Coupe-bordures sans fil

LTR 18-25 Battery Set

Le LTR 18-25 à batterie s'insère parfaitement dans votre main, il a une largeur de coupe de 25 cm, il sait atteindre sans effort tous les coins et les espaces difficilement accessibles dans et aux alentours de votre jardin et il coupe les bords de votre gazon avec précision.

Tension de la batterie: 18 V

Largeur de coupe: 25 cm

Vitesse de coupe: 9.500 tr/min

Diamètre du fil: 1,6 mm

Performance maximale par charge de batterie*: 300 m



* Performance maximale par charge avec batterie 18V / 2.5 Ah.