ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES pour professionnels
Indispensables : les aspirateurs eau et poussières viennent à bout de toutes les saletés. Qu'elles soient sèches, humides ou liquides : les appareils adaptés de Kärcher les aspirent toutes. Vous pouvez, bien entendu, aussi utiliser ces aspirateurs comme aspirateurs eau à part entière ou uniquement comme aspirateurs poussières.
Les aspirateurs eau et poussières de Kärcher : conçus pour les utilisations professionnelles et industrielles
Les aspirateurs NT Tact ont été développés pour les exigences les plus poussées des secteurs de l'industrie et de l'artisanat et vous facilitent le travail au quotidien avec une puissance maximale. Les systèmes de filtration autonettoyants destinés aux aspirateurs pour artisans offrent une puissance d'aspiration exceptionnelle, même en cas d'importantes quantités de poussières fines.
Les aspirateurs professionnels de la gamme Ap sont des outils polyvalents qui éliminent les saletés, peu importe qu'elles soient sèches, humides ou liquides. Ils sont par exemple parfaitement adaptés à l'ensemble des tâches de nettoyage du secteur automobile.
La gamme standard robuste s'illustre par sa longévité et sa facilité d'utilisation. Les appareils de la gamme standard sont principalement utilisés pour l'aspiration de liquides dans le nettoyage de bâtiments ainsi que dans les hôtels et les restaurants.
Nos aspirateurs spéciaux offrent des solutions sur mesure pour des utilisations spécifiques : par exemple les aspirateurs à pompe d'évacuation intégrée pour les brigades de sapeurs-pompiers et les entreprises de construction ainsi que notre aspirateur boulangerie destiné aux boulangers.
Les aspirateurs de sécurité garantissent la sécurité sanitaire partout où les utilisateurs sont exposés aux poussières alvéolaires de la classe de poussière M ou aux poussières nocives de la classe de poussière H. En outre, notre gamme comprend des aspirateurs NT antidéflagrants pour la catégorie de risques zone 22.
Qu'est-ce qu'un aspirateur eau et poussières ?
Les aspirateurs eau et poussières sont des appareils destinés à l'artisanat, à l'industrie ainsi qu'à l'hôtellerie et à la gastronomie. Ils éliminent aussi bien les saletés sèches et humides que les liquides. Notamment lors des tâches variées sur les chantiers ou dans les ateliers, les aspirateurs eau et poussières professionnels sont irremplaçables pour l'élimination des gros déchets et des saletés fines.
Qu'il s'agisse de liquides ou d'importantes quantités de poussières fines, ils se distinguent fondamentalement des aspirateurs poussières ordinaires destinés à un usage privé ou professionnel en ce qui concerne le type et la quantité de saletés qu'ils permettent d'éliminer. De plus, le boîtier, les roulettes, le câble d'alimentation, etc. répondent aux exigences imposées par une utilisation quotidienne dans des conditions difficiles.
Quel aspirateur eau et poussières choisir ?
Gamme Tact
Nos aspirateurs eau et poussières professionnels, dotés du système Tact breveté, permettent un fonctionnement sans interruption, même dans le cas de grandes quantités de poussières fines. Le filtre s’auto-nettoie avec de l’air pulsé puissant et ciblé. Nos aspirateurs NT Tact répondent aux exigences les plus strictes des utilisateurs travaillant sur des chantiers et dans des entreprises artisanales.
Gamme Ap
Les aspirateurs puissants et universels de la gamme Ap éliminent les saletés liquides et humides ainsi que les poussières moyennement fines. Grâce au décolmatage semi-automatique du filtre, celui-ci n’est pas colmaté et la puissance d'aspiration reste élevée. Pour des utilisations prolongées et efficaces.
Gamme Standard
Les aspirateurs eau et poussières standards ont été conçus spécifiquement pour la salissures grossières et les grands volumes de liquides. Robustes, durables et faciles à manipuler, les aspirateurs eau et poussières standards sont parfaits pour les entreprises de propreté.
Gamme Classic
Les aspirateurs eau et poussières Classic sont des machines d'entrée de gamme robustes, à forte capacité d'aspiration et faciles à utiliser.
Aspirateurs de sécurité
Pour aspirer en toute sécurité les poussières dangereuses pour la santé, Kärcher a mis au point des aspirateurs eau et poussières qui satisfont à toutes les dispositions en matière de sécurité.
Aspirateurs spécifiques
Les aspirateurs eau et poussières spéciaux Kärcher (spécial boulangerie, lutte anti-incendie, pour outillage électrique ou pneumatique) complètent la gamme.
Assistant produit aspirateurs eau et poussières professionnels
Choisissez l'aspirateur eau et poussières professionnels qui convient à vos besoins grâce au assistant produit ! Humide ou sèche, grossière ou fine : nos aspirateurs eau et poussières professionnels sont à la hauteur de toutes les saletés.
Trouver des équipements variés en un clin d'œil.
Nous vous ferons découvrir en un tour de main l'appareil Kärcher Professional optimal pour votre tâche de nettoyage concrète.
Aspirateurs poussières fines avec décolmatage du filtre
Une qualité d'exception ne s'obtient pas par hasard, mais en travaillant dur. Notamment sur les chantiers et dans les entreprises artisanales, les poussières sèches s'accumulent en grande quantité, des copeaux de bois sont générés, des résidus de matériau tombent par terre et s'incrustent dans les machines. Nos aspirateurs poussières fines sont conçus sur mesure pour ces besoins. La technologie brevetée de décolmatage du filtre Tact permet d'aspirer d'importantes quantités de poussières fines sans avoir à utiliser de sac filtrant. Ainsi, tout le volume de la cuve d'aspiration peut être utilisé et les frais pour les sacs filtrants sont supprimés. La puissance d'aspiration reste constamment élevée afin de permettre un travail extrêmement efficace sans interruptions, que ce soit lors de l'aspiration directe au niveau de l'outillage électroportatif ou lors du ramassage des dépôts de poussières.
Nos aspirateurs de la gamme Ap, dotés d'un décolmatage semi-automatique du filtre, sont conçus pour les petites et moyennes quantités de poussières fines. Il va de soi qu'ils viennent aussi parfaitement à bout des gros déchets et des liquides : des appareils véritablement polyvalents.
Aspirateurs eau
Les grandes quantités de liquides sont difficiles à éliminer sans aspirateur eau. L'humidité nuit au sol et constitue une source d'accidents en raison du risque de glissade. Grâce à nos aspirateurs eau, ces défis se transforment en tâche ludique. Que ce soit lors du nettoyage en profondeur des sols ou de l'élimination de liquides déversés, tous nos aspirateurs eau et poussières éliminent de manière rapide et fiable les petites comme les grandes quantités de liquides. Si vous comptez utiliser votre appareil principalement pour aspirer des surfaces humides, nos aspirateurs de la gamme standard sont le bon choix.
Les aspirateurs de sécurité : aspirer les substances nocives en toute simplicité
Les aspirateurs poussières de sécurité vous permettent de vous sentir en sécurité. Grâce à ces derniers, vous pouvez aspirer les saletés nocives en toute simplicité – et dans les règles de l'art. Si vous travaillez dans un environnement avec des poussières fines alvéolaires, si vous manipulez des matériaux cancérigènes ou si, pire encore, vous êtes exposé à des poussières d'amiante, vous devriez avoir recours aux aspirateurs de sécurité Kärcher. Ils vous garantissent un travail durable et sain. Les filtres plissés plats certifiés pour la classe de poussière H retiennent les substances aspirées là où elles doivent rester : à l'intérieur de l'aspirateur. Notre système breveté de décolmatage du filtre Tact vous permet une aspiration prolongée et puissante. En aspirant les substances nocives en toute simplicité et sécurité, vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel : votre travail.
Comment fonctionne un aspirateur eau et poussières Kärcher ?
Afin de satisfaire aux exigences poussées des utilisateurs sur les chantiers ainsi que dans les ateliers et les entreprises industrielles, les aspirateurs eau et poussières Kärcher offrent différents principes de fonctionnement selon le type de saleté.
Nous faisons une distinction entre les salissures sèches et humides, mais les propriétés spécifiques de la saleté jouent, elles aussi, un rôle important. S'agit-il de gros déchets ou de saletés poussiéreuses ? Les souillures sont-elles fluides ou visqueuses ? Quel que soit l'état physique des salissures, du solide au liquide, l'un des aspirateurs eau et poussières Kärcher y est adapté.
Fonctionnement en cas de salissures humides
Grâce à la dépression que la turbine by-pass génère dans la cuve, le liquide est transporté dans la cuve à travers un flexible d'aspiration. Afin d'éviter que les liquides pénètrent dans la soufflerie en cas de trop-plein, un système de flotteur mécanique interrompt le flux d'air à l'aide d'un flotteur qui obture le conduit d'aspiration ou à l'aide d'un mécanisme de coupure électronique qui coupe l'aspirateur.
Systèmes de flotteur mécaniques
Au fur et à mesure que le liquide dans la cuve monte, le système pousse le flotteur vers le haut jusqu'à obturer le conduit d'aspiration, prévenant ainsi un trop-plein, qui entraînerait une submersion de la turbine d'aspiration.
Systèmes de flotteur électroniques
Lorsque le liquide dans la cuve relie les contacts électroconducteurs, l'appareil se coupe afin de prévenir un trop-plein.
Fonctionnement en cas de salissures sèches
Par le biais d'une turbine by-pass, une dépression est générée dans la cuve afin d'amener les poussières à l'intérieur de la cuve à travers un flexible. De cette façon, les impuretés sont séparées ou filtrées à l'aide d'un filtre plat ou d'un filtre à cartouche. Au fil du temps, la poussière colmate le filtre, ce qui fait diminuer la puissance d'aspiration. Afin d'éviter cela, il existe (selon le modèle) la possibilité de nettoyer le filtre par voie semi-automatique ou entièrement automatique. À cet effet, le système génère brièvement un flux d'air qui traverse le filtre depuis le côté propre et décolmate ainsi le filtre. Grâce à l'agencement de la tubulure d'aspiration sur la cuve, la saleté est entraînée dans un mouvement de rotation amenant les grosses particules lourdes à se déposer directement au fond de la cuve (principe cyclonique).
Qu'apporte le décolmatage semi-automatique ou entièrement automatique du filtre ?
Pour minimiser la perte de puissance d'aspiration lors de l'aspiration de poussières sans utilisation de sac filtrant, le filtre doit être nettoyé à intervalles réguliers. Afin de permettre ceci en tout confort, de nombreux aspirateurs eau et poussières sont dotés d'un décolmatage intégré du filtre.
Avantages du décolmatage automatique du filtre
- Puissance d'aspiration élevée constante
- Pas de démontage du filtre nécessaire
- Pas de contact avec la saleté
- Pas d'inhalation de poussière lors du décolmatage du filtre
- Pas de sollicitation mécanique, par ex. en tapotant
- Gain de temps de travail
- Réduction des erreurs d'utilisation
- Économies de coûts puisque l'utilisation de sacs filtrants n'est pas nécessaire
- Utilisation du volume intégral de la cuve (contrairement à l'utilisation avec un sac filtrant)
- Par conséquent vidages moins fréquents de la cuve
AP
All Purpose
Dans le cas du décolmatage semi-automatique du filtre Ap, l'utilisateur peut décider lui-même des intervalles de décolmatage. À cet effet, il lui suffit d'appuyer brièvement sur le bouton 3 fois de suite alors que l'appareil est en marche, de préférence en bouchant la tubulure d'aspiration (décolmatage haute performance).
Classe de poussière L Tact
Triggered Air Cleaning Technology
Dans le cas du décolmatage automatique du filtre Tact sur les appareils de la classe de poussière L, l'intervalle de décolmatage du filtre peut être sélectionné selon 2 niveaux. Avec le réglage MIN (3), le décolmatage a lieu toutes les soixante secondes. Au niveau MAX (2), le décolmatage a lieu toutes les quinze secondes. Lors de l'aspiration de liquides ou en cas d'utilisation de sacs filtrants, la fonction Tact reste désactivée (1).
Classe de poussière M/H Tact
Triggered Air Cleaning Technology
Dans le cas du décolmatage automatique du filtre Tact sur les appareils des classes de poussière M et H, l'appareil sélectionne lui-même l'intervalle idéal de décolmatage du filtre. Une mesure électronique de la pression différentielle décide si le décolmatage a lieu toutes les sept, quinze ou soixante secondes voire pas du tout.
La sécurité est une question de « Tact »
Nous voulons contribuer à la protection des ouvriers du bâtiment contre les risques liés aux poussières fines. C'est pourquoi nous avons développé une gamme d'aspirateurs capables de ramasser les saletés humides et sèches ainsi que les poussières, et ce, en option directement à la source de la poussière par le biais de l'aspiration des copeaux et des poussières. Avec nos aspirateurs eau et poussières dernière génération des classes Tact H et M, nous sommes allés encore plus loin.
Que signifie « Tact » ? Triggered Air Cleaning Technology
Grâce à une multitude de fonctions telles que notre nouveau système de décolmatage automatique du filtre (Tact) commandé par capteur, les aspirateurs poussières Kärcher Professional détectent à quel moment le filtre plissé plat doit être nettoyé ; ils inversent alors brièvement le flux d'air et soufflent de l'air à travers le filtre. De ce fait, l'utilisateur peut travailler sans perte de puissance d'aspiration ni interruptions. Ce système révolutionnaire permet d'aspirer des quantités de poussière inédites sans décolmatage manuel du filtre et réduit nettement les nuisances sonores lorsque les quantités de poussière sont faibles.
En raison de ce décolmatage ultra efficace du filtre, les aspirateurs poussières Tact performants sont adaptés autant aux poussières classiques qu'aux poussières dangereuses. Les filtres ont une durée de vie unique de 180 kilogrammes de poussières fines (poussières minérales catégorie A). Ce n'est qu'après cette quantité qu'ils ont besoin d'être remplacés. Cela signifie des cycles de travail prolongés sans interruption avec une puissance d'aspiration constante ainsi qu'une meilleure protection contre les poussières fines.
Vue d'ensemble des caractéristiques de l'appareil
- Bouton rotatif central pour régler le décolmatage du filtre en fonction des besoins
- Raccord de flexible d'aspiration dans la tête de l'appareil pour un volume net plus important et un vidage facile
- Cuve robuste avec pare-chocs et poignée encastrée pour une longue durée de vie et un maniement confortable
- Porte-mallette et solution de fixation pour boîtes à outils
- Système de rangement polyvalent pour une fixation sûre de différents flexibles et du câble d'alimentation
- Rangement latéral du suceur pour fentes et du manchon à outil pour qu'ils soient parfaitement imperdables
- Grandes roulettes pivotantes robustes en métal pour une mobilité optimale, même en conditions difficiles sur les chantiers
Vue d'ensemble des caractéristiques des accessoires
- Manchon à outil avec curseur à air parasite et embout en caoutchouc pour une compatibilité optimale avec l'outillage électroportatif
- Suceur pour sol large avec des embouts rapidement interchangeables pour l'aspiration de saletés humides et sèches
- Coude ergonomique avec poignée en matériau souple pour un travail agréable
- Système à clipser optimisé pour un changement facile, par exemple entre le coude et le manchon à outil
- Verrouillage à baïonnette résistant à la saleté pour retirer aisément le flexible de l'appareil
Aspirateurs eau et poussières Professional : les classes de poussière
Que signifient les classes de poussières L, M et H ?
La poussière est un mélange complexe d'air et de particules solides de différentes tailles et formes. Sa composition chimique et ses propriétés physiques peuvent aussi fortement différer. À l'aide de ces grandeurs, les poussières sont réparties dans les classes L, M ou H en fonction du niveau de risque. Les fibres particulièrement dangereuses telles que l'amiante et les fibres minérales (si < 5 µm) peuvent également pénétrer dans les voies respiratoires inférieures. Une connaissance exacte des différentes classes de poussière est par conséquent indispensable afin de pouvoir choisir le bon aspirateur eau et poussière après avoir évalué les risques.
Classe L
Les aspirateurs poussières de la classe L sont particulièrement adaptés à l'aspiration de poussières de bois tendre, de calcaire et de plâtre. Les poussières de la classe L présentent un risque modéré. Aucune mesure de précaution particulière n'est prescrite pour leur élimination.
Classe M
Le niveau au-dessus de la classe L. Convient à l'aspiration des poussières et des saletés générées par les substances suivantes : bois durs, matériaux de dalles, particules de poussière de peinture, céramique, béton et briques. La classe M est la classe minimale prescrite par la loi pour l'utilisation sur les chantiers.
Classe H
Les aspirateurs poussières de la classe H sont adaptés aux grandes quantités de substances sûres, mais également de substances dangereuses/très cancérigènes telles que la poussière d'amiante, le plomb, le charbon, le nickel, le cobalt, le cuivre, le cadmium et la moisissure.
Classe de poussière
L
Facteur de transmission max. (taux de perméabilité)
≤ 1,0 %
Adéquation pour
- Poussières avec des valeurs VLEP > 1 mg/m³
Utilisation pour
- Poussières de calcaire
- Poussières de plâtre
Classe de poussière
M
Facteur de transmission max. (taux de perméabilité)
< 0,1 %
Adéquation pour
- Poussières avec des valeurs VLEP ≥ 0,1 mg/m³
- Poussières de bois jusqu'à un max. de 1 200 W/50 l
Utilisation pour
- Poussières de bois (hêtre, chêne)
- Poussières de peinture
- Poussières de céramique
- Poussières de plastiques
Classe de poussière
H
Facteur de transmission max. (taux de perméabilité)
< 0,005 %
Adéquation pour
- Poussières avec des valeurs VLEP < 0,1 mg/m³
- Poussières cancérigènes (§ 35 GeStoffV (règlement allemand relatif aux substances dangereuses))
- Poussières pathogènes
Utilisation pour
- Poussières cancérigènes (plomb, charbon, cobalt, nickel, goudron, cuivre, cadmium, etc.)
- Moisissures, bactéries
- Germes
- Formaldéhyde
Classe de poussière
Spécification supplémentaire : amiante*
Facteur de transmission max. (taux de perméabilité)
< 0,005 %
Adéquation pour
- Poussières contenant de l'amiante
Utilisation pour
- Poussières d'amiante provenant de radiateurs à accumulation ou de murs coupe-feu
Classe de poussière
Poussières explosives (zone ATEX 22)
Facteur de transmission max. (taux de perméabilité)
Comme la classe de poussière L, M ou H avec des spécifications supplémentaires
Adéquation pour
- Poussières des classes de poussière explosive en zone 22
Utilisation pour
- Poussières de papier
- Poussières de farine
La classe, quelle que soit la classe
La qualité d'un aspirateur dépend de la qualité de son filtre
Il n'a jamais été aussi sûr d'annoncer la couleur. Nos filtres vous indiquent leur utilisation prévue grâce à un code couleur. Le brun pour les poussières de bois et de fibres. Le rouge signifie HEPA. Le noir pour les interventions les plus exigeantes. Le bleu signale une utilisation universelle. Le vert représente les poussières sèches et une rentabilité élevée.
Filtre à bougie Wood
Notre filtre à bougie est compatible avec tous les aspirateurs monomoteur Tact de Kärcher de nouvelle génération. Les 8 bougies à revêtement PTFE offrent un fonctionnement très efficace sur les poussières de bois et de fibres de toute sorte. Certifié classes de poussière M et L. Taux de séparation de poussière garanti : 99,9 %.
- Permet pour la première fois l'aspiration de poussières fibreuses sans sac filtrant
- Garantit une puissance d'aspiration élevée (sans colmatage !)
- Insensible à l'humidité et imputrescible
Classe de poussière : M + L
Filtre plissé plat Safety/HEPA
Premier filtre H à décolmatage pour aspirateurs eau et poussières. À un seul étage et en exclusivité chez Kärcher. Certifié classe de poussière H. Taux de séparation de poussière garanti : 99,995 % (HEPA).
- Adapté à l'aspiration des poussières nocives et explosives
- Le nouveau filtre H PTFE est le premier filtre H à décolmatage disponible sur le marché. Il permet ainsi également l'aspiration de grandes quantités de poussières fines sans sac filtrant
- Lors de l'aspiration de poussières nocives, il convient de travailler avec un kit de filtre de sécurité ou un sac de récupération
Classe de poussière : H
Filtre plissé plat Ultimate
Pour les applications à très fort dégagement de poussière telles que le ponçage de béton frais ou la manipulation de toners, nous proposons la meilleure des solutions de filtration : notre filtre PTFE. Utilisable dans tous les modèles NT Tact. Certifié classes de poussière M et L. Taux de séparation de poussière garanti : 99,9 %.
- Insensible à l'humidité et imputrescible
- Encore plus économique grâce à la durée de vie prolongée du filtre
- Garantit une puissance d'aspiration élevée (sans colmatage)
Classe de poussière : M + L
Filtre plissé plat Wet & Dry
Nos nouveaux aspirateurs NT Tact sont équipés de série de ces filtres PES qui permettent d'obtenir d'excellents résultats lors de l'aspiration de saletés humides et sèches. Certifié classes de poussière M et L. Taux de séparation de poussière garanti : 99,9 %.
- Insensible à l'humidité et imputrescible
- Encore plus économique grâce à la durée de vie prolongée du filtre
- Parfaitement adapté à l'alternance fréquente entre aspiration de surfaces humides et sèches
Classe de poussière : M + L
Filtre plissé plat Dry
Ces filtres papier pour l'aspiration de saletés sèches sont également un bon choix du point de vue financier. Utilisable dans tous les aspirateurs NT Tact. Certifié classes de poussière M et L. Taux de séparation de poussière garanti : 99,9 %.
- Puissance d'aspiration élevée pour l'aspiration de poussières fines
- Grande capacité de rétention des poussières
- Après l'aspiration de liquides, le filtre doit être séché
Classe de poussière : M + L
Les poussières fines sur les chantiers
La poussière de construction est un terme générique désignant les types de poussière qui sont typiquement générés dans le secteur du bâtiment. Si ces poussières ne sont pas correctement contrôlées, elles peuvent provoquer des troubles respiratoires sévères et nuire à votre santé. Les nouveaux aspirateurs eau et poussières de Kärcher se caractérisent par une technologie de filtration améliorée qui permet de mieux contrôler les poussières qui vous entourent et de mieux vous protéger de ces dernières, tout comme les autres personnes présentes.
Qu'est-ce que la poussière de construction ?
La poussière de construction est un terme générique désignant les types de poussière qui sont typiquement générés dans le secteur du bâtiment. Ces poussières ne sont pas seulement gênantes. Si elles ne sont pas correctement contrôlées, elles peuvent provoquer des troubles respiratoires sévères et nuire à votre santé. En cas d'exposition prolongée, certains types de poussière peuvent causer des maladies pulmonaires potentiellement mortelles voire entraîner la mort.
Nous savons que des particules de poussières fines telles que des cellules cutanées humaines, des fibres textiles et même des particules de météorites brûlées flottent dans l'atmosphère tous les jours. Toutefois, les ouvriers du bâtiment sont confrontés à des types de poussière bien plus dangereux.
On distingue 3 grandes catégories de poussières générées par le découpage, le limage, le meulage ou toute autre fracturation de matériaux :
Poussière de quartz
Béton, briques, carrelage, mortier et grès (également connue sous l'appellation « silice cristalline alvéolaire »)
Poussière de bois
Bois tendre, bois dur et produits à base de bois tels que les MDF et le contreplaqué
Poussières de faible toxicité
Plâtre (par ex. dans le placoplâtre), calcaire, marbre et dolomite
Aspirer pour mieux respirer
Nos poumons ne sont tout simplement pas faits pour les poussières fines. Encore moins en grandes quantités. Celles-ci sont extrêmement dangereuses. C'est pour cette raison que l'on trouve les bronchopneumopathies chroniques à la 3e place des statistiques de maladies. Le coût du traitement s'élève à plusieurs milliards d'euros. Quelle est la valeur que vous accordez à votre santé ?
Quelles sont les poussières que je respire ?
- Les poussières de quartz et d'amiante sont particulièrement dangereuses et peuvent causer des cancers.
- Les poussières toxiques ou cancérigènes de plomb, de cadmium, de vanadium ou de manganèse causent non seulement des lésions aux poumons, mais également à d'autres organes tels que le foie ou la rate. De telles poussières sont notamment produites lors du soudage.
- La poussière de bois, par exemple de chêne et de hêtre, peut provoquer un cancer du nez à long terme.
- Les poussières allergisantes sont généralement d'origine végétale ou animale et apparaissent par exemple lors de travaux de nettoyage sur ou dans des bâtiments contaminés par des excréments d'oiseaux. Les moisissures et les micro-organismes peuvent également causer des allergies.
- Les poussières fibrinogènes entraînent la formation de cicatrices et, en cas d'exposition fréquente pendant une période prolongée, une transformation progressive du tissu pulmonaire. Les pneumoconioses provoquées par le quartz et l'amiante font partie des maladies professionnelles reconnues les plus fréquentes.
La prévention est toujours la meilleure protection
En empêchant la formation des poussières, les risques qu'elles présentent sont neutralisés. Il existe de nombreuses manières d'éviter la poussière. Et si nous ne pouvons pas l'éviter, nous pouvons la lier, l'aspirer ou lui barrer l'accès à nos poumons en portant un équipement de protection et des masques respiratoires.
Que puis-je faire pour prévenir les poussières ?
- Aspirer la poussière directement à la source. De nombreux outils électroportatifs possèdent un manchon pour être raccordés à un aspirateur. Les aspirateurs dotés d'une prise électrique se mettent en marche automatiquement lorsque l'outil électroportatif raccordé démarre. Toujours utiliser un filtre approprié.
- Utiliser des méthodes de travail produisant peu de poussière, par ex. usinage sous arrosage ou humide.
- Lier la poussière avec de l'eau, par ex. lors de travaux de démolition et de ponçage à l'air libre.
- Utiliser des produits peu poussiéreux, par ex. des granulés de mortier, du béton prêt à l'emploi et de l'enduit fini.
- Éviter les tourbillonnements de poussière inutiles. Utiliser de préférence des aspirateurs et des balayeuses aspirantes au lieu de balayer et de souffler à sec.
- Organiser et profiter des examens préventifs de la médecine du travail.
- Nettoyer régulièrement les postes de travail, aérer suffisamment les locaux de travail, veiller à la propreté des vêtements de travail.
- Éliminer les déchets immédiatement et sans poussière.
- Vérifier régulièrement la puissance d'aspiration des aspirateurs. Nettoyer ou remplacer les filtres au besoin. Utiliser des aspirateurs à décolmatage automatique du filtre pour une puissance d'aspiration élevée constante.
- Porter un équipement de protection et des masques respiratoires. Pour les activités générant beaucoup de poussière, même en cas de faible exposition à la poussière, vous devez toujours porter au minimum une protection respiratoire appropriée.