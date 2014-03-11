Professional
Dans le secteur professionnel, les tâches de nettoyage, présentant des exigences individuelles et variées, sont particulièrement diversifiées. Grâce à ses appareils expressément conçus à cet effet, Kärcher peut résoudre ces tâches sans aucun problème. Que ce soit dans les petites et grandes entreprises industrielles, dans le secteur commercial, dans la restauration ou dans une étable, Kärcher propose toujours la solution adéquate pour un nettoyage durable et respectueux de l'environnement. Les fameux nettoyeurs haute pression sont eux aussi disponibles en version professionnelle, tout comme les nettoyeurs haute pression, les balayeuses aspirantes et de nombreux autres appareils de nettoyage aussi efficaces qu'économes en énergie.
SAVOIR-FAIRE PROFESSIONNEL : Solutions sectorielles
Les différents groupes cibles dans l'environnement professionnel font face à des défis différents en termes de nettoyage : quel type de sol nécessite quelle procédure de nettoyage, de rénovation, d'entretien ? Qu'entend-on par nettoyage hygiénique ? À partir de quand le nettoyage participe à la sécurité du processus ? Comment le nettoyage peut-il avoir un impact sur la rentabilité d'une entreprise ? Et quel type de saleté peut être dissous avec quel détergent ?
Le savoir-faire de Kärcher offre des réponses utiles, des conseils et des instructions pour diverses questions de nettoyage ainsi que les appareils, détergents et accessoires appropriés pour le nettoyage et l'entretien.