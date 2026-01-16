Coupe-bordures sans fil
Les coupe-bordures sans fil de Kärcher sont de vrais all-rounders dans votre jardin. Ils garantissent non seulement des bords de gazon soignés, mais ils sont également en mesure d'atteindre les coins les plus petits et les zones difficilement accessibles. La poignée ergonomique assure la position de travail correcte et une utilisation confortable.
Fini la coupe manuelle des bords !
Les coupe-bordures sans fil Kärcher assurent une coupe nette des coins et une belle bordure de pelouse. De léger à puissant, Kärcher offre la solution adaptée à chaque domaine d'application.
Les coupe-bordures 18V sont disponibles en 2 variantes; Diamètre de coupe de 25 cm et 30 cm. Le coupe-bordures 36V a également un diamètre de coupe de 33 cm.
Et de plus, le LTR 18-30 fonctionne avec une capacité de 2 batteries, ce qui prolonge considérablement le temps de travail.
Appareils
Caractéristiques du coupe-bordures sans fil
Réajustement automatique du fil
Le moteur puissant et le fil de coupe torsadé garantissent un résultat parfait lors de la coupe du gazon. Il suffit d’insérer la bobine dans le bas du tambour et le coupe-bordures sans fil est prêt à être utilisé pour les travaux de jardinage. Si le fil devient trop court pendant l’utilisation, il suffit d’appuyer sur la commande de l’appareil pour le réajuster automatiquement.
Le fil torsadé assure une coupe précise.
Le fil torsadé assure une coupe précise lors de la taille du gazon. Il permet de tondre avec une grande précision, en particulier à proximité des bordures de pelouse et dans les endroits difficiles d’accès.
Utilisation optionnelle de lames pour les travaux exigeants
Le coupe-bordures n’est pas seulement adapté à la coupe des bordures de pelouse, mais aussi à celle des grandes surfaces ou de la végétation sauvage. En option, il est également possible d’utiliser un coupe-bordures sans fil avec des lames de coupe pour éliminer les plantes sauvages ou les mauvaises herbes particulièrement envahissantes.
Grâce aux multiples fonctions du coupe-bordures sans fil, les amateurs de jardinage sont armés pour faire face à toutes les situations :
Batterie interchangeable
Grâce à la batterie interchangeable, les amateurs de jardinage peuvent se passer de rallonges et se mettre directement au travail.
Coupe précise
Grâce à son fil réglable et à l’utilisation de lames de coupe en option, le coupe-bordures électrique sans fil convient aussi bien pour l’herbe haute que pour la végétation sauvage tenace. Le fil assure également une coupe précise, ce qui permet de tailler rapidement et facilement l’herbe à la longueur souhaitée sur les bords d’une terrasse ou les bordures en pierre.
Léger et maniable
Son faible poids rend son utilisation particulièrement facile au quotidien. Cela permet de préparer en un tour de main les grandes surfaces de gazon pour la saison de jardinage.
Coupe ergonomique
Il est souvent nécessaire de s'adapter aux surfaces à traiter. Les espaces dégagés sont parfois rares dans les jardins. La tête de coupe des modèles LTR 3-18 Dual et LTR 18-30 se règle rapidement et facilement pour atteindre l'herbe sous les bancs de jardin bas.
Étrier de protection des plantes
Les fleurs et les plantes sont protégés pendant la coupe par l'étrier de protection des plantes dépliable des modèles LTR 36-33, LTR 3-18 Dual et LTR 18-30. Les parterres de fleurs sont ainsi parfaitement préservés et la bordure de pelouse peut être traitée en toute sérénité.
Capot de protection
Lors de la tonte du gazon, l’herbe, la mousse et les mauvaises herbes sont coupées à grande vitesse. Le capot de protection pratique du coupe-bordures sans fil protège l’utilisateur des projections d’herbe coupée.
Avantages
Force des batteries Kärcher 18 V
LTR 18-25 Battery Set
Le LTR 18-25 à batterie s'insère parfaitement dans votre main, il a une largeur de coupe de 25 cm, il sait atteindre sans effort tous les coins et les espaces difficilement accessibles dans et aux alentours de votre jardin et il coupe les bords de votre gazon avec précision.
Tension de la batterie: 18 V
Largeur de coupe: 25 cm
Vitesse de coupe: 9.500 tr/min
Diamètre du fil: 1,6 mm
Performance maximale par charge de batterie*: 300 m
* Performance maximale par charge avec batterie 18V / 2.5 Ah.
LTR 18-30 Battery Set
Couper facilement votre gazon grâce au LTR 18-30. Son angle d'inclinaison réglable permet de couper même en dessous des obstacles bas.
Tension de la batterie: 18 V
Largeur de coupe: 30 cm
Vitesse de coupe: 7.800 tr/min
Diamètre du fil: 1,6 mm
Performance maximale par charge de batterie*: 350 m
* Performance maximale par charge avec batterie 18V / 2.5Ah.
LTR 3-18 Dual Battery Set
Puissant, efficace et pratique : le puissant moteur 36 V alimenté par 2 batteries 18 V fait de la tonte un plaisir. Il est également parfait pour les herbes hautes.
Tension de la batterie: 2 x 18 V = puissance de moteur de 36 V
Diamètre de coupe: 30 cm
Vitesse de coupe: 7.400 tr/min
Épaisseur de fil: 1,6 mm
Rendement maximal par charge de la batterie*: 600 m
*Rendement maximal avec 2 batteries interchangeable Kärcher Battery Power 18 V / 2,5 Ah.
Force des batteries Kärcher 36 V
LTR 36-33 Battery Set
Grâce à sa batterie puissante de 36 V et à sa performance maximale de 600 m par charge, le LTR 36-33 Batterie est le champion dans la série des coupe-bordures de Kärcher. Il reste néanmoins agréable et ergonomique d'emploi grâce à sa bandoulière et à sa deuxième poignée.
Tension de la batterie: 36 V
Largeur de coupe: 28-33 cm
Vitesse de coupe: 7000 tr/min
Diamètre du fil: 2,0 mm
Performance maximale par charge de batterie*: 600 m
* Performance maximale par charge avec la batterie 36V / 2.5Ah.