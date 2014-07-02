Les aspirateurs eau et poussières de Kärcher : conçus pour les utilisations professionnelles et industrielles

Les aspirateurs NT Tact ont été développés pour les exigences les plus poussées des secteurs de l'industrie et de l'artisanat et vous facilitent le travail au quotidien avec une puissance maximale. Les systèmes de filtration autonettoyants destinés aux aspirateurs pour artisans offrent une puissance d'aspiration exceptionnelle, même en cas d'importantes quantités de poussières fines.

Les aspirateurs professionnels de la gamme Ap sont des outils polyvalents qui éliminent les saletés, peu importe qu'elles soient sèches, humides ou liquides. Ils sont par exemple parfaitement adaptés à l'ensemble des tâches de nettoyage du secteur automobile.

La gamme standard robuste s'illustre par sa longévité et sa facilité d'utilisation. Les appareils de la gamme standard sont principalement utilisés pour l'aspiration de liquides dans le nettoyage de bâtiments ainsi que dans les hôtels et les restaurants.

Nos aspirateurs spéciaux offrent des solutions sur mesure pour des utilisations spécifiques : par exemple les aspirateurs à pompe d'évacuation intégrée pour les brigades de sapeurs-pompiers et les entreprises de construction ainsi que notre aspirateur boulangerie destiné aux boulangers.

Les aspirateurs de sécurité garantissent la sécurité sanitaire partout où les utilisateurs sont exposés aux poussières alvéolaires de la classe de poussière M ou aux poussières nocives de la classe de poussière H. En outre, notre gamme comprend des aspirateurs NT antidéflagrants pour la catégorie de risques zone 22.