes qui les composent. Certaines plantes, telles que le troène ou l’érable champêtre, poussent plus vite que d’autres, ce qui peut nécessiter deux tailles par an. Au contraire, des espèces telles que le thuya, l’if ou le laurier-cerise se contenteront d’une taille par an.

Outils de jardinage et équipements de protection individuelle : quel équipement adopter ? En fonction du type de plante et du modèle de coupe souhaité, vous devrez utiliser différents outils de jardinage. En premier lieu, vous devez veiller à votre propre sécurité. N’oubliez pas de vous équiper de chaussures solides, de gants et de lunettes de protection. Pour éviter de mettre à trop rude épreuve vos haies et buissons, vous devez affûter la lame de vos outils de coupe. En ce qui concerne les équipements de protection individuelle et l’efficacité, les taille-haies sans fil sont recommandés. Si votre haie fait plusieurs mètres de haut, vous pouvez utiliser un taille-haie sur bras articulé.

Entretien des haies : à quoi faire attention ? Vous devez tailler les haies tous les ans, car si vous attendez plus longtemps, vous devrez couper davantage et cela fragilisera les plantes. Il est déconseillé de tailler les haies les jours de grande chaleur, car les branches tout juste coupées risqueraient de sécher. Un entretien régulier des haies permet en outre de retirer les éventuelles branches abîmées et de donner un coup de fouet aux zones concernées. Dans l’idéal, il est conseillé de se renseigner sur la croissance de la plante et sur les conseils d’entretien avant l’achat.