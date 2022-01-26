Tondre la pelouse : tout ce que vous devez savoir avec des trucs et astuces en prime
Quand la saison du jardinage commence, c’est tous les ans la même chose : le grand ménage de printemps arrive dans le jardin aussi. Et il y a fort à faire ! Les arbustes, les haies et les arbres méritent tous d’être taillés. Portez une attention particulière à votre pelouse, car si vous voulez qu’elle reste belle et verte tout l’été, vous devez bien l’entretenir au printemps et dans les mois qui suivent. Quels sont les questions et les écueils habituels en matière de tonte ? Voici un guide pour une pelouse parfaitement tondue.
Cinq questions récurrentes concernant la tonte
Tous les jardiniers amateurs l’ont déjà vécu : vous vous absentez quelques jours, et à votre retour, la pelouse est incroyablement haute. Il serait néanmoins imprudent de commencer à tondre la pelouse sans quelques conseils et informations. Au détour d’une conversation avec vos voisins ou autour d’une table, vous avez sans doute déjà entendu beaucoup de choses concernant la tonte. Mais qui croire ?
Tondre la pelouse en été : doit-on tondre lorsqu’il fait chaud ?
Ce n’est pas recommandé. Pendant les jours chauds et secs, vous ne devez pas tondre la pelouse trop court. La raison est simple : en gardant des brins d’herbe longs, vous protégez le sol et les racines de l’herbe d’une sécheresse trop importante et assurez ainsi une bonne croissance des plantes.
Tonte et saisons : à partir de quand et à quelle fréquence tondre la pelouse ?
Lorsque la saison du jardinage commence, au printemps, vous devez tondre pour la première fois votre pelouse. À partir de ce moment, vous pouvez tondre la pelouse une à deux fois par semaine jusqu’à l’automne. En mai et juin, l’herbe pousse particulièrement rapidement. C’est pourquoi pendant cette période, vous devez impérativement tondre la pelouse une fois par semaine. En hiver, les températures basses interrompent la pousse de l’herbe ; il n’est donc pas nécessaire de la tondre.
Est-il conseillé de tondre la pelouse lorsqu’elle est mouillée ?
Non. Vous ne devez jamais tondre une pelouse mouillée ! En effet, lorsque l’herbe est mouillée, elle n’est pas coupée proprement et a tendance à coller. Résultat : la coupe est irrégulière. Il en résulte des efforts plus importants, car l’herbe coupée s’agglutine au lieu de s’éparpiller ou d’être envoyée dans le bac de ramassage.
Comment bien tondre sa pelouse ?
Pour un résultat de coupe uniforme et sans trace, la tondeuse doit pénétrer d’environ une largeur de roue dans la zone à tondre. En outre, vous devez toujours tondre à la transversale de la pente ! Vous ne risquez ainsi pas de vous blesser avec la tondeuse si vous glissez. Vous pouvez laisser les bordures de la pelouse intactes, pour les tailler ensuite à la perfection avec une cisaille ou un coupe-bordures sans fil.
Faut-il laisser l’herbe coupée au sol ?
Ce sujet est source de nombreux débats. Le paillage (chez Kärcher : kit de paillage inclus avec la tondeuse sans fil) et la tonte classique présentent tous deux des avantages et des inconvénients. Les avantages du paillage sont les suivants : moins de feutrage, pas de déchets de tonte et moins de recours aux engrais. Cependant, cette solution nécessite de tondre plus souvent et est uniquement possible lorsque le sol est sec. La tonte classique présente les avantages suivants : une surface tondue plus propre, une tonte moins fréquente et la possibilité d’utiliser les déchets de tonte comme engrais pour les fleurs. Les inconvénients de cette méthode sont qu’elle provoque la perte de davantage de nutriments, que la pelouse tondue doit être enrichie avec de l’engrais et que vous avez davantage de travail à fournir, car vous devez vous débarrasser des déchets de tonte.
Tondre la pelouse : la bonne hauteur de coupe
En principe, la hauteur de coupe de la pelouse ne doit être ni trop élevée, ni trop faible. Cela peut sembler vague, mais dans les faits, la hauteur idéale dépend de divers facteurs. Une tonte trop courte abîme la pelouse et même ses racines, notamment lorsque le temps est chaud et sec. Apparaissent alors des zones brunes. En clair, une (trop) grande quantité de lumière directe du soleil est mauvaise pour la pelouse ! Lorsque la pelouse est trop courte, elle souffre beaucoup des rayons du soleil et perd de la force. De ce fait, il peut arriver que les mauvaises herbes se propagent et se substituent à la pelouse. Mais cela peut également se produire si l’herbe est trop haute. Pour une hauteur de coupe optimale, il est généralement possible de régler manuellement les tondeuses à différentes hauteurs.
À cet égard, la règle du tiers et le point de croissance sont importants. Celui-ci se trouve à peu près à mi-hauteur d’un brin d’herbe. Si vous coupez davantage, il faut beaucoup de temps pour que les bourgeons récupèrent. Une croissance saine est alors quasiment impossible, d’autant plus que l’herbe subit davantage les effets des rayons directs du soleil. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? L’herbe doit toujours être tondue d’un tiers de sa hauteur d’origine. Cela signifie que vous laissez les deux tiers de la hauteur, ce que la hauteur de coupe recommandée doit dans l’idéal refléter. Supposons que vous partiez en voyage et que la pelouse atteigne une hauteur de 15 cm pendant votre absence. Vous devez tondre seulement environ 5 centimètres, c’est-à-dire laisser 10 à 11 cm minimum. Les experts conseillent de tondre un peu moins à chaque fois pour conserver une pelouse en bon état. Vous devez donc tondre régulièrement, tout en surveillant la météo et l’état des brins d’herbe.
Voici une astuce pour obtenir une hauteur de coupe régulière : ne pas marcher sur les zones de pelouse non tondues, car cela plierait les brins d’herbe, qui mettraient ensuite un peu de temps à se redresser.
Tondeuse ou débroussailleuse ? Choisir son outil de tonte en fonction des besoins
De nombreux jardiniers amateurs se demandent quel outil de jardinage utiliser pour obtenir une pelouse parfaite. Faut-il utiliser une tondeuse classique avec un panier, une tondeuse pour le paillage ou une solution 2 en 1 avec un kit de paillage (inclus dans la livraison chez Kärcher) ? Ou plutôt une débroussailleuse ? Et dans ce cas, un modèle avec ou sans batterie ? En outre, il existe des robots tondeuses qui assurent l’intégralité des tâches de tonte pendant que vous vous prélassez sur un transat. Certains ont conservé leur bonne vieille tondeuse filaire dans leur cabanon de jardin, bien que tondre la pelouse avec un tel outil ne soit pas vraiment amusant : la tonte est peu précise, trop difficile, et la tondeuse manque de puissance ! Toutes ces questions et options tournent vite au casse-tête.
Lorsque vous choisissez votre outil, outre les exigences propres à votre jardin et vos goûts personnels, vous devez faire attention à certains points en matière de qualité. En premier lieu, votre nouvel outil pour tondre la pelouse doit être fiable. Si vous choisissez un appareil fonctionnant sur batterie, vous devez vérifier que son autonomie est suffisante. Le rendement surfacique (m² par charge pour les tondeuses ; m par charge pour les coupe-bordures et les cisailles à gazon et à arbustes) sert à indiquer l’autonomie de l’appareil. Le rendement surfacique peut varier en fonction de la texture et du profil de la pelouse. Vous devez également garder à l’esprit la largeur et la hauteur de coupe. La hauteur de coupe dépend également des conditions dans le jardin. Le terrain est-il plat ou vallonné ?
Le choix habituel : la tondeuse
En général, vous pouvez choisir entre une tondeuse filaire, thermique ou à batterie. Quelle est la meilleure option ? Les tondeuses sans fil modernes offrent le même niveau de qualité que les tondeuses thermiques. Cependant, en ce qui concerne le niveau sonore, le temps de préparation et la maintenance, les tondeuses fonctionnant sur batterie séduisent de plus en plus de jardiniers amateurs. Ces deux options sont en revanche plus attrayantes que les anciennes tondeuses filaires, ce qui s’explique très simplement : elles sont plus légères, plus silencieuses et font disparaître le risque de trébucher sur le fil !
En matière de manutention, vous devez bien réfléchir aux caractéristiques auxquelles vous n’êtes pas prêt à renoncer. La tondeuse doit-elle en priorité être légère, pour que vous puissiez la manipuler et la ranger aisément ? Doit-elle en plus être pliable, avec une poignée pour la porter ? Doit-elle inclure une fonction de réglage facile de la hauteur de coupe ? Pour les petites surfaces de pelouse, les tondeuses compactes de 18 volts avec une largeur de coupe allant jusqu’à 36 centimètres sont parfaitement adaptées. Pour les plus grandes surfaces à tondre, vous pouvez opter pour un appareil de 36 volts avec une largeur de coupe allant jusqu’à 46 centimètres, afin de gagner du temps.
Votre jardin comporte plusieurs zones de pelouse éloignées et inégales ? Un coupe-bordures sans fil peut vous être utile.
Le secret pour des bordures parfaites : utiliser un coupe-bordures sans fil pour les endroits inaccessibles avec la tondeuse. Celui-ci est équipé d’un fil ou d’une lame en plastique à rotation rapide pour couper en toute fiabilité le gazon et les mauvaises herbes.
Grâce au fonctionnement sur batterie, les débroussailleuses sont très silencieuses et du fait de l’utilisation de lames en plastique, le niveau sonore est minimal. En matière de manutention, la sangle d’épaule, les boutons rotatifs de la débroussailleuse et la poignée réglable en hauteur facilitent l’utilisation.
Dans la mesure où les fils tournent à haute vitesse et risqueraient de projeter des herbes ou des cailloux, vous devez porter au moins des lunettes de protection et des chaussures solides. De la même manière, vous devez rester à distance des arbres, des plantes ornementales et des terrasses en bois, afin d’éviter de les endommager.
Très pratique : en cas d’usure du fil, vous pouvez en racheter au mètre et ainsi l’enrouler vous-même très facilement sur la bobine de fil.