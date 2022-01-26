Tondre la pelouse : la bonne hauteur de coupe

En principe, la hauteur de coupe de la pelouse ne doit être ni trop élevée, ni trop faible. Cela peut sembler vague, mais dans les faits, la hauteur idéale dépend de divers facteurs. Une tonte trop courte abîme la pelouse et même ses racines, notamment lorsque le temps est chaud et sec. Apparaissent alors des zones brunes. En clair, une (trop) grande quantité de lumière directe du soleil est mauvaise pour la pelouse ! Lorsque la pelouse est trop courte, elle souffre beaucoup des rayons du soleil et perd de la force. De ce fait, il peut arriver que les mauvaises herbes se propagent et se substituent à la pelouse. Mais cela peut également se produire si l’herbe est trop haute. Pour une hauteur de coupe optimale, il est généralement possible de régler manuellement les tondeuses à différentes hauteurs.

À cet égard, la règle du tiers et le point de croissance sont importants. Celui-ci se trouve à peu près à mi-hauteur d’un brin d’herbe. Si vous coupez davantage, il faut beaucoup de temps pour que les bourgeons récupèrent. Une croissance saine est alors quasiment impossible, d’autant plus que l’herbe subit davantage les effets des rayons directs du soleil. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? L’herbe doit toujours être tondue d’un tiers de sa hauteur d’origine. Cela signifie que vous laissez les deux tiers de la hauteur, ce que la hauteur de coupe recommandée doit dans l’idéal refléter. Supposons que vous partiez en voyage et que la pelouse atteigne une hauteur de 15 cm pendant votre absence. Vous devez tondre seulement environ 5 centimètres, c’est-à-dire laisser 10 à 11 cm minimum. Les experts conseillent de tondre un peu moins à chaque fois pour conserver une pelouse en bon état. Vous devez donc tondre régulièrement, tout en surveillant la météo et l’état des brins d’herbe.

Voici une astuce pour obtenir une hauteur de coupe régulière : ne pas marcher sur les zones de pelouse non tondues, car cela plierait les brins d’herbe, qui mettraient ensuite un peu de temps à se redresser.