Professional

SAVOIR-FAIRE PROFESSIONNEL : Solutions sectorielles

Les différents groupes cibles dans l'environnement professionnel font face à des défis différents en termes de nettoyage : quel type de sol nécessite quelle procédure de nettoyage, de rénovation, d'entretien ? Qu'entend-on par nettoyage hygiénique ? À partir de quand le nettoyage participe à la sécurité du processus ? Comment le nettoyage peut-il avoir un impact sur la rentabilité d'une entreprise ? Et quel type de saleté peut être dissous avec quel détergent ?

Le savoir-faire de Kärcher offre des réponses utiles, des conseils et des instructions pour diverses questions de nettoyage ainsi que les appareils, détergents et accessoires appropriés pour le nettoyage et l'entretien.