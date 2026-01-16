Coupe-bordures sans fil

Les coupe-bordures sans fil de Kärcher sont de vrais all-rounders dans votre jardin. Ils garantissent non seulement des bords de gazon soignés, mais ils sont également en mesure d'atteindre les coins les plus petits et les zones difficilement accessibles. La poignée ergonomique assure la position de travail correcte et une utilisation confortable.

Fini la coupe manuelle des bords !


Les coupe-bordures sans fil Kärcher assurent une coupe nette des coins et une belle bordure de pelouse. De léger à puissant, Kärcher offre la solution adaptée à chaque domaine d'application.

Les coupe-bordures 18V sont disponibles en 2 variantes; Diamètre de coupe de 25 cm et 30 cm. Le coupe-bordures 36V a également un diamètre de coupe de 33 cm.
Et de plus, le LTR 18-30 fonctionne avec une capacité de 2 batteries, ce qui prolonge considérablement le temps de travail.


Caractéristiques du coupe-bordures sans fil

Réajustement automatique du fil

Le moteur puissant et le fil de coupe torsadé garantissent un résultat parfait lors de la coupe du gazon. Il suffit d’insérer la bobine dans le bas du tambour et le coupe-bordures sans fil est prêt à être utilisé pour les travaux de jardinage. Si le fil devient trop court pendant l’utilisation, il suffit d’appuyer sur la commande de l’appareil pour le réajuster automatiquement.

Réajustement automatique du fil

Le fil torsadé assure une coupe précise.

Le fil torsadé assure une coupe précise lors de la taille du gazon. Il permet de tondre avec une grande précision, en particulier à proximité des bordures de pelouse et dans les endroits difficiles d’accès.

Coupe précise

Utilisation optionnelle de lames pour les travaux exigeants

Le coupe-bordures n’est pas seulement adapté à la coupe des bordures de pelouse, mais aussi à celle des grandes surfaces ou de la végétation sauvage. En option, il est également possible d’utiliser un coupe-bordures sans fil avec des lames de coupe pour éliminer les plantes sauvages ou les mauvaises herbes particulièrement envahissantes.

Une main installe la lame de coupe sur le coupe-bordures sans fil Kärcher

Grâce aux multiples fonctions du coupe-bordures sans fil, les amateurs de jardinage sont armés pour faire face à toutes les situations :

Kärcher 18 V Batterie interchangeable avec affichage LCD en détail

Batterie interchangeable

Grâce à la batterie interchangeable, les amateurs de jardinage peuvent se passer de rallonges et se mettre directement au travail.

sur le côté : vue sur le Kärcher coupe-bordures sans fil en action

Coupe précise

Grâce à son fil réglable et à l’utilisation de lames de coupe en option, le coupe-bordures électrique sans fil convient aussi bien pour l’herbe haute que pour la végétation sauvage tenace. Le fil assure également une coupe précise, ce qui permet de tailler rapidement et facilement l’herbe à la longueur souhaitée sur les bords d’une terrasse ou les bordures en pierre.

Le Kärcher coupe-bordures sans fil Kärcher est tenu de manière détendue par la poignée et la tige

Léger et maniable

Son faible poids rend son utilisation particulièrement facile au quotidien. Cela permet de préparer en un tour de main les grandes surfaces de gazon pour la saison de jardinage.

une main règle l'angle du Kärcher coupe-bordures sans fil en appuyant sur un bouton

Coupe ergonomique

Il est souvent nécessaire de s'adapter aux surfaces à traiter. Les espaces dégagés sont parfois rares dans les jardins. La tête de coupe des modèles LTR 3-18 Dual et LTR 18-30 se règle rapidement et facilement pour atteindre l'herbe sous les bancs de jardin bas.

Détail : l'arceau de protection des plantes du Kärcher coupe-bordures sans fil protège les plantes

Étrier de protection des plantes

Les fleurs et les plantes sont protégés pendant la coupe par l'étrier de protection des plantes dépliable des modèles LTR 36-33, LTR 3-18 Dual et LTR 18-30. Les parterres de fleurs sont ainsi parfaitement préservés et la bordure de pelouse peut être traitée en toute sérénité.

Vue rapprochée : le Kärcher coupe-bordures sans fil avec capot de protection en action

Capot de protection

Lors de la tonte du gazon, l’herbe, la mousse et les mauvaises herbes sont coupées à grande vitesse. Le capot de protection pratique du coupe-bordures sans fil protège l’utilisateur des projections d’herbe coupée.

Avantages

Chaque jardin a son lot de zones difficilement accessibles à la tondeuse. Le LTR 3-18 Dual Battery Set, en revanche, se faufile partout. Avec deux batteries, il travaille proprement et avec une grande efficacité jusqu'en bordure de pelouse tout en préservant le dos.

Travail propre
Le fil en nylon à réglage automatique du coupe-bordures garantit des bordures de pelouse toujours propres. Le fil intégré permet de travailler au plus près des bordures en pierre, contrairement aux coupe-bordures à lame métallique. Il réduit non seulement le risque d'étincelles, mais permet aussi d'assurer une transition en douceur entre la pelouse et les parterres ou la terrasse.

Maîtrise de la situation
Le coupe-bordures bénéficie de la technologie temps réel. L'afficheur LCD intégré à la batterie indique en temps réel l'autonomie restante en minutes et la capacité des batteries pendant l'utilisation. Toutes les conditions sont ainsi réunies pour l'entretien du jardin.

Travail ergonomique
Grâce au manche télescopique réglable en continu, à la deuxième poignée et à la sangle d'épaule fournie, le travail avec le coupe-bordure à batterie LTR 3-18 Dual est particulièrement doux pour le dos et ergonomique. Les bancs des jardins de grande taille peuvent rester en place lors de la finition de la pelouse. Les amateurs de jardinage peuvent régler rapidement et confortablement l'angle d'inclinaison de la tête du coupe-bordures et tondre la pelouse même sous des obstacles bas (LTR 3-18 et LTR 18-30).

Force des batteries Kärcher 18 V

LTR 18-25 Battery Set

Le LTR 18-25 à batterie s'insère parfaitement dans votre main, il a une largeur de coupe de 25 cm, il sait atteindre sans effort tous les coins et les espaces difficilement accessibles dans et aux alentours de votre jardin et il coupe les bords de votre gazon avec précision. 

Tension de la batterie: 18 V
Largeur de coupe: 25 cm
Vitesse de coupe: 9.500 tr/min
Diamètre du fil: 1,6 mm
Performance maximale par charge de batterie*: 300 m


* Performance maximale par charge avec batterie 18V / 2.5 Ah.

LTR 18-30 Battery Set

Couper facilement votre gazon grâce au LTR 18-30. Son angle d'inclinaison réglable permet de couper même en dessous des obstacles bas.

Tension de la batterie: 18 V
Largeur de coupe: 30 cm
Vitesse de coupe: 7.800 tr/min
Diamètre du fil: 1,6 mm
Performance maximale par charge de batterie*: 350 m


* Performance maximale par charge avec batterie 18V / 2.5Ah.

LTR 3-18 Dual Battery Set

Puissant, efficace et pratique : le puissant moteur 36 V alimenté par 2 batteries 18 V fait de la tonte un plaisir. Il est également parfait pour les herbes hautes.


Tension de la batterie: 2 x 18 V = puissance de moteur de 36 V
Diamètre de coupe: 30 cm
Vitesse de coupe: 7.400 tr/min
Épaisseur de fil: 1,6 mm
Rendement maximal par charge de la batterie*: 600 m

*Rendement maximal avec 2 batteries interchangeable Kärcher Battery Power 18 V / 2,5 Ah.

Force des batteries Kärcher 36 V

LTR 36-33 Battery Set

Grâce à sa batterie puissante de 36 V et à sa performance maximale de 600 m par charge, le LTR 36-33 Batterie est le champion dans la série des coupe-bordures de Kärcher. Il reste néanmoins agréable et ergonomique d'emploi grâce à sa bandoulière et à sa deuxième poignée.

Tension de la batterie: 36 V
Largeur de coupe: 28-33 cm
Vitesse de coupe: 7000 tr/min
Diamètre du fil: 2,0 mm
Performance maximale par charge de batterie*: 600 m 


* Performance maximale par charge avec la batterie 36V / 2.5Ah.

Plateformes de batterie Kärcher

18 V Battery Power

Vous pouvez retrouver ici tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V
36 V

Vous pouvez retrouver ici tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V
